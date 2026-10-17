Giảm lãi suất cho vay 1,5-2% để hỗ trợ sản xuất

Phó Thủ tướng yêu cầu NHNN chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên - Ảnh chinhphu.vn/Đức Tuân

Chiều 16/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm 2026.

Cuộc họp được tổ chức nhằm triển khai các chỉ đạo về ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ sản xuất, kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng, trong đó có yêu cầu giảm mặt bằng lãi suất cho vay.

Tham dự cuộc họp có Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, lãnh đạo Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các ngân hàng thương mại.

Theo chỉ đạo tại cuộc họp, Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức tín dụng cần triển khai các giải pháp giảm lãi suất cho vay từ 1,5–2% đối với sản xuất, kinh doanh và những lĩnh vực ưu tiên.

Giảm chi phí vốn, hỗ trợ doanh nghiệp

Đối với doanh nghiệp, lãi suất là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chi phí sử dụng vốn, nhất là khi nhu cầu tài trợ vốn lưu động, nhập nguyên liệu và đầu tư máy móc tăng trong những tháng cuối năm.

Doanh nghiệp sản xuất thường phải duy trì lượng vốn lớn để bảo đảm nguyên vật liệu, nhân công và vận hành dây chuyền. Trong khi đó, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ cần nguồn tín dụng để đáp ứng nhu cầu dự trữ hàng hóa và mở rộng thị trường.

Khi chi phí vay vốn giảm, doanh nghiệp có thêm điều kiện cơ cấu dòng tiền, duy trì hoạt động và cân nhắc các kế hoạch đầu tư mới.

Với một khoản dư nợ giả định 10 tỷ đồng, nếu lãi suất thực tế giảm 1,5 điểm phần trăm mỗi năm và mức dư nợ được duy trì không đổi, chi phí lãi vay có thể giảm khoảng 150 triệu đồng trong một năm. Đây chỉ là phép tính minh họa; mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào hợp đồng tín dụng, thời điểm điều chỉnh lãi suất và dư nợ phát sinh.

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa, tác động của việc giảm chi phí vốn càng đáng chú ý bởi khả năng tích lũy và tiếp cận nguồn tài chính dài hạn thường hạn chế hơn so với doanh nghiệp lớn.

Từ chỉ đạo điều hành đến hiệu quả thực tế

Yêu cầu giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 16/10 là định hướng điều hành đối với hệ thống ngân hàng, không có nghĩa mọi khoản vay hiện hữu đều tự động được giảm ngay từ 1,5–2 điểm phần trăm.

Doanh nghiệp cần theo dõi thông báo chính thức của ngân hàng cho vay, điều kiện áp dụng đối với từng sản phẩm tín dụng và thời điểm điều chỉnh lãi suất.

Trong bối cảnh doanh nghiệp cần nguồn lực để duy trì sản xuất và mở rộng hoạt động, giảm chi phí vốn là giải pháp có tác động trực tiếp đến khả năng phục hồi và tăng trưởng.

Điều quan trọng là chính sách phải được triển khai đồng bộ, công khai và thực chất, để nguồn vốn tín dụng đến được với những doanh nghiệp có nhu cầu, phương án kinh doanh khả thi và khả năng sử dụng vốn hiệu quả.