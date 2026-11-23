Sản vật bản địa và nghề truyền thống mở ra nhiều hướng sinh kế cho đồng bào vùng cao. Làm sao để người dân có vốn sản xuất, tìm được đầu ra ổn định và sống được bằng nghề?

Đây là những nội dung được thảo luận cặn kẽ trong cuộc Tọa đàm “Phát triển xanh, giảm nghèo bền vững: Chọn đúng sinh kế, mở đúng thị trường” do Báo Điện tử VietnamPlus tổ chức, cùng sự tham gia của các chuyên gia, nhà quản lý./.