Giảm nghèo ở vùng khó

Xã Tri Lễ được thành lập trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 3 xã Tri Lễ, Hữu Lễ và Lương Năng. Toàn xã có 2.179 hộ, hơn 10.000 nhân khẩu với các dân tộc Nùng, Tày, Kinh, Dao cùng sinh sống. Là một xã vùng 3 đặc biệt khó khăn, có số hộ nghèo, hộ cận nghèo cao (1.425 hộ nghèo, hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ trên 65% số hộ toàn xã), ngay khi xã mới được thành lập, cấp uỷ, chính quyền xã Tri Lễ đã chủ động triển khai nhiều giải pháp để nâng cao đời sống người dân.

Củng cố, nâng cấp đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã Tri Lễ

Ông Lương Đình Toại, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ cho biết: UBND xã phối hợp với các cơ quan liên quan của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động về công tác giảm nghèo bền vững; cân đối, lồng ghép các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất cho người dân.

Xác định hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất là chìa khoá trực tiếp để người dân thoát nghèo bền vững, UBND xã Tri Lễ chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiện trạng của từng hộ nghèo, cận nghèo. Từ đó lựa chọn hỗ trợ cây trồng, vật nuôi phù hợp để tạo nguồn lực, động lực giúp người dân vươn lên.

Từ năm 2025 đến nay, UBND xã Tri Lễ chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, lựa chọn, hỗ trợ trâu sinh sản, ngựa bạch sinh sản cho trên 100 hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã (vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững). Đến nay đàn vật nuôi sinh trưởng và phát triển tốt. Đồng thời, UBND xã cân đối, lồng ghép các nguồn lực từ các chương trình, dự án khác để hỗ trợ người dân. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo sinh kế để các hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, từng bước thoát nghèo.

Song song với hỗ trợ phát triển sản xuất, xã Tri Lễ còn tập trung củng cố cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, trong đó trọng tâm là hạ tầng giao thông. Với đặc điểm địa hình rộng, chia cắt mạnh, do đó việc củng cố hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã nói chung, trong đó có hỗ trợ giảm nghèo. Xác định rõ điều đó, từ nguồn vốn chương trình giảm nghèo bền vững và vốn lồng ghép từ các chương trình khác (trên 8,5 tỷ đồng), UBND xã đã triển khai thi công, duy tu, bảo dưỡng 10 tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn. Các tuyến đường hoàn thành tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân.

Bên cạnh hỗ trợ sản xuất, củng cố hạ tầng, UBND xã Tri Lễ đã triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo bền vững khác. Nổi bật như phối hợp tổ chức 51 cuộc tuyên truyền chuyên đề, lồng ghép liên quan đến chương trình giảm nghèo bền vững với hơn 3.300 lượt người tham dự; phê duyệt hỗ trợ gần 200 hộ xây dựng, sửa chữa nhà ở; tổ chức 2 lớp đào tạo nghề kỹ thuật chăn nuôi lợn cho 36 học viên, trong đó phần lớn là hộ nghèo, cận nghèo. Cùng với đó, luỹ kế đến nay, trên địa bàn xã có trên 1.000 hộ vay vốn tín dụng chính sách thuộc chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo; 24 hộ vay vốn từ Quỹ hỗ trợ nông dân…

Từ nguồn lực đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước đã góp phần quan trọng vào việc củng cố hạ tầng thiết yếu; hỗ trợ người dân, trong đó có các hộ nghèo, hộ cận nghèo có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và từng bước thoát nghèo. Qua đó hết năm 2025, toàn xã giảm được 27 hộ nghèo, 52 hộ cận nghèo.

Hiện nay, các chương trình, dự án liên quan đến công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tri Lễ được triển khai đúng tiến độ đề ra. Đồng thời UBND xã tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ hơn, nỗ lực hơn, quyết tâm hơn trong việc thoát nghèo.

Với sự đầu tư nguồn lực của Nhà nước và sự nỗ lực, khát vọng vươn lên thoát nghèo của người dân, tin tưởng rằng chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã Tri Lễ sẽ có những chuyển biến rõ nét. Qua đó không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và góp phần trực tiếp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung trên địa bàn.