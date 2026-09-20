Giảm nghèo từ sinh kế, tạo nền tảng bền vững

Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 7% cuối năm 2025 xuống còn 5,24% cuối năm 2026 là mục tiêu xã Xuân Viên đề ra. Cùng với đó, địa phương phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế và các chính sách an sinh xã hội.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Xuân Viên thăm mô hình nấm sò của người dân.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ thường xuyên, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và huy động nguồn lực xã hội, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, xã Xuân Viên chú trọng rà soát chính xác hộ nghèo, hộ cận nghèo, phản ánh đúng thực trạng đời sống của người dân. Việc rà soát chính xác là cơ sở để các chính sách hỗ trợ đến đúng đối tượng, đúng nhu cầu, tránh dàn trải, kém hiệu quả.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thịnh - Chủ tịch UBND xã, cùng với hỗ trợ nguồn lực, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về mục tiêu giảm nghèo, sử dụng hiệu quả các chính sách và nguồn lực được hỗ trợ. Trong đó, người dân được xác định là chủ thể của quá trình thoát nghèo; Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng đồng hành, còn mỗi gia đình phải chủ động tìm hướng phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.

Từ quan điểm đó, Xuân Viên tập trung vào tín dụng ưu đãi, đào tạo nghề, kết nối việc làm và phát triển các mô hình kinh tế phù hợp. Địa phương rà soát nhu cầu vay vốn của hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo để triển khai kịp thời các nguồn vốn. Các chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được thực hiện theo quy định.

Cùng với hỗ trợ vốn, người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ đào tạo nghề, kết nối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và khu công nghiệp. Các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế của địa phương được khuyến khích phát triển, qua đó tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao khả năng tự chủ của người dân.

Giảm nghèo cũng được gắn với đầu tư cho giáo dục. Học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định; đồng thời được vận động hỗ trợ sách vở, đồ dùng học tập, học bổng.

Các lĩnh vực y tế, nhà ở, nước sạch và tiếp cận thông tin tiếp tục được quan tâm. Xã thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; vận động nguồn lực xóa nhà tạm, ưu tiên hộ nghèo có người cao tuổi, người khuyết tật. Hệ thống truyền thanh cấp xã từng bước được hiện đại hóa, góp phần đưa thông tin thiết yếu đến người dân.

Để chính sách đi vào cuộc sống, xã phân công trách nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị và lực lượng ở cơ sở. Phòng Kinh tế tham mưu, theo dõi, kiểm tra công tác giảm nghèo; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác giảm nghèo; tham mưu huy động, lồng ghép các nguồn lực từ chương trình, dự án trên địa bàn.

Tại các thôn, trưởng thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chính sách giảm nghèo, phối hợp rà soát đúng đối tượng, triển khai các mô hình phát triển kinh tế phù hợp và kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia các chương trình hỗ trợ giảm nghèo; xây dựng, nhân rộng mô hình hiệu quả, vận động Quỹ “Vì người nghèo”, chăm lo các đối tượng yếu thế. Công tác giám sát việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo được tăng cường, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng ngay từ cơ sở.

Mô hình nuôi lợn lai rừng kết hợp trồng nấm sò của hộ anh Triệu Văn Thu, thôn Quảng Thành, xã Xuân Viên, cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Nguồn lực giảm nghèo được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, các nguồn hỗ trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cùng sự tham gia của người dân và cộng đồng bằng vốn góp, ngày công, vật tư. Địa phương đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên và kinh tế - xã hội để tạo việc làm, nâng thu nhập, mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ xã hội và nâng cao năng lực tự chủ của người dân.

Thực tiễn tại Xuân Viên cho thấy, giảm nghèo không chỉ là hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn trước mắt mà quan trọng hơn là tạo sinh kế đủ sức duy trì cuộc sống, giúp người lao động có việc làm, trẻ em được học tập, người dân được chăm sóc sức khỏe và từng bước cải thiện điều kiện sống. Khi chính sách đến đúng đối tượng, nguồn lực được sử dụng hiệu quả và người dân chủ động vươn lên, kết quả giảm nghèo mới có cơ sở được duy trì bền vững.