Giảm nghèo gắn liền với sinh kế bền vững

Người dân dọn thực bì, cắt tỉa cành để rừng cây phát triển tốt.

Gia đình chị Tạ Thị Ngọc, ở xóm Tân Hòa 3, xã Tân Thành, trước năm 2025 thuộc diện hộ nghèo của xã. Thông qua các chương trình giảm nghèo, gia đình chị được hỗ trợ con giống và vốn vay để phát triển chăn nuôi. Đến nay, gia đình chị đã thoát nghèo, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Chị Tạ Thị Ngọc cho biết: Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, gia đình tôi được vay vốn để chăn nuôi gà thả đồi và nuôi bò. Đến nay, cuộc sống của gia đình đã cơ bản ổn định.

Tại các xã phía Bắc của tỉnh, với lợi thế về đồi rừng, các chương trình giảm nghèo gắn với phát triển lâm nghiệp cũng được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương. Điển hình như tại Ngân Sơn, với hơn 900ha đất trồng rừng, người dân đã phát triển nhiều loại cây thế mạnh như thông, hồi, quế, dẻ, keo... Bên cạnh trồng rừng, người dân từng bước kết hợp trồng cây dược liệu, chăn nuôi và phát triển kinh tế tập thể.

Những mô hình này cho thấy hiệu quả từ việc tạo sinh kế phù hợp cho người dân các xã vùng cao. Ông Bàn Cao Sơn, thôn Đức Vân, xã Ngân Sơn, chia sẻ: Nếu như trước đây chúng tôi phải loay hoay với việc làm thế nào để có việc làm, có thu nhập để cuộc sống đỡ khó khăn thì nay, nhờ trồng rừng, gia đình tôi đã có cuộc sống khấm khá hơn.

Ông Đỗ Hoàng Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Ngân Sơn, cho biết: Với đặc thù là xã vùng cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, địa phương xác định phải có giải pháp tạo sinh kế bền vững cho người dân. Trong đó, xã tập trung phát huy các thế mạnh về đồi rừng và chăn nuôi, đồng thời hỗ trợ người dân vay vốn, cây giống, con giống, nhất là đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Nhờ vay vốn phát triển sản xuất nên nhiều hộ dân đã thoát nghèo.

Trước đây, công tác giảm nghèo còn gặp nhiều khó khăn do nguồn lực đầu tư manh mún và tư tưởng trông chờ, ỷ lại của một bộ phận người dân. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập các đơn vị hành chính, công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh từng bước chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu.

Bộ máy được tinh gọn giúp các địa phương tối ưu hóa nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia, chuyển mạnh từ “cứu trợ” sang hỗ trợ sinh kế, đồng thời đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ. Cùng với đó, việc lồng ghép các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương và của tỉnh, đặc biệt từ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đã góp phần tạo chuyển biến về kinh tế - xã hội tại các địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo theo đó cũng giảm đáng kể.

Năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2026-2030, duy trì mức giảm trên 1,5%; phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi xuống dưới 10%. Để thực hiện mục tiêu này, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã và đang tiếp tục hỗ trợ phát triển sản xuất với trên 10 dự án, trong đó chủ yếu tập trung vào phát triển chăn nuôi; đồng thời tiếp tục duy trì trên 80 dự án hỗ trợ phát triển sản xuất triển khai từ năm 2025. Cùng với đó, các chương trình hỗ trợ giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn tín dụng ưu đãi tiếp tục được triển khai.

Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều. Các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tập trung triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tiếp tục quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, bảo đảm đúng mục tiêu; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ giảm nghèo thường xuyên.

Đây là nền tảng để Thái Nguyên tiếp tục triển khai hiệu quả các chủ trương, chính sách về giảm nghèo, từng bước giúp người dân có sinh kế ổn định, chủ động vươn lên và nâng cao chất lượng cuộc sống.