Giảm khung truy tố trong vụ sai phạm về cấp phép hành nghề y , dược tư nhân tại Sở Y tế TP Hà Nội

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Trong vụ án này, có 11 bị cáo là cựu cán bộ của Sở Y tế TP Hà Nội; trong đó, 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, gồm: Tô Tử Anh (1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (1970, cựu Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (1972, cựu Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (1988, cựu chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (1968, cựu cán bộ); Vũ Việt Phong (1972, cựu cán bộ), Đỗ Đình Long (1995, cựu chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (1962, cán bộ hưu trí).

3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế TP Hà Nội là Ngô Thị Hồng Phương (1969, cựu chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (1985, cựu nhân viên Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội) và Đỗ Doãn Tiến (1977, lái xe).

Các bị cáo: Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị truy tố và đưa ra xét xử về tội: “Nhận hối lộ”; 7 bị cáo còn lại bị truy tố, xét xử về tội: “Môi giới hối lộ”.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs (trong đó có GPP và GDP)...

Tuy nhiên, từ năm 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện,” hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,5 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, từ tháng 3-2022 đến tháng 12-2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 260 cơ sở bán lẻ thuốc. Còn bị cáo Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 321 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Từ 2022-2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ 2 môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến cùng Ngô Thị Hồng Phương (nhân viên bộ phận "một cửa") để bỏ qua sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh. Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 40 triệu đồng để cấp phép nhanh cho 4 phòng khám; Đỗ Thị Hương nhận 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho 4 phòng khám được cấp phép sớm.

Liên quan vụ án, Đỗ Doãn Tiến (lái xe của đoàn thẩm định Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) bị cáo buộc làm trung gian nhận tiền để “chạy” thẩm định. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, nhờ Tiến tác động đến Trần Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám. chữa bệnh. Tiến bị xác định nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa lại 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho hai phòng khám, hưởng lợi 22 triệu đồng.

Trước đó, vụ án này đã được trả hồ sơ nhiều lần để tiến hành điều tra bổ sung một số nội dung, tình tiết trong vụ án. Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã ban hành cáo trạng mới, trong đó có giảm số tiền nhận hối lộ trong vụ án từ hơn 3,8 tỷ đồng xuống còn hơn 3,5 tỷ đồng; giảm khung hình phạt truy tố đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Thu Hoài và Nguyễn Thị Hải Yến.