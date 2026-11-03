Giảm hơn 47% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập: Hoàn thành thẩm định sáp nhập trước ngày 20/11

Phó Thủ tướng yêu cầu việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, tuyệt đối không giảm đầu mối cơ học hay để phát sinh khoảng trống quản lý làm ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến ngày 27/10/2026, tổng số cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập trên cả nước còn 234 đơn vị, giảm 110 cơ sở (tương ứng giảm khoảng 31,97% so với thời điểm 01/7/2025). Kết quả này đã đạt và vượt mục tiêu giảm tối thiểu 30% theo yêu cầu của Trung ương và Chính phủ.

Dự kiến sau khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, tổng số cơ sở GDNN công lập trên toàn quốc sẽ giảm khoảng 47,7%.

Khắc phục vướng mắc, kiên quyết không giảm đầu mối cơ học

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng chỉ rõ việc sắp xếp cơ sở GDNN tại một số bộ, ngành, địa phương vẫn còn chậm tiến độ. Quá trình tổ chức thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, nhân sự, chế độ chính sách, tài chính, tài sản công, đất đai, tư cách pháp nhân và bảo đảm quyền lợi của người học.

Để khắc phục tình trạng này, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt. Việc sắp xếp phải thực chất, đúng tiêu chí, đúng thẩm quyền và đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo; không để phát sinh khoảng trống quản lý làm gián đoạn hoạt động chuyên môn.

Các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ bàn giao

Đối với các bộ, cơ quan quản lý trực tiếp các cơ sở GDNN (như Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch...), Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện hồ sơ sáp nhập, giải thể hoặc chuyển giao theo đúng phương án đã xác định.

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người học, không để gián đoạn hoạt động đào tạo trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. (Ảnh minh họa)

Các địa phương có trách nhiệm hoàn thành tiếp nhận nguyên trạng các cơ sở GDNN được chuyển giao từ trung ương; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai; đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học.

Hoàn thành thẩm định sáp nhập, giải thể trước 20/11

Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương rà soát, thống nhất số liệu sắp xếp trên phạm vi cả nước. Bộ GD-ĐT cần tập trung thẩm định, ban hành quyết định sáp nhập, giải thể các cơ sở GDNN theo thẩm quyền trước ngày 20/11/2026; đối với 28 hồ sơ đang thẩm định phải hoàn thành trước ngày 15/11/2026.

Đồng thời, Bộ GD-ĐT chủ trì phối hợp rà soát chặt chẽ các đề xuất giữ lại cơ sở GDNN thuộc lĩnh vực đặc thù, kiên quyết không đề xuất giữ lại các đơn vị không đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định.

Kết quả sắp xếp các cơ sở GDNN trên toàn quốc sẽ được tổng hợp, báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/12/2026, làm cơ sở đề xuất Hội nghị tổng kết và quán triệt định hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tới.