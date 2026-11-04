Giảm nghèo từ chăn nuôi nông hộ theo hướng an toàn

Gia đình anh Hà Văn Anh, thôn Đắk Xuân, xã Đắk Sắk đã xóa đói giảm nghèo bền vững từ việc nuôi dê quy mô nông hộ

Cụ thể như tại xã Đắk Sắk, 5 năm nay, gia đình anh Hà Văn Anh, thôn Đắk Xuân đã xóa đói giảm nghèo bền vững từ việc nuôi dê quy mô nông hộ. Trước đó, kinh tế gia đình anh bấp bênh do chủ yếu dựa vào trồng trọt nhưng diện tích sản xuất ít, giá cả thiếu ổn định. Nhận thấy có thể phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập từ việc tận dụng công lao động, phụ phẩm nông nghiệp, cỏ quanh vườn, anh đã quyết định làm chuồng chăn nuôi dê.

Hiện trung bình mỗi lứa gia đình có đàn dê khoảng 150 con, mỗi năm anh đã có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng từ bán giống và dê thương phẩm. Anh Hà Văn Anh khẳng định: “Chăn nuôi nông hộ muốn bền vững thì khâu phòng bệnh, chăm sóc vật nuôi hằng ngày là quan trọng nhất. Trong đó, để phòng được các bệnh nguy hiểm trên đàn dê thì vắc xin là yếu tố hàng đầu và kết hợp nhận định đúng, với kiểm soát tốt các nguy cơ từ bên ngoài như: dụng cụ, thức ăn, động vật khác để giảm thiểu ảnh hưởng”.

Xã Đắk Sắk có đàn gia súc, gia cầm khoảng 263.000 con thuộc 14 trang trại và nông hộ. Ông Trần Thanh Hải - Trưởng Phòng Kinh tế xã thông tin: “Đắk Sắk là xã dân tộc thiểu số, miền núi với trên 6.100 hộ dân, trên 27.000 khẩu, tỷ lệ người dân tộc thiểu số gần 34%, 100% thôn, bon thuộc miền núi. Do đó, hình thức chăn nuôi nông hộ rất phù hợp với khả năng của bà con, đây cũng là một trong những phương thức để người dân có thể giảm nghèo hiệu quả. Chính vì thế, những năm qua, từ nhu cầu thực tiễn, xã đã triển khai nhiều sự hỗ trợ bằng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia như: về con giống chăn nuôi bò, dê giúp bà con vươn lên. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, tập huấn các quy trình về chăn nuôi nông hộ an toàn sinh học để bà con nhân rộng”.

Xã Đắk Sắk, hiện có đàn gia súc, gia cầm khoảng 263.000 con thuộc 14 trang trại và nông hộ

Còn tại xã Nhân Cơ, nhiều năm nay, chăn nuôi nông hộ mang lại sinh kế ổn định cho nhiều hộ dân. Theo anh Huỳnh Đức Ánh, thôn 4 phát triển đàn bò khoảng 10 - 15 con lớn nhỏ. Anh đầu tư chuồng trại khá kiên cố với 2 khu vực riêng biệt, khu nuôi nhốt đàn bò và khu phía sau được xây thấp hơn để thu gom chất thải. Chất thải được anh ủ với một số chế phẩm sinh học, phụ phẩm nông nghiệp khác như: vỏ cà phê, thân cây bắp, thân cỏ già khi hoai mục dùng làm phân bón cho 2 ha cây trồng gồm cà phê, cây ăn trái.

Theo ông Vũ Trọng Tài - Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Nhân Cơ, chăn nuôi nông hộ vẫn chiếm khoảng 70% chủ thể chăn nuôi trên địa bàn. Vừa qua, bằng vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo xã cũng đã cấp bò sinh sản cho nhiều hộ dân có nhu cầu ở các thôn, bon. Xã đang tăng cường đào tạo kỹ thuật chăn nuôi an toàn sinh học, hướng dẫn nông hộ áp dụng các biện pháp xử lý chất thải hợp lý như hầm biogas hoặc đệm lót sinh học để bảo vệ môi trường.

Không chỉ ở Đắk Sắk, Nhân Cơ, thống kê của cơ quan chức năng, chăn nuôi quy mô nông hộ chiếm phần lớn ở khu vực Tây Lâm Đồng, khoảng 70% chủ thể. Với đặc thù đất đai nông nghiệp còn khá rộng nên chăn nuôi nông hộ thường nằm cách khá xa khu dân cư nên hạn chế các nguy cơ gây ô nhiễm. Tuy nhiên, các địa phương cũng tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các kỹ thuật để hạn chế nguy cơ. Để nâng cao hiệu quả giảm nghèo và giảm rủi ro trong chăn nuôi nông hộ các địa phương đang nỗ lực hỗ trợ để bà con thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn, con giống tốt và công nghệ, kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều địa phương cũng đang xây dựng các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ, giúp hộ chăn nuôi dễ dàng tiếp cận thị trường.