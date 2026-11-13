Giảm ngày thứ tư liên tiếp, vàng miếng SJC xuống 138 triệu đồng/lượng

Vàng miếng SJC bán ra 138 triệu đồng/lượng

Mở cửa giao dịch sáng nay (8h52'), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng so với phiên gần nhất.

Vàng miếng SJC bán ra thị trường giá.

Vàng SJC loại 5 chỉ cũng giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều, giao dịch ở mức 135-138,02 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng SJC loại 0,5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ giá 135-138,03 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng nhẫn SJC 99,99 loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ niêm yết ở mức 133,8-137,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn SJC 99,99% loại 0,5 chỉ, 0,3 chỉ giá 133,8-137,9 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 999,9 giá 132,1-136,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Thời điểm 8h53', giá vàng miếng SJC tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều so với phiên gần đây và giảm 2 triệu đồng/lượng hai chiều so với sáng qua. Nhẫn tròn 99,99 Hưng Thịnh Vượng giá 133,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nữ trang 99,99 niêm yết ở mức 132-136 triệu đồng/lượng, giảm 1,5 triệu đồng/lượng hai chiều.

Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào/bán ra ở mức 134,7-139 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra.

Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,99 giá 132,7-137,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều. Trang sức Vàng Rồng Thăng Long Bảo Tín Minh Châu loại 99,9 giá 132,5-137,5 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều.

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long và Quà mừng bản vị Bảo Tín Minh Châu đồng loạt giao dịch ở mức 134,7-138,7 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng hai chiều.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Vàng nhẫn Kim Gia Bảo và Tiểu Kim Cát 99,99 giá 133,7-137,7 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá mua vào/bán ra 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng hai chiều. Nhẫn trơn PNJ 999,9, Vàng Kim Bảo 999,9 và Vàng Phúc Lộc Tài 999,9 cùng giao dịch ở mức 133,2-137,4 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng nữ trang 999,9 giá 125,12-129,29 triệu đồng/lượng, giảm 1,01 triệu đồng/lượng hai chiều.

Vàng miếng SJC tại Phú Quý sáng nay giao dịch ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng mua vào và 1 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn Thần Tài Phú Quý 999,9 và nhẫn tròn Phú Quý loại 999,9 cùng niêm yết ở mức 135-138 triệu đồng/lượng, giảm 700.000 đồng/lượng hai chiều. Vàng trang sức Phú Quý loại 999,9 giá 132,5-137 triệu đồng/lượng, giảm 500.000 đồng/lượng hai chiều.

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong một năm

Giá vàng thế giới giảm 3%, kéo dài phiên giảm thứ ba liên tiếp và chạm mức thấp nhất trong hơn một năm, khi giá dầu tăng do hy vọng hòa bình ở Trung Đông mờ nhạt, làm dấy lên lo ngại về lạm phát cao hơn và lãi suất tăng cao.

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất trong một năm.

Giá vàng giao ngay giảm 2,7% xuống còn 3.880,93 đô la/ounce vào lúc 1h53 chiều ngày 12/11 (18h55 giờ GMT), sau khi chạm mức thấp nhất kể từ tháng 10/2025 vào đầu phiên. Giá vàng tương lai của Mỹ giao tháng 12 giảm 2,9% xuống còn 3.885,30 đô la/ounce.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trên mạng xã hội rằng Mỹ không cần một thỏa thuận với Iran, dập tắt hy vọng về một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Giá dầu tăng, làm dấy lên lo ngại về lạm phát và kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn.

"Giá năng lượng cao tiếp tục là lý do khiến Fed phải có chính sách tiền tệ cứng rắn và quan điểm cứng rắn của Fed sẽ tạo ra môi trường lãi suất cao hơn, do đó gây bất lợi cho kim loại quý này", Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, David Meger, đánh giá.

Chỉ số lạm phát cao của Mỹ hôm thứ Ba, những phát biểu cứng rắn từ các quan chức Fed trong tuần này và sự tăng giá của đồng đô la Mỹ lên mức cao nhất trong gần 19 tháng "đang đẩy thị trường vàng xuống thấp hơn", nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, Jim Wyckoff, cho biết.

Các nhà giao dịch nhận thấy có 87% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, trong khi xác suất tăng lãi suất 50 điểm cơ bản cũng tăng lên. Lãi suất cao hơn làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý không sinh lời.

Theo nhận định của nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong, sự sụt giảm của vàng vào đầu phiên giao dịch đã kích hoạt các lệnh dừng lỗ đối với các vị thế mua dài hạn được thiết lập trong hai tuần qua, khi nó đang phục hồi sau làn sóng giảm giá trước đó của cổ phiếu công nghệ trong bối cảnh lo ngại về chi tiêu cho trí tuệ nhân tạo.

Việc CEO Jensen Huang rời khỏi vị trí đã làm dấy lên lo ngại về tương lai của ông lớn AI này và có thể gây ra những hậu quả sâu rộng đối với chính sách xuất khẩu chip của Mỹ.

Các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu chỉ số giá sản xuất của Mỹ dự kiến công bố vào thứ Sáu.Giá bạc giao ngay giảm 3% xuống còn 50,12 đô la/ounce sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 4/11 vào đầu phiên giao dịch, trong khi giá bạch kim giao ngay giảm 1,2% xuống còn 1.518,49 đô la sau khi chạm mức thấp nhất kể từ ngày 6/11.

Giá palladium giao ngay giảm 3,1% xuống còn 995,91 đô la, một ngày sau khi đạt mức cao nhất kể từ ngày 22/10.

Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank sáng 13/11.