Giảm lãi suất không cào bằng, nhiều ngân hàng tung gói vay ưu đãi chỉ từ 6%/năm

Giảm lãi suất đúng đối tượng, cả khoản vay cũ và mới

Ngày 19/10, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam họp với các tổ chức tín dụng về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng dưới sự chủ trì của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn chủ trì cuộc họp. Ảnh tư liệu.

Phát biểu tại cuộc họp, Thống đốc Phạm Đức Ấn cho biết, cuối tuần qua, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Công văn số 9608/NHNN-CSTT về việc triển khai các giải pháp hoạt động của các tổ chức tín dụng tới toàn hệ thống cho thấy quyết tâm tăng trưởng hai chữ số và vấn đề an ninh tiền tệ, an toàn hệ thống của các tổ chức tín dụng được đặt lên hàng đầu.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, giảm lãi suất không thực hiện cào bằng mà cần lựa chọn đúng đối tượng, tập trung hỗ trợ các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Chính sách giảm lãi suất cần được xem xét đối với cả dư nợ hiện hữu và các khoản vay mới, qua đó, giúp doanh nghiệp đang hoạt động giảm gánh nặng tài chính, đồng thời hỗ trợ nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh.

Theo Thống đốc, hệ thống ngân hàng được xem là “mạch máu” của nền kinh tế. Nếu “mạch máu” có vấn đề thì cơ thể không thể khỏe mạnh được. Để đạt được tăng trưởng hai chữ số thì việc giữ vững hệ thống ngân hàng, an toàn vĩ mô là vô cùng quan trọng.

Trong đó, vấn đề giảm lãi suất cho vay được đặc biệt quan tâm, chỉ đạo với yêu cầu đưa mặt bằng lãi suất về mức phù hợp hơn với khả năng của doanh nghiệp và nền kinh tế.

Thống đốc Phạm Đức Ấn nhấn mạnh, để giảm lãi suất cho vay thực chất, các tổ chức tín dụng phải đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, chia sẻ lợi nhuận và giảm chi phí huy động vốn.

Lãi suất huy động là một trong những cấu phần quan trọng nhất của chi phí vốn; nếu các ngân hàng tiếp tục đẩy lãi suất huy động lên cao sẽ khó có cơ sở để giảm lãi suất cho vay.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt để góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Tính đến ngày 14/10, dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đạt 20,72 triệu tỷ đồng, tăng 11,44% so với cuối năm trước và tăng 16,73% so cùng kỳ.

Ngân hàng hạ lãi suất qua các gói vay ưu đãi, chấp nhận giảm thu nhập

Chia sẻ bên lề cuộc họp, ông Lê Ngọc Lâm - Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, BIDV cam kết sẽ triển khai ngay một gói tín dụng quy mô khoảng 100 nghìn tỷ đồng, với kỳ hạn cho vay đến 6 tháng dành cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên. Ngân hàng cam kết giảm lãi suất cho vay từ 1,5% - 2% để hỗ trợ doanh nghiệp.

Lãnh đạo nhiều tổ chức tín dụng tham dự cuộc họp. Ảnh tư liệu.

Lãnh đạo BIDV khẳng định, ngân hàng sẽ sử dụng nhiều biện pháp như: tiết giảm chi phí cũng, như giảm lãi suất huy động vốn đầu vào để làm cơ sở giảm lãi suất cho vay.

“Với gói tín dụng này, chúng tôi cũng dự kiến giảm thu nhập khoảng 500 tỷ đồng để hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân trong thời gian tới” - Chủ tịch BIDV bày tỏ.

Theo ông Lâm, rất nhiều khách hàng sẽ có thể tiếp cận được gói này. Quy mô khoảng 100 nghìn tỷ đồng và lãi suất cho vay sẽ ở mức từ 6 - 7% tùy theo kỳ hạn.

ACB cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp theo chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ông Từ Tiến Phát - Tổng giám đốc ACB cho biết, ngân hàng sẽ giảm lãi suất trên biểu lãi suất ngay trong hôm nay và có hiệu lực từ ngày mai. Đồng thời, ACB sẽ triển khai chương trình cho vay đặc biệt đối với các doanh nghiệp, giảm lãi suất từ 1,5 - 2%. ACB đã triển khai chương trình này trong suốt thời gian vừa qua. Với chương trình đầu tiên khi giảm lãi suất 1%, ngân hàng đã giải ngân khoảng 5.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo ACB tin tưởng sự nỗ lực của hệ thống ngân hàng sẽ giúp các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong thời gian tới.

Trước việc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng tuân thủ chỉ đạo về lãi suất, về lãi suất, hoặc có hành vi cạnh tranh không lành mạnh, nếu không sẽ xem xét cắt room tín dụng, ông Phát cho rằng, đây là một thông điệp mạnh mẽ, giúp củng cố kỷ luật thị trường.

“Tất cả ngân hàng trong hệ thống đều phải chung tay thực thi các chính sách của Nhà nước, góp phần nâng cao kỷ luật thị trường trong thời gian tới” - lãnh đạo ACB bày tỏ.

Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng.

Bên cạnh đó, có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại khi cần thiết.

Ngân hàng Nhà nước tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại./.