Giảm lý thuyết, tăng thực hành trong chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên

Học tập tại giảng đường Đại học Quốc gia Hà Nội. (Ảnh: VNU)

Tăng thời lượng thực hành, thảo luận, xử lý tình huống

Ngày 2/10, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đang lấy ý kiến đóng góp Dự thảo Thông tư quy định Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên, nhằm triển khai các quy định bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp theo quy định của Luật Nhà giáo; tạo cơ sở để hình thành cho người học những năng lực cơ bản, thiết yếu đáp ứng chuẩn nghề nghiệp giảng viên cao đẳng, giảng viên đại học.

Quy định Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên sẽ giúp người học đáp ứng những yêu cầu mới của hoạt động nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, bảo đảm và cải tiến chất lượng giáo dục.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Dự thảo Chương trình được thiết kế lại theo hướng tập trung vào những năng lực cơ bản, thiết yếu của giảng viên; giảm những nội dung lý thuyết, trùng lặp với các chương trình bồi dưỡng khác; tăng thời lượng thực hành, thảo luận, bài tập, xử lý tình huống và vận dụng vào hoạt động nghề nghiệp.

Việc đánh giá kết quả học tập được thực hiện theo từng mô-đun và căn cứ vào chuẩn đầu ra, chú trọng khả năng vận dụng kiến thức, kỹ năng thông qua nhiệm vụ, sản phẩm, thực hành và các minh chứng phù hợp, thay vì đặt trọng tâm vào ghi nhớ, tái hiện kiến thức.

Cách thiết kế này nhằm nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động bồi dưỡng, đồng thời giảm thời gian và chi phí không cần thiết đối với người học và cơ sở tổ chức bồi dưỡng.

Theo dự thảo, Chương trình được thiết kế theo hướng liên thông, linh hoạt và cho phép tích lũy kết quả theo mô-đun.

Chương trình được thiết kế gồm khối năng lực chung và năng lực đặc thù, trong đó 4 mô-đun chung áp dụng cho cả giảng viên cao đẳng và giảng viên đại học; 1 mô-đun đặc thù tương ứng với từng nhóm giảng viên. Cấu trúc này giúp liên thông và kế thừa kết quả giữa hai chương trình.

Người học có thể đăng ký học toàn bộ Chương trình hoặc từng mô-đun. Kết quả hoàn thành toàn bộ hoặc được công nhận hoàn thành từng mô-đun được tích lũy để xác định việc hoàn thành Chương trình và cấp chứng chỉ.

Như vậy, người học không nhất thiết phải tham gia học bồi dưỡng toàn bộ chương trình mà có thể tích lũy từng mô-đun phù hợp với nhu cầu và kết quả đã có.

Phân định bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp với bồi dưỡng năng lực sư phạm

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại Thông tư mới sẽ phân định rõ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp với bồi dưỡng năng lực sư phạm đối với giảng viên cao đẳng.

Theo đó, đối với giảng viên cao đẳng, do đã có quy định về chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm riêng nên Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp không lặp lại các nội dung hình thành năng lực sư phạm mà tập trung vào các năng lực nghề nghiệp theo chuẩn. Trong đó, mô-đun đặc thù sẽ chú trọng tổ chức đào tạo gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động và thực tiễn nghề nghiệp.

Đối với giảng viên đại học, do không có quy định về chương trình bồi dưỡng năng lực sư phạm riêng tương ứng, do đó Chương trình bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp bố trí mô-đun đặc thù về thiết kế, tổ chức dạy học và đánh giá người học, nhằm hình thành năng lực sư phạm đại học cơ bản.

Cách thiết kế này nhằm hạn chế trùng lặp nội dung bồi dưỡng, đồng thời bảo đảm mỗi nhóm giảng viên được hình thành những năng lực cần thiết phù hợp với đặc thù hoạt động nghề nghiệp.