Giảm nghèo bền vững ở Tràng Xá

Chợ đêm văn hóa xã Tràng Xá là nơi đồng bào giao lưu văn hóa và phát triển thương mại.

Trên địa bàn xã Tràng Xá, cơ cấu kinh tế nông nghiệp vẫn là nền tảng. Trong đó, cây chè tiếp tục khẳng định vai trò cây công nghiệp mũi nhọn, với sản lượng chè búp tươi 9 tháng qua đạt 7.140 tấn, tạo thu nhập chính cho hàng nghìn hộ dân. Sản lượng lương thực cây có hạt vụ xuân đạt 4.602 tấn, vượt 11,1% kế hoạch, đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ.

Xã đã trồng mới 162ha rừng tập trung, đạt 101,3% kế hoạch năm; tỷ lệ che phủ rừng duy trì 54,29%, vừa bảo vệ môi trường vừa tạo nguồn thu dài hạn. Chăn nuôi phát triển ổn định, xã có 9 trang trại, gia trại quy mô lớn hoạt động hiệu quả, tạo việc làm tại chỗ.

2 chợ dân sinh và trên 20 cửa hàng tạp hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và tạo cơ hội trao đổi hàng hóa, kinh doanh cho người dân. Đáng chú ý, Chợ đêm văn hóa Tràng Xá đã đi vào hoạt động từ tháng 7/2026, trở thành điểm đến mới, giúp quảng bá sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, tạo thêm nguồn thu cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ.

Kế hoạch phát triển du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng giai đoạn 2025–2030 đang được triển khai, mở ra hướng phát triển mới, bền vững hơn cho người dân địa phương.

Một góc xã Tràng Xá. Ảnh: TL

Bên cạnh đó, việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi được thực hiện hiệu quả, giúp người dân vay vốn phát triển sản xuất, tạo việc làm tại chỗ và đi làm việc ở nước ngoài. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong xã đạt 71,1% (đạt 98,75% kế hoạch năm), trong đó 27,3% có bằng cấp, chứng chỉ. Trung tâm học tập cộng đồng phối hợp mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp người dân nâng cao năng lực sản xuất và tìm kiếm việc làm tốt hơn.

Công tác giảm nghèo tại Tràng Xá luôn đi cùng với chính sách an sinh xã hội, bao quát các nhóm yếu thế. Xã có 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế. 9 tháng năm 2026, xã đã chi trả trợ cấp ưu đãi cho 103 đối tượng với tổng kinh phí hơn 355 triệu đồng; hỗ trợ nhà ở cho 2 hộ người có công theo quy định. 100% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 98% người dân sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; hệ thống giao thông nông thôn, đường liên xóm, nhà văn hóa được đầu tư cải tạo.

Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, Tràng Xá vẫn đối mặt với không ít khó khăn như: Quy mô kinh tế thương mại, dịch vụ còn nhỏ lẻ, chưa phát huy hết tiềm năng; địa hình đồi núi chia cắt, hạ tầng giao thông giữa các xóm chưa thực sự đồng bộ, hạn chế thu hút đầu tư và phát triển du lịch. Tỷ lệ hộ cận nghèo vẫn chiếm gần 9% tổng số hộ.

Theo ông Lý Hoàng Nguyên, Chủ tịch UBND xã Tràng Xá, thời gian tới, xã xác định các giải pháp trọng tâm, đó là: Rà soát chính xác danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời; đồng thời phát huy thế mạnh cây chè, lâm nghiệp; xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm OCOP, liên kết hợp tác xã – doanh nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, xã đẩy mạnh đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động, nâng cao thu nhập từ lĩnh vực phi nông nghiệp.