Giám khảo Malaysia bị chỉ trích vì chỉ cho Quán quân Eurovision Asia 3 điểm

Tối 14/11, Chung kết mùa giải đầu tiên của Eurovision Song Contest Asia đã diễn ra tại nhà thi đấu One Bangkok Arena (Thái Lan) với sự tham gia của 11 quốc gia. Vượt qua 10 đối thủ, giọng ca 19 tuổi Carmelle của Philippines đã giành chiến thắng với tổng cộng 211 điểm.

Trình diễn ca khúc nhạc pop pha rap Sobra-Sobra lấy cảm hứng từ sức mạnh của phụ nữ Philippines, thí sinh nhỏ tuổi nhất cuộc thi dẫn đầu ở cả hai hạng mục với 93 điểm từ giám khảo và 118 điểm từ khán giả.

Đêm chung kết Eurovision Song Contest Asia 2026 với sự góp mặt của 11 quốc gia.

Carmelle của Philippines giành quán quân với ca khúc “Sobra-Sobra”.

Tuy nhiên, kết quả chung cuộc không phải chủ đề duy nhất thu hút sự chú ý sau đêm thi. Khi bảng điểm chi tiết được công bố, cách chấm điểm của hội đồng giám khảo một số quốc gia nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận.

Đáng chú ý, sự chênh lệch trong cách cho điểm giữa giám khảo hai nước Philippines và Malaysia khiến nhiều khán giả đặt câu hỏi về tính công bằng của cuộc thi.

Bảng điểm chung cuộc của 11 quốc gia.

Cụ thể, giám khảo Philippines dành trọn 12 điểm tối đa cho Aina Abdul - đại diện Malaysia với ca khúc Bluest Sky. Ở chiều ngược lại, hội đồng giám khảo Malaysia chỉ trao cho Carmelle... 3 điểm, dù đại diện Philippines sau đó trở thành Quán quân chung cuộc với màn trình diễn được nhiều khán giả đánh giá cao. Sự đối lập này khiến một bộ phận khán giả Malaysia không hài lòng với quyết định của ban giám khảo nước nhà.

Màn trình diễn “Bluest Sky” của đại diện Malaysia.

Trên mạng xã hội, nhiều netizen Malaysia công khai chỉ trích cách chấm điểm của hội đồng giám khảo, đặt nghi vấn về khả năng chấm điểm chiến thuật nhằm hạn chế cơ hội cạnh tranh của đối thủ.

Một số khán giả Malaysia còn gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Philippines, cho rằng đại diện nước bạn đã không nhận được sự ghi nhận tương xứng từ phía giám khảo Malaysia. Tranh luận cũng làm dấy lên câu hỏi về việc, liệu điểm số có thực sự phản ánh chất lượng phần trình diễn hay còn chịu tác động từ những yếu tố bên ngoài.