Giảm lãi vay 1,5–2%: Khi nào tiền trả ngân hàng mới thực sự bớt đi?

Tại cuộc họp chiều 16.10.2026, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng triển khai giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2% đối với sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên. Chỉ đạo được đưa ra trong bối cảnh chi phí vốn còn cao, ảnh hưởng đến hoạt động và khả năng tiếp cận tín dụng của người dân, doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ ngày 16.10.2026. Ảnh: Đức Tuân/Báo Điện tử Chính phủ

Từ chỉ đạo đến hợp đồng còn một bước triển khai

Thông tin công bố về cuộc họp chưa xác lập một mức lãi mới, ngày áp dụng chung hay danh sách mọi hợp đồng được giảm. Người đang vay vì thế không nên tự lấy mức giảm nêu trong tin tức để tính lại ngay nghĩa vụ trả nợ tháng tới.

Cần phân biệt định hướng hạ mặt bằng lãi suất, chương trình ngân hàng triển khai và điều kiện của khoản vay cụ thể. Một chương trình được công bố với mức giảm hấp dẫn vẫn cần trả lời được câu hỏi khoản vay nào thuộc phạm vi áp dụng.

Lãi suất thực tế còn phụ thuộc vào thời hạn, mục đích sử dụng vốn, tài sản bảo đảm và lịch sử tín dụng. Mức bình quân công bố của một ngân hàng vì vậy không phải báo giá chắc chắn dành cho mọi khách hàng.

Đây là khoảng cách giữa thông tin điều hành và nhu cầu của người vay. Một hộ kinh doanh quan tâm tháng tới phải trả bao nhiêu, ngân hàng cần xác định điều kiện và phương án thực hiện. Hai lớp thông tin chỉ gặp nhau khi khách hàng nhận được câu trả lời cụ thể cho hợp đồng của mình.

Hãy yêu cầu một phương án tính được bằng tiền

Với khoản vay đang tồn tại, việc hữu ích trước mắt là đề nghị ngân hàng làm rõ khoản vay có được xem xét giảm không; nếu có thì từ ngày nào, trong bao lâu và lịch trả nợ thay đổi thế nào. Nếu đang áp dụng lãi suất điều chỉnh định kỳ, cần đối chiếu đúng điều khoản và thời điểm điều chỉnh trong hợp đồng.

Với người chuẩn bị vay mới, nên yêu cầu phương án trả nợ cho cả thời gian ưu đãi lẫn giai đoạn sau đó. Mức lãi thấp trong những tháng đầu chưa đủ phản ánh toàn bộ chi phí của khoản vay nhiều năm. Những khoản phí được ghi trong phương án cũng cần đưa vào phép so sánh.

Có thể hình dung bằng một ví dụ tính toán độc lập: giả sử dư nợ giữ nguyên 500 triệu đồng trong một năm, lãi suất giảm từ 10% xuống 9%/năm thì tiền lãi giảm 5 triệu đồng. Nếu dư nợ giảm dần hoặc ưu đãi chỉ kéo dài vài tháng, số tiền tiết kiệm sẽ khác. Đây là minh họa cách tính, không phải quyền lợi đã được công bố cho một sản phẩm vay.

Một câu trả lời bằng lịch trả nợ sẽ hữu ích hơn lời giới thiệu “lãi suất rất tốt”. Người vay có thể nhìn thấy dòng tiền cần chuẩn bị, thời điểm thay đổi chi phí và khoảng chênh giữa các lựa chọn.

Lãi thấp hơn vẫn cần nguồn trả nợ phù hợp

Tại cuộc họp, các ngân hàng được yêu cầu tiết giảm chi phí, nâng hiệu quả hoạt động và công khai lãi suất. Việc hạ chi phí vốn được đặt cùng yêu cầu kiểm soát nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống và hướng tín dụng vào sản xuất, kinh doanh.

Từ phía khách hàng, kỳ vọng lãi thấp hơn không nên được hiểu thành mọi hồ sơ sẽ dễ dàng được chấp thuận. Một khoản vay có chi phí giảm vẫn cần nguồn trả nợ phù hợp. Quyết định vay thêm chỉ vì đọc thấy thông tin giảm lãi suất có thể khiến kế hoạch tài chính đi trước khả năng thực tế.

Với hộ kinh doanh, phần chi phí tiết kiệm được chỉ có ý nghĩa khi gắn với dòng tiền của cửa hàng, xưởng sản xuất hoặc dịch vụ đang vận hành. Với người vay dài hạn, khả năng duy trì nghĩa vụ trả nợ sau thời gian ưu đãi vẫn cần được tính đến.

Điều đáng theo dõi sau chỉ đạo ngày 16.10 là mức giảm thực nhận, phạm vi khách hàng được áp dụng và sự rõ ràng của điều kiện. Giá trị hỗ trợ cuối cùng nằm ở khoản tiền thực sự bớt đi trên lịch trả nợ - con số người vay có thể kiểm tra và đưa vào kế hoạch của mình.