Giảm mạnh điểm cộng IELTS, chốt 3 phương thức xét tuyển đại học

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 95/2026/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về việc xác định số lượng tuyển sinh, chương trình đào tạo, tuyển sinh và đào tạo cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, đại học và sau đại học.

Theo đó, thông tư quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Về điểm cộng, cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh theo quy định từ năm 2026 trở về trước được quyết định tiếp tục áp dụng trong năm 2027, nhưng tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm theo thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh.

Điểm cộng này bao gồm: Điểm thưởng dành cho thí sinh được xét tuyển thẳng nhưng không sử dụng quyền xét tuyển thẳng; điểm xét thưởng dành cho các đối tượng thí sinh có thành tích hoặc có năng khiếu đặc biệt; điểm khuyến khích dành cho các đối tượng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ hoặc có chứng chỉ quốc tế.

Như vậy, năm 2027, thí sinh chỉ được cộng tối đa 0,5 điểm nếu có chứng chỉ IELTS. Từ năm 2028, thí sinh sẽ không được cộng điểm.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, thông tư cũng bổ sung đối tượng dự tuyển là người tốt nghiệp trung học nghề của Việt Nam hoặc của nước ngoài được công nhận trình độ tương đương với trung học nghề của Việt Nam, có cùng nhóm ngành dự tuyển.

Yêu cầu đầu vào được quy định theo từng nhóm chương trình, đồng thời phải đáp ứng chuẩn chương trình đào tạo nếu có và ngưỡng đầu vào tương ứng.

Cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm, tiêu chí phụ nếu có; chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Thông tư yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học. Các trường không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua hệ thống xét tuyển chung.

Với những điều chỉnh này, tuyển sinh đại học từ năm 2027 sẽ từng bước được chuẩn hóa, minh bạch hơn về phương thức và tiêu chí xét tuyển, đồng thời đặt dấu mốc chấm dứt chính sách cộng điểm ưu tiên từ chứng chỉ quốc tế như IELTS kể từ năm 2028.

Bộ GD&ĐT siết điều kiện đầu vào với nhóm ngành đặc thù

Thông tư cũng mở rộng và làm rõ đường dẫn liên thông cho người học tốt nghiệp Trung học nghề (THN), trung cấp và cao đẳng. Người dự tuyển tốt nghiệp THN nếu có kết quả thi tốt nghiệp đạt yêu cầu do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT công bố hằng năm sẽ được đăng kí xét tuyển vào các ngành đại học cùng nhóm ngành.

Đối với các nhóm ngành đào tạo giáo viên, lĩnh vực sức khỏe có cấp giấy phép hành nghề và lĩnh vực pháp luật, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ:

Nếu xét tuyển không dùng điểm thi tốt nghiệp THPT: Thí sinh phải đạt ngưỡng đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định hằng năm, đồng thời có học lực cả năm lớp 12 xếp loại từ Giỏi trở lên (hoặc trung bình chung học tập 3 năm đạt loại Giỏi đối với người tốt nghiệp THN).

Đáng chú ý, một số ngành đặc thù được áp dụng mức học lực loại Khá trở lên: Bao gồm giáo dục thể chất, sư phạm âm nhạc, sư phạm mĩ thuật, giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe như điều dưỡng, y học dự phòng, hộ sinh, kĩ thuật phục hình răng, kĩ thuật xét nghiệm y học, kĩ thuật hình ảnh y học, kĩ thuật phục hồi chức năng.