Vào mùa Đông, việc cởi mũ hoặc chải tóc có thể khiến các sợi tóc dính vào mặt hoặc dựng đứng lên. Tình trạng này lặp đi lặp lại không chỉ gây khó chịu mà còn khá bất tiện.

Khi bạn chải tóc, ma sát giữa lược và các sợi tóc có thể tạo ra điện tích, nguyên nhân gây ra hiện tượng tĩnh điện. Hiện tượng này dễ xảy ra hơn khi tóc khô, trong khi các loại dầu tự nhiên trên bề mặt tóc có thể giúp hạn chế tình trạng đó.

Chất liệu lược và thói quen chải tóc cũng ảnh hưởng đến tĩnh điện

Nếu tóc bạn thường bị dựng đứng hoặc bay lơ lửng sau khi chải bằng lược nhựa, hãy cân nhắc chuyển sang dùng lược gỗ. Khi tóc bị rối, hãy chải thật chậm, bắt đầu từ phần đuôi tóc để tránh kéo căng các sợi tóc.

Ngay cả khi dùng lược gỗ, tĩnh điện vẫn có thể xảy ra nếu tóc bạn quá khô hoặc bạn chải quá mạnh tay. Khi gỡ rối, hãy nhẹ nhàng chải từ phần đuôi tóc trở lên. Nếu lược bị mắc kẹt, đừng cố kéo mạnh. Việc kéo mạnh tóc rối có thể gây hư tổn hoặc làm gãy tóc. Vì tóc ướt rất dễ bị tổn thương do ma sát, bạn nên tránh chà xát mạnh bằng khăn. Thay vào đó, hãy quấn tóc trong khăn rồi ấn nhẹ để thấm bớt nước.

Kiểm soát tĩnh điện và tóc rối bằng dầu xả

Dầu xả giúp làm mềm tóc, giúp việc chải tóc trở nên dễ dàng hơn và góp phần giảm tĩnh điện.Các thành phần mang điện tích dương trong dầu xả sẽ bám vào bề mặt sợi tóc (vốn mang điện tích âm), từ đó trung hòa tĩnh điện. Hơn nữa, bằng cách làm phẳng bề mặt sợi tóc, dầu xả còn giúp giảm ma sát giữa các sợi tóc với nhau. Thoa đều dầu xả từ phần giữa thân tóc đến ngọn tóc khi tóc còn ướt sẽ giúp làm phẳng bề mặt sợi tóc, từ đó giảm thiểu tình trạng tĩnh điện và rối tóc.

Sau khi gội đầu, hãy thoa dầu xả từ phần giữa thân tóc đến ngọn tóc, rồi xả sạch với nước. Đặc biệt chú trọng vào phần ngọn tóc, nơi dễ bị rối nhất, sẽ giúp việc chải tóc trở nên dễ dàng và mượt mà hơn. Những người có chất tóc mảnh, thẳng chỉ nên tập trung thoa dầu xả vào phần ngọn tóc. Trong khi đó, những người có mái tóc khô hoặc tóc xoăn nên thoa dầu xả dọc theo toàn bộ chiều dài của tóc.

Duy trì độ ẩm cho tóc và kiểm soát độ ẩm trong nhà

Tình trạng tĩnh điện trên tóc thường xảy ra thường xuyên hơn khi không khí trong nhà trở nên khô hanh vào mùa Đông. Nên duy trì độ ẩm trong nhà ở mức từ 40% đến 50% vào mùa Đông, đồng thời đảm bảo không gian được thông gió thường xuyên. Bạn có thể điều chỉnh độ ẩm bằng máy tạo độ ẩm hoặc khăn ẩm. Nếu thấy hơi nước đọng trên cửa sổ, hãy giảm mức độ tạo ẩm xuống. Hãy giữ cho máy tạo độ ẩm luôn sạch sẽ bằng cách thường xuyên vệ sinh bình chứa nước và thay nước mới mỗi ngày. Khi sấy tóc, hãy di chuyển máy sấy liên tục thay vì tập trung luồng khí nóng vào một vị trí quá lâu.

Tránh để tóc tiếp xúc với luồng khí nóng trong thời gian dài. Hãy di chuyển máy sấy xung quanh để ngăn tình trạng tóc bị khô quá mức. Nếu phần ngọn tóc trở nên giòn hoặc thô ráp, bạn có thể thoa một lượng nhỏ tinh chất dưỡng tóc (hair essence) để ngăn ngừa rối tóc. Nếu da tay bị khô do thường xuyên rửa tay hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn, hãy thoa kem dưỡng ẩm cho da tay. Việc giữ cho da tay luôn đủ ẩm cũng rất hữu ích, vì da tay khô có thể làm tăng ma sát khi bạn chạm vào tóc.