Giảm khí mê-tan nhờ công nghệ Biochar lâm nghiệp

Ứng dụng công nghệ nhiệt phân để sản xuất than sinh học (Biochar) từ cành, vỏ cây và mùn cưa sau thu hoạch đang giúp ngành lâm nghiệp kiểm soát hiệu quả nguồn phát thải khí mê-tan, cải tạo đất rừng và mở ra cơ hội thương mại hóa tín chỉ carbon.

Tại các vùng rừng trồng công nghiệp, lượng lớn phụ phẩm sinh học như cành cây khô, vỏ cây và mùn cưa sau khai thác thường bị bỏ lại trên mặt đất hoặc chất đống ven rừng. Dưới tác động của mưa ẩm và nền nhiệt cao, khối lượng phụ phẩm này phân hủy yếm khí tự nhiên, liên tục giải phóng khí mê-tan (CH₄) ra môi trường, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng vào mùa khô.

Để giải quyết triệt để nguồn phát thải ngầm này, việc ứng dụng công nghệ nhiệt phân chuyển hóa phụ phẩm lâm nghiệp thành than sinh học (Biochar) đang được đánh giá là giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá.

Việc ứng dụng công nghệ nhiệt phân chuyển hóa phụ phẩm lâm nghiệp thành than sinh học (Biochar) đang được đánh giá là giải pháp kỹ thuật mang tính đột phá.

Về cơ chế vận hành, toàn bộ cành dăm, vỏ cây khô được đưa vào lò nung ở dải nhiệt độ từ 400 đến 700 độ C trong điều kiện thiếu oxy. Thay vì để thảm mục phân hủy thối rữa và phát tán khí CH₄ vào khí quyển, quá trình nhiệt phân sẽ biến đổi lượng carbon trong phụ phẩm thành cấu trúc rắn bền vững. Nhờ đó, carbon được "khóa chặt" bên trong các hạt Biochar và không bị phân hủy sinh học suốt hàng trăm năm.

Không chỉ dừng lại ở vai trò cắt giảm phát thải, việc bón ngược Biochar trở lại đất rừng còn mang lại giá trị kép cho hệ sinh thái lâm nghiệp. Cấu trúc xốp với hàng triệu lỗ rỗng li ti của than sinh học giúp tăng khả năng giữ ẩm, lưu giữ chất dinh dưỡng và chống rửa trôi hiệu quả trên địa hình đất dốc. Đồng thời, đây cũng là môi trường cư trú lý tưởng cho các chủng vi sinh vật có lợi, giúp phục hồi độ phì nhiêu của đất mà không phụ thuộc vào phân bón hóa học.

Việc biến phụ phẩm gỗ thành than sinh học đang tạo động lực để ngành lâm nghiệp chuyển dịch từ mô hình khai thác truyền thống sang kinh tế tuần hoàn. Triệt tiêu nguồn phát thải mê-tan ngay từ chân rừng không chỉ góp phần bảo vệ môi trường sinh thái mà còn tạo nền tảng vững chắc để các doanh nghiệp lâm nghiệp thương mại hóa tín chỉ carbon, đáp ứng các tiêu chuẩn xanh khắt khe của thị trường quốc tế.