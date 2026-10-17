Giảm lãi suất 1,5-2% với sản xuất, kinh doanh và lĩnh vực ưu tiên

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu khẩn trương triển khai thực chất, hiệu quả, kịp thời các giải pháp để giảm mặt bằng lãi suất. Theo đó, giảm lãi suất cho vay từ 1,5-2% đối với sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên nhằm hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, bảo đảm an toàn hệ thống; thực hiện tái cấp vốn với lãi suất hợp lý cho các ngân hàng tham gia chương trình cho vay nhà ở xã hội.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các tổ chức tín dụng không chấp hành chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Thống đốcNHNN trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất, giảm lãi suất cho vay, đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng thương mại. Chỉ đạo tổ chức tín dụng tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả, hướng dòng vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên; tiếp tục triển khai hiệu quả kịp thời các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện các giải pháp xử lý nợ xấu hiệu quả, kịp thời; hạn chế nợ xấu phát sinh; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cấp tín dụng, kiểm soát rủi ro tín dụng, nợ xấu đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, nhất là nợ xấu đối với lĩnh vực bất động sản.

Đối với các tổ chức tín dụng, cần nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về lãi suất, tín dụng, an toàn hoạt động. Tiếp tục tiết giảm chi phí, đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả hoạt động, thực hiện giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân.

Công khai minh bạch lãi suất theo quy định. Nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ; chấp hành nghiêm các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn, quy định về cấp tín dụng và giao dịch với cổ đông, người có liên quan.