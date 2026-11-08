Giảm lãi suất để hỗ trợ tăng trưởng

Hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Phạm Thanh Hà cho biết, đến nay, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết 0,5%/năm kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, có khoảng hơn 20 ngân hàng đã công bố các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, với mức giảm lãi suất từ 1,5 đến 2%/năm.

Cụ thể: Nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và ngân hàng thương mại 100% vốn nước ngoài giảm phổ biến ở mức 0,5%/năm; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần giảm phổ biến ở mức 0,5-0,7%/năm. Việc điều chỉnh giảm lãi suất tiền gửi niêm yết là tiền đề quan trọng để các ngân hàng thương mại có cơ sở để điều chỉnh giảm lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) nỗ lực hạ lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Để tiếp tục hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho các tổ chức tín dụng, bên cạnh việc tiếp tục phối hợp các công cụ chính sách tiền tệ như nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, hoán đổi ngoại tệ - đồng Việt Nam kỳ hạn ngắn, ngày 3-11-2026, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã thông báo triển khai nghiệp vụ hoán đổi giữa ngoại tệ và đồng Việt Nam kỳ hạn 6 tháng đối với tổ chức tín dụng để hỗ trợ nguồn vốn đồng Việt Nam tương đối dài hơi cho tổ chức tín dụng. Biện pháp này sẽ giúp hệ thống tổ chức tín dụng có nguồn vốn đồng Việt Nam dồi dào hơn, góp phần giảm mặt bằng lãi suất, qua đó góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao.

Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), tính đến hết tháng 10-2026, huy động vốn và tín dụng tăng trưởng tích cực, thanh khoản được cải thiện. Biên độ chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay ròng (NIM) tiếp tục thu hẹp; NIM bình quân của các ngân hàng thương mại giảm từ 3% năm 2025 xuống 2,7% cuối quý III-2026 cho thấy hệ thống ngân hàng thương mại đang chia sẻ gánh nặng chi phí với doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động kinh tế thực.

Lãi suất liên ngân hàng qua đêm bình quân tháng 10-2026 ở mức 3,6%/năm; mặt bằng lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn dài hạ nhiệt, tuy nhiên vẫn đảm bảo chênh lệch lãi suất đồng Việt Nam-USD ở mức dương, không gây áp lực lên tỷ giá USD/đồng Việt Nam. Mặt bằng lãi suất giảm nhẹ sau chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lãi suất cho vay bình quân giảm khoảng 0,3-0,5%, có trọng tâm, trọng điểm, chủ yếu ở các lĩnh vực ưu tiên.

Các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận định: Với các chỉ đạo quyết liệt, điều hành linh hoạt của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cùng với huy động vốn tiếp tục tăng khả quan, dự báo mặt bằng lãi suất sẽ duy trì ổn định, tiếp tục giảm nhẹ ở một số lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm như doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhà ở xã hội, lĩnh vực ưu tiên…). Cùng với đó, với chính sách tài khóa tiếp tục mở rộng (giãn, hoãn, giảm thuế, phí, giá điện….) và kỳ vọng sự phát triển thị trường vốn sẽ góp phần giảm áp lực cung ứng vốn cho hệ thống ngân hàng, hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế. Tuy nhiên, mục tiêu giảm lãi suất chịu nhiều áp lực do lãi suất vẫn neo cao trên thị trường quốc tế, thanh khoản hệ thống ngân hàng chưa thực sự dồi dào, nhu cầu vốn lớn cho tăng trưởng kinh tế cao cuối năm 2026 và giai đoạn 2026-2030.

Triển khai các biện pháp để hỗ trợ thanh khoản

Theo Phó thống đốc Phạm Thanh Hà, thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục bám sát diễn biến, tình hình kinh tế thế giới và trong nước, tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt nhằm góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Tiếp tục điều hành nghiệp vụ thị trường mở linh hoạt, bám sát mục tiêu chính sách tiền tệ; kịp thời hỗ trợ thanh khoản cho các tổ chức tín dụng.

Đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế và trong nước, điều hành tỷ giá linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường, phối hợp đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ nhằm ổn định thị trường ngoại tệ, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế. Thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng; chỉ đạo các tổ chức tín dụng: Tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng kinh tế; tiếp tục triển khai các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; áp dụng chuyển đổi số vào quy trình cấp tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, đảm bảo chặt chẽ, an toàn.

Đối với điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng triển khai quyết liệt các giải pháp giảm mặt bằng lãi suất; có các biện pháp xử lý đối với các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp để hỗ trợ thanh khoản, nguồn vốn cho tổ chức tín dụng để góp phần giảm mặt bằng lãi suất.