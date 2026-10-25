'Giám khảo AI' giúp người trẻ thử sức với tiếng Anh

Vào phòng thi 'ảo' để luyện nói tiếng Anh

Tại Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026, Gemi ES Test là một trong những sản phẩm công nghệ được trưng bày trong không gian sáng tạo, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên trải nghiệm.

Ứng dụng Gemi ES Test được trưng bày tại Festival Thanh niên Đà Nẵng tiên phong chuyển đổi số năm 2026. Ảnh: Giang Thanh

Sau khi được hướng dẫn, các bạn trẻ hào hứng trải nghiệm bài thi nói tiếng Anh trong 10 phút và nhận những đánh giá từ "giám khảo AI" để cải thiện kỹ năng nói, cách dùng từ, phong thái…

Ứng dụng cho phép người dùng trực tiếp thực hiện bài kiểm tra nói tiếng Anh đạt chuẩn khung tham chiếu năng lực ngoại ngữ chung Châu Âu (CEFR), nhận kết quả đánh giá bằng AI miễn phí chỉ với thiết bị có kết nối internet và trình duyệt phổ biến.

Thích thú với trải nghiệm của ứng dụng, bạn Nguyễn Minh Phương (Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng) cho biết, trước đây, khi chuẩn bị cho các bài thi nói tiếng Anh thường tự soạn nội dung theo chủ đề rồi luyện nói một mình.

"Với ứng dụng này, tôi có thể chủ động luyện tập tại nhà, tham khảo đánh giá của AI để nhận ra những điểm cần cải thiện, qua đó, nâng cao kỹ năng nói và chuẩn bị tốt hơn cho các bài kiểm tra ở trường hoặc kỳ thi lấy chứng chỉ tiếng Anh”, Phương nói.

Trước đó, ứng dụng này cũng được Đoàn phường Hòa Khánh giới thiệu tại Ngày hội Mùa hè số Hòa Khánh năm 2026. Tại đây, đoàn viên, thanh thiếu nhi và người dân được tiếp cận, trải nghiệm công cụ đánh giá năng lực nói tiếng Anh và có những đóng góp để nhóm dự án tiếp tục hoàn thiện ứng dụng.

Đây là sản phẩm của thầy Phan Công Hậu cùng nhóm học sinh thuộc Câu lạc bộ AI của trường THPT Phạm Phú Thứ.

Gemi ES Test là sản phẩm sáng tạo của thầy Phan Công Hậu - Bí thư Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ (phường Hòa Khánh) cùng nhóm học sinh thuộc Câu lạc bộ AI của trường. Sản phẩm hướng đến việc ứng dụng công nghệ vào học tập ngoại ngữ, giúp người học có thêm công cụ tự kiểm tra năng lực và xác định những nội dung cần cải thiện.

Theo thiết kế, Gemi ES Test Room mô phỏng một phòng thi nói tiếng Anh với ba phần thi. Hệ thống tự động đọc đề, đếm ngược thời gian, ghi nhận câu trả lời của người dùng, sau đó phân tích và đưa ra đánh giá bằng AI.

Ứng dụng hiện có hai phiên bản trải nghiệm. Phiên bản Quick Check phục vụ nhu cầu kiểm tra nhanh, giúp người dùng có cái nhìn ban đầu về năng lực nói tiếng Anh. Phiên bản nâng cấp cung cấp kết quả đánh giá chi tiết hơn, hỗ trợ nhận diện điểm mạnh và những kỹ năng cần cải thiện.

Đưa sản phẩm AI đến gần hơn với người trẻ

Hiện, ứng dụng được tập trung xây dựng theo hướng dễ tiếp cận, có thể sử dụng trên điện thoại, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Việc cung cấp phiên bản kiểm tra miễn phí nhằm tạo điều kiện để nhiều học sinh có cơ hội trải nghiệm công nghệ AI trong học ngoại ngữ.

Theo định hướng phát triển, Gemi ES Test không chỉ dừng ở việc cung cấp kết quả đánh giá mà hướng tới bổ sung các gợi ý cải thiện kỹ năng phù hợp với kết quả của từng người dùng, hỗ trợ quá trình tự học ngoại ngữ.

Các bạn trẻ trải nghiệm ứng dụng tại Ngày hội Mùa hè số Hòa Khánh năm 2026.

“Chúng tôi muốn tạo ra một công cụ để học sinh có thể chủ động kiểm tra kỹ năng nói tiếng Anh của mình, không phụ thuộc hoàn toàn vào việc sắp xếp lịch học hay có người chấm trực tiếp. AI giúp quá trình đánh giá thuận tiện hơn, đồng thời, mở ra hướng hỗ trợ các em tự học và điều chỉnh cách luyện tập”, thầy Phan Công Hậu, Bí thư Đoàn trường THPT Phạm Phú Thứ, nói.

Việc giới thiệu Gemi ES Test nằm trong các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số của Đoàn phường Hòa Khánh, hướng đến khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ và phát triển những sản phẩm phục vụ nhu cầu thực tế của cộng đồng.

Theo anh Lê Đoàn Bảo Nguyên - Bí thư Đoàn phường Hòa Khánh, việc đưa sản phẩm đến các ngày hội công nghệ tạo cơ hội để đông đảo người dân, nhất là thanh thiếu nhi, trực tiếp tiếp cận những ứng dụng AI phục vụ học tập và đời sống.

“Đoàn phường mong muốn các hoạt động chuyển đổi số không chỉ dừng ở việc giới thiệu công nghệ, mà còn tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên tham gia xây dựng và sử dụng những sản phẩm cụ thể. Gemi ES Test là một mô hình có thể tiếp tục hoàn thiện, mở rộng khả năng phục vụ học sinh và người dân”, anh Nguyên nói.

Thời gian tới, nhóm dự án sẽ tiếp tục cải tiến ứng dụng, nghiên cứu phiên bản có thể hoạt động ngoại tuyến và từng bước bàn giao sản phẩm cho Thư viện số của phường, tạo điều kiện cho học sinh, đoàn viên, thanh niên và người dân tiếp cận để rèn luyện tiếng Anh.