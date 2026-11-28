Đa dạng dòng tiền, giữ sức hút nguồn vốn

So với đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi niêm yết tại các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đối với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã giảm 0,5 điểm phần trăm.

Cuối năm, nhu cầu vốn của nền kinh tế thường tăng cao, kéo theo áp lực huy động vốn đối với các ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng. Trong khi đó, hoạt động huy động vốn năm nay diễn ra trong bối cảnh NHNN triển khai nhiều giải pháp giảm mặt bằng lãi suất, yêu cầu các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, điều chỉnh lãi suất huy động phù hợp để tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Khảo sát thị trường tiền tệ trên địa bàn cho thấy, từ giữa tháng 10 đến nay, lãi suất huy động tiền gửi VND kỳ hạn 6-12 tháng tại các ngân hàng thương mại bình quân ở mức 7,4%/năm, dao động từ 4,5-9%/năm. Đối với tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng, mức lãi suất phổ biến từ 5,8-8,5%/năm. So với đầu tháng 10, lãi suất tiền gửi niêm yết ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên đã giảm 0,5 điểm phần trăm. Cùng với đó, lãi suất cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên giảm 1,5-2 điểm phần trăm, đưa lãi suất cho vay thông thường xuống khoảng 9,7%/năm.

Dù vậy, giảm lãi suất nhưng vẫn phải duy trì sức hấp dẫn của nguồn vốn huy động là bài toán không dễ đối với các ngân hàng. Chi phí vốn, áp lực thanh khoản và sự cạnh tranh trên thị trường là những yếu tố tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh lãi suất cũng như lựa chọn giải pháp huy động vốn của từng ngân hàng.

Tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, tổng nguồn vốn huy động hiện đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng hơn 16.200 tỷ đồng.

Tại BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, tổng nguồn vốn huy động hiện đạt khoảng 16.000 tỷ đồng, dư nợ tín dụng hơn 16.200 tỷ đồng. Bên cạnh củng cố nguồn vốn từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, chi nhánh chú trọng gia tăng tiền gửi không kỳ hạn thông qua các dịch vụ thanh toán lương, quản lý dòng tiền doanh nghiệp, thanh toán hóa đơn và ngân hàng số.

Chị Lê Thị Tuyết - Trưởng phòng Khách hàng cá nhân 1 (BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Chi nhánh chủ động bám sát diễn biến thị trường, dự báo nhu cầu vốn, duy trì và mở rộng nền khách hàng, đồng thời đa dạng hóa cơ cấu nguồn vốn. Trong đó, phát triển tiền gửi không kỳ hạn thông qua các dịch vụ thanh toán lương, quản lý dòng tiền doanh nghiệp, thanh toán hóa đơn và ngân hàng số là một trong những hướng được chi nhánh chú trọng. Việc gia tăng số lượng khách hàng thường xuyên sử dụng tài khoản thanh toán sẽ giúp ngân hàng có thêm nguồn vốn chi phí thấp, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, tăng mức độ gắn kết với khách hàng, qua đó tạo dư địa triển khai các gói tín dụng ưu đãi”.

Thực hiện các chính sách chăm sóc theo nhóm khách hàng, Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh vẫn đang tạo được sức hút với khách hàng gửi tiết kiệm.

Cũng theo hướng này, Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh không chạy đua tăng lãi suất mà tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi và đẩy mạnh giao dịch số. Hiện, lãi suất tiền gửi niêm yết tại quầy cao nhất là 6,6%/năm đối với kỳ hạn 6-12 tháng; tổng nguồn vốn huy động của chi nhánh đạt trên 4.000 tỷ đồng.

Chị Phan Thị Minh Thái - Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng và kho quỹ (Bắc Á Bank Chi nhánh Hà Tĩnh) cho biết: “Chi nhánh chú trọng thiết kế các sản phẩm tiết kiệm linh hoạt, phù hợp với nhu cầu của khách hàng; đồng thời ứng dụng công nghệ số, đơn giản hóa quy trình giao dịch để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện hữu”.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, các ngân hàng trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về điều hành lãi suất, không xảy ra tình trạng cạnh tranh không lành mạnh hoặc huy động vốn vượt trần lãi suất quy định. Trong bối cảnh đó, cạnh tranh huy động vốn không chỉ tập trung vào lãi suất mà ngày càng mở rộng sang chất lượng dịch vụ và tiện ích ngân hàng. Các nguồn tiền gửi doanh nghiệp, tiền gửi thanh toán cùng dịch vụ ngân hàng số được chú trọng phát triển nhằm thu hút nguồn vốn ổn định với chi phí hợp lý.

Cân đối nguồn vốn, giữ an toàn hệ thống

Các ngân hàng đang căn cơ các giải pháp nhằm đảm bảo tăng trưởng an toàn nguồn vốn, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người dân, doanh nghiệp dịp cuối năm.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, đến ngày 31/10, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 143.429 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 139.206 tỷ đồng, tăng 9,8%. Mặc dù tổng nguồn vốn huy động cao hơn dư nợ tín dụng 4.223 tỷ đồng, cơ cấu nguồn vốn vẫn còn những điểm chưa cân đối. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn đạt 122.793 tỷ đồng, tăng 18,6%; tiền gửi thanh toán đạt 18.680 tỷ đồng, giảm 12%. Tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm và có kỳ hạn lớn, trong khi tiền gửi thanh toán sụt giảm, khiến các ngân hàng khó tối ưu chi phí huy động, qua đó hạn chế dư địa giảm lãi suất cho vay.

Áp lực cân đối nguồn vốn càng rõ hơn khi nhu cầu tín dụng thường tăng vào dịp cuối năm. Dự kiến đến ngày 31/12, tổng nguồn vốn huy động đạt 145.200 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm; dư nợ tín dụng đạt 142.000 tỷ đồng, tăng 12%. Như vậy, so với cuối tháng 10, nguồn vốn huy động cần tăng thêm 1.771 tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng dự kiến tăng thêm 2.794 tỷ đồng. Tốc độ tăng dư nợ cao hơn tốc độ tăng nguồn vốn huy động trong hai tháng cuối năm tiếp tục đặt ra yêu cầu đối với các ngân hàng trong việc cân đối nguồn vốn, bảo đảm thanh khoản và đáp ứng nhu cầu vay vốn của nền kinh tế.

Các ngân hàng tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ngân hàng số nhằm tối ưu chi phí vốn, tăng huy động và bảo đảm an toàn thanh khoản.

Ở góc độ doanh nghiệp, khả năng tiếp cận vốn thuận lợi có ý nghĩa quan trọng đối với việc duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh trong những tháng cuối năm. Anh Nguyễn Bùi Gia Trung - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ, Thương mại, Xây dựng Nguyễn Gia chia sẻ: “Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là lãi suất mà còn là khả năng tiếp cận vốn nhanh, thủ tục thuận lợi và ngân hàng có thể đồng hành trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh”.

Theo NHNN Chi nhánh Khu vực 8, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã thực hiện 30 cuộc kiểm tra về việc thực hiện các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất. Từ nay đến cuối năm, chi nhánh tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nghiêm túc thực hiện định hướng giảm mặt bằng lãi suất; chủ động cân đối nguồn vốn, tối ưu chi phí đầu vào, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đẩy mạnh ngân hàng số và khai thác hiệu quả nguồn tiền gửi thanh toán. Qua đó, vừa mở rộng quy mô huy động, vừa kiểm soát chi phí vốn, bảo đảm thanh khoản và tạo dư địa giảm lãi suất cho vay.

Cùng với đó, cơ quan quản lý tăng cường giám sát chất lượng tín dụng tại các tổ chức tín dụng; định hướng dòng vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, đồng thời kiểm soát chặt tín dụng đối với những lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Qua đó, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu giảm lãi suất, an toàn hệ thống và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế.