Giảm lãi suất, khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế

Nhờ được tiếp cận nguồn vốn, người dân xóm Mỏ Chì, xã La Hiên, phát triển mô hình chăn nuôi bò, tăng thu nhập. Ảnh: QK

Theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các ngân hàng được yêu cầu giảm tối thiểu 0,5%/năm lãi suất tiền gửi kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, đồng thời giảm 1,5-2%/năm lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, gắn với yêu cầu bảo đảm an toàn hệ thống.

Triển khai chỉ đạo này, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh lãi suất và triển khai các chương trình tín dụng hỗ trợ khách hàng. LPBank công bố giảm 1,6-2%/năm lãi suất cho vay đối với các khoản giải ngân mới phục vụ sản xuất, kinh doanh ngắn hạn; đồng thời giảm 0,5-0,6%/năm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

VietinBank triển khai các giải pháp tín dụng với mức giảm lãi suất cho vay tới 2%/năm. Vietcombank cũng cam kết giảm tối thiểu 2% lãi suất cho vay theo chương trình đã công bố. Trước đó, Agribank dành 70.000 tỷ đồng cho chương trình tín dụng ưu đãi kéo dài từ tháng 8-2026 đến năm 2028, với lãi suất thấp hơn 1-2%/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn.

Việc giảm lãi suất mang ý nghĩa thiết thực đối với doanh nghiệp, nhất là những đơn vị có nhu cầu vốn lưu động lớn. Khi lãi vay giảm, chi phí tài chính được tiết giảm, doanh nghiệp có thêm nguồn lực duy trì sản xuất, bổ sung hàng tồn kho, thực hiện đơn hàng mới hoặc đầu tư mở rộng hoạt động. Dù vậy, khả năng hấp thụ vốn còn phụ thuộc vào triển vọng đơn hàng, sức mua thị trường và năng lực tài chính của từng doanh nghiệp.

Vì vậy, các chương trình ưu đãi cần có điều kiện rõ ràng, thủ tục phù hợp và hướng đúng nhóm khách hàng mục tiêu. Cùng với chính sách tín dụng, việc tháo gỡ khó khăn về thị trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và cải thiện môi trường kinh doanh sẽ giúp doanh nghiệp sử dụng vốn hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh và chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất.

Ở góc độ điều hành, việc các ngân hàng đồng thời giảm lãi suất huy động và cho vay cho thấy nỗ lực cân đối chi phí vốn để hỗ trợ nền kinh tế. Dư địa giảm lãi suất có giới hạn khi các ngân hàng vẫn phải bảo đảm thanh khoản, kiểm soát chất lượng tín dụng và duy trì hiệu quả kinh doanh, trong khi nhu cầu vốn thường gia tăng vào cuối năm. Do đó, việc điều chỉnh lãi suất cần đi đôi với quản trị rủi ro và bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng.

Giảm lãi suất là giải pháp hỗ trợ quan trọng, song hiệu quả còn phụ thuộc vào khả năng hấp thụ vốn của doanh nghiệp và sự phục hồi của thị trường. Khi chi phí vốn được chia sẻ, doanh nghiệp có thêm điều kiện duy trì hoạt động, đầu tư vào những kế hoạch khả thi và nâng cao năng lực sản xuất. Hiệu quả của chính sách sẽ được thể hiện rõ nhất khi dòng vốn đến đúng đối tượng, được sử dụng đúng mục đích và tạo thêm giá trị cho nền kinh tế.