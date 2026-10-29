Giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng sống của người dân

Hội Từ thiện thành phố phối hợp với Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đak Lua tặng quà hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã. Ảnh: C.T.V

Qua giám sát mới đây của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giảm nghèo vẫn còn những khó khăn trong triển khai chính sách và hỗ trợ người dân. Từ đó đặt ra yêu cầu tiếp tục triển khai các giải pháp phải sát thực tế, bảo đảm công tác giảm nghèo hiệu quả, thực chất và bền vững.

Quan tâm hỗ trợ sinh kế

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Thị Ánh Tuyết cho biết: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Các cơ chế, chính sách được cụ thể hóa để tổ chức thực hiện.

Đầu giai đoạn 2026-2030, nhiệm vụ giảm nghèo được tích hợp trong Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo Nghị quyết số 257/2025/QH15. Từ ngày 24-8-2026, nhiệm vụ này tiếp tục được tích hợp vào Chương trình MTQG về văn hóa, xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2030.

Theo kết quả rà soát đến tháng 3-2026, Đồng Nai có tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn Trung ương là 0,24%, theo chuẩn của tỉnh (nay là thành phố) là 0,11%. Đồng Nai là một trong 5 địa phương có số hộ nghèo thấp nhất cả nước. Thành phố có 27 xã, phường không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương và 8 xã không còn hộ nghèo theo chuẩn của địa phương. Đến nay, số hộ nghèo theo chuẩn Trung ương giảm 312 hộ, theo chuẩn của thành phố giảm 39 hộ.

Cùng với việc rà soát, xác định hộ nghèo, thành phố chú trọng hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, tạo điều kiện cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2022-2025, Đồng Nai triển khai 135 mô hình, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, với hơn 2,8 ngàn hộ tham gia, tổng kinh phí ngân sách hỗ trợ gần 116 tỷ đồng. Năm 2026, từ nguồn vốn năm 2025 được kéo dài thời gian thực hiện, thành phố triển khai 4 dự án phát triển sản xuất cộng đồng tại 4 xã, hỗ trợ 107 hộ thực hiện mô hình nuôi bò, dê với kinh phí 3,5 tỷ đồng.

Bên cạnh hỗ trợ sinh kế, thành phố còn quan tâm chăm lo nhà ở và thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến ngày 26-10, thành phố có 180 căn nhà được xây mới, sửa chữa với kinh phí 10 tỷ đồng từ Quỹ Vì người nghèo; hơn 28 ngàn lượt thẻ bảo hiểm y tế được hỗ trợ với kinh phí hơn 35 tỷ đồng. Chính sách hỗ trợ tiền điện được thực hiện ở mức 65,5 ngàn đồng/hộ/tháng cho hơn 4,2 ngàn hộ nghèo thuộc cả 2 chuẩn. Dịp Tết, hộ nghèo được hỗ trợ 1,2 triệu đồng/hộ, hộ cận nghèo được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ, tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng. Các chính sách hỗ trợ đã giúp người dân giảm bớt chi phí thiết yếu, ổn định cuộc sống.

Nâng cao hiệu quả giảm nghèo

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua khảo sát thực tế mới đây, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố nhìn nhận, nhiều địa phương chưa triển khai các dự án, mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG. Việc triển khai, lồng ghép các nội dung của Chương trình MTQG về phát triển văn hóa, xã hội, nông thôn mới, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035 chưa được thực hiện, đánh giá kịp thời. Tiến độ giải ngân một số dự án còn chậm, mới đạt gần 54,4% kế hoạch…

UBND thành phố vừa phát động phong trào thi đua Thành phố Đồng Nai chung sức xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030. Phong trào hướng đến xây dựng nông thôn mới hiện đại, giàu bản sắc; giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững; phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Theo Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Huỳnh Ngọc Kim Mai, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một số địa phương còn lúng túng trong phối hợp, phân công trách nhiệm và xác định tỷ lệ hộ nghèo. Một số văn bản hướng dẫn chưa được ban hành kịp thời, trong khi cán bộ phụ trách giảm nghèo phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ. Công tác đào tạo nghề nông thôn cũng chưa được quan tâm đúng mức, ảnh hưởng đến khả năng hỗ trợ người dân chuyển đổi việc làm, cải thiện thu nhập…

Cũng theo đánh giá của Băn Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố, trong nhóm hộ cận nghèo có hơn 1 ngàn/hơn 2 ngàn hộ theo chuẩn Trung ương và hơn 2 ngàn/hơn 4,9 ngàn hộ theo chuẩn của thành phố bị thiếu hụt chỉ số việc làm. Bên cạnh đó, hơn 3,1 ngàn hộ thiếu hụt chỉ số sử dụng dịch vụ viễn thông. Những số liệu này cho thấy việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo cần gắn với giải pháp tạo việc làm, ổn định sinh kế và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin.

Tại xã Long Phước, Phó Chủ tịch UBND xã Đỗ Chánh Huy cho biết: “Địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm sóc sức khỏe và cấp phát thuốc định kỳ cho các đối tượng yếu thế. Tuy nhiên, nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, năng lực lao động hạn chế, nhận thức chưa đồng đều nên việc đào tạo nghề, chuyển đổi sinh kế còn khó khăn. Bên cạnh đó, địa bàn có nhiều dự án trọng điểm, cán bộ chuyên môn phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, nên có phần ảnh hưởng đến thời gian theo dõi và triển khai các chương trình giảm nghèo”.

Tại buổi giám sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố về nội dung này mới đây, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Đặng Minh Nguyệt nhấn mạnh: Công tác giảm nghèo là nhiệm vụ quan trọng, nhất là khi Đồng Nai đã trở thành thành phố, đòi hỏi các chính sách an sinh xã hội phải được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống người dân, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố.

Đồng chí Đặng Minh Nguyệt cho rằng: Cần phải phát huy trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở trong thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường hướng dẫn theo phương châm “cầm tay chỉ việc”, giúp cán bộ cơ sở nắm vững quy trình, nghiệp vụ và triển khai hiệu quả các chính sách giảm nghèo. Đồng thời các sở, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; Ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố chú trọng hậu kiểm việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát…

Giảm nghèo bền vững không chỉ là giảm số hộ nghèo mà còn phải giúp người dân có việc làm, ổn định sinh kế và nâng cao chất lượng sống. Muốn vậy, cần thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ, gắn đào tạo nghề với nhu cầu việc làm và lựa chọn giải pháp phù hợp với điều kiện từng hộ.