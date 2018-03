Giảm kịch sàn gần 200 triệu, Honda CR-V 2018 tại Việt Nam vẫn đắt đỏ hơn khu vực

Về nước với mức giá giảm ngay gần 200 triệu đồng, tuy nhiên Honda CR-V 2018 vẫn có giá bán đắt hơn khu vực và còn bị cắt giảm nhiều trang bị, tiện ích.

Chiều 1/3 vừa qua, lô hàng hơn 2.000 xe Honda nhập khẩu từ Thái Lan đã chính thức về nước, gồm các mẫu Jazz, Accord, CR-V và Civic. Đây là lô hàng đầu tiên về nước đáp ứng tiêu chuẩn về chất lượng liểu loại và hưởng thuế nhập khẩu 0%. Ngay sau đó, hãng xe Nhật đã chinh thức công bố giá bán cho các mẫu xe nhập về đợt này.

Theo đó, Honda CR-V là mẫu xe có mức giảm mạnh nhất lên tới gần 200 triệu đồng so với lô đầu tiên nhập về hồi cuối tháng 12 năm ngoái. Phiên bản CR-V L giảm 188 triệu đồng, xuống còn 1,068 tỷ đồng; phiên bản CR-V E giảm 178 triệu đồng, giá bán sau giảm giá là 958 triệu đồng.

Giảm giá kịch sàn, tuy nhiên so với các thị trường trong khu vực, giá Honda CR-V tại Việt Nam vẫn còn khá cao.

Giảm kịch sàn gần 200 triệu, Honda CR-V 2018 tại Việt Nam vẫn đắt hơn khu vực.

Tại thị trường Thái Lan, Honda CR-V thế hệ thứ 5 có trang bị thêm động cơ dầu và không có bản 1.5L tăng áp. Honda CR-V được phân phối với 4 phiên bản, giá bán từ 1,399 - 1,699 triệu Baht (tương đương khoảng 1,016 - 1,234 tỷ đồng).

So với thời điểm ra mắt, Honda CR-V tại Thái thấp hơn nhiều so với Việt Nam khi chỉ ở mức 917 - 1,11 tỷ đồng. Do hiện tại giá đồng Baht của nước này tăng mạnh, nên giá bán của CR-V cũng đội lên đáng kể so với Việt Nam.

Tại thị trường Indonesia, CR-V 2018 phiên bản 2.0L 5 chỗ ngồi giá khởi điểm chỉ 434.000.000 IDR (716 triệu đồng). phiên bản 1.5L Turbo 7 chỗ giá 467.999.995 IDR (772 triệu đồng) và 838 triệu đồng với phiên bản cao cấp nhất 1.5L Prestige Turbo.

Tại Malaysia, Honda CR-V 2018 giá cũng chỉ từ 142.400 RM – 167.700 RM tùy phiên bản, tương đương từ 827 – 974 triệu đồng.

Ngoài giá đắt, Honda CR-V 2018 còn bị cắt giảm trang bị.

Không chỉ có giá bán cao hơn khu vực, Honda CR-V 2018 về nước còn bị cắt giảm nhiều trang bị. Cụ thể, CR-V thế hệ mới không được trang bị hệ dẫn động AWD như tại các thị trường khác, phiên bản cao cấp nhất CR-V L cũng chỉ sử dụng hệ dẫn động cầu trước.

Tính năng mở cốp rảnh tay bằng cách đá chân dưới gầm xe tiện dụng khi cần chuyên chở nhiều hàng hóa cũng đã bị cắt bỏ. Ngoài ra, cũng không được trang bị gói an toàn Honda Sensing với nhiều hệ thống hỗ trợ như: Giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, hệ thống cảnh báo va chạm trước.

Minh Đan (T/h)