Giảm nghèo ở Vĩnh Long: Hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về khả năng thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều; việc phối hợp triển khai các chính sách hỗ trợ sinh kế, huy động nguồn lực xã hội hóa, giải quyết việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ nhà ở cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và giảm nghèo trong đồng bào dân tộc Khmer.

Các đại biểu đề xuất tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của người dân, khơi dậy ý chí, nghị lực vươn lên đồng thời thường xuyên đánh giá hiệu quả các chính sách, mô hình giảm nghèo để kịp thời điều chỉnh, nhân rộng những cách làm phù hợp với thực tế địa phương.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh rà soát khả năng hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2026; phân loại rõ nguyên nhân nghèo, xác định những tiêu chí và dịch vụ xã hội thiết yếu mà từng hộ còn thiếu hụt. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương cần phân công trách nhiệm cụ thể trong hỗ trợ hộ nghèo, bảo đảm giải pháp phù hợp với hoàn cảnh và nhu cầu thực tế. Đối với nhà ở, các đơn vị liên quan phải khẩn trương rà soát tình hình nhà ở của hộ nghèo, cận nghèo và gia đình người có công, xác định rõ số lượng, nhu cầu và trách nhiệm thực hiện để tỉnh xây dựng kế hoạch hỗ trợ. Tỉnh sẽ rà soát khả năng cân đối nguồn lực, nghiên cứu xây dựng nghị quyết về giảm nghèo bền vững; trong đó xem xét giải pháp hỗ trợ nhóm hộ không có khả năng thoát nghèo, nhất là trường hợp có mức trợ cấp bảo trợ xã hội thấp hơn chuẩn nghèo mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các chính sách hỗ trợ, đề xuất bổ sung những nội dung cần thiết và nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo để phục vụ quản lý, điều hành. UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp tục tham mưu các chương trình huy động nguồn lực xã hội, bổ sung nguồn lực cho các quỹ an sinh, bảo đảm việc vận động và sử dụng kinh phí đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thúy Hằng – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa cho biết, tỉnh sẽ chỉ đạo các địa phương phân loại hộ nghèo theo nguyên nhân và khả năng vươn lên để lựa chọn hình thức hỗ trợ. Với hộ còn khả năng lao động, sản xuất, trọng tâm là hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo điều kiện đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Đối với hộ khó có khả năng thoát nghèo, tỉnh nghiên cứu chính sách hỗ trợ phù hợp; đồng thời nhân rộng các mô hình sinh kế hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho địa bàn khó khăn và nhóm yếu thế. Bên cạnh đó, các địa phương quyết liệt triển khai công tác giảm nghèo, nhân rộng những mô hình sinh kế hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân ổn định cuộc sống, nâng cao thu nhập. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp quản lý, sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo”, ưu tiên hỗ trợ các địa bàn khó khăn, chăm lo đối tượng yếu thế; tăng cường xã hội hóa, kết hợp nguồn lực đối ứng của tỉnh để giải quyết những khó khăn từ cơ sở.

Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, qua rà soát cuối năm 2025, đầu năm 2026, toàn tỉnh còn 8.737 hộ nghèo, chiếm 0,88% và 19.246 hộ cận nghèo, chiếm 1,94%. Tỉnh triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo (trong đó cấp hơn 57.100 thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được hỗ trợ); giải ngân vốn tín dụng ưu đãi cho 542 lượt hộ nghèo, 1.622 lượt hộ cận nghèo và 1.663 lượt hộ mới thoát nghèo. Toàn tỉnh duy trì hơn 50 mô hình đa dạng hóa sinh kế, giảm nghèo và triển khai thêm các mô hình mới, góp phần hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập.

Nguồn lực xã hội hóa tiếp tục được huy động để chăm lo cho người nghèo. Từ tháng 10/2025 đến hết tháng 9/2026, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh vận động được 156,5 tỷ đồng, không tính nguồn thu điều chuyển. Kết hợp với các nguồn vận động khác, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã triển khai hoạt động chăm lo cho người nghèo, an sinh xã hội với tổng kinh phí hơn 711,2 tỷ đồng. Qua đó, nhiều hộ dân được hỗ trợ về nhà ở, sinh kế, chăm sóc sức khỏe...; góp phần ổn định cuộc sống và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh.