Giảm giấy tờ, rút ngắn quy trình thuế. Ảnh: Thu Hoài - TTXVN

Thay vì yêu cầu người nộp thuế tự kê khai, cung cấp nhiều lần những thông tin mà cơ quan nhà nước đã có, ngành thuế sẽ đẩy mạnh kết nối dữ liệu, tự động hóa khâu kiểm tra, xử lý hồ sơ và áp dụng quản lý rủi ro. Đây là hướng cải cách đáng chú ý trong giai đoạn 2026-2030, nhằm giảm thời gian, chi phí thực hiện nghĩa vụ thuế cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân.

Theo Kế hoạch cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2026-2030 của Bộ Tài chính, một trong những yêu cầu đặt ra là xây dựng cơ chế phối hợp, trao đổi và kết nối thông tin giữa cơ quan thuế với các bộ, ngành, cơ quan liên quan.

Trên cơ sở dữ liệu được chia sẻ, cơ quan thuế sẽ giảm yêu cầu người nộp thuế cung cấp lại thông tin, giấy tờ đã có trong hệ thống dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Các ứng dụng công nghệ thông tin cũng được nâng cấp theo hướng hỗ trợ điền sẵn thông tin khi người nộp thuế thực hiện đăng ký thuế trực tuyến; tự động kiểm tra, đối chiếu và xử lý hồ sơ dựa trên dữ liệu hiện có.

Cùng với đó, ngành thuế xây dựng các tiêu chí đánh giá rủi ro, ưu tiên xử lý nhanh hoặc tự động đối với hồ sơ có mức độ rủi ro thấp.

Định hướng này được áp dụng trong toàn bộ quá trình quản lý thuế, từ đăng ký, khai, nộp đến miễn, giảm và hoàn thuế. Trong đó, quy trình đăng ký thuế, tạm ngừng, chấm dứt hoạt động và đóng mã số thuế sẽ được tái thiết kế, gắn với việc tái cấu trúc hệ thống công nghệ thông tin.

Về chỉ tiêu cụ thể, đến năm 2030, tỷ lệ hồ sơ đăng ký thuế được giải quyết trực tuyến toàn trình phải đạt tối thiểu 90% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Tỷ lệ khai thuế điện tử của doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%; đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai thuế đạt 90%.

Riêng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định, tỷ lệ khai thuế điện tử đặt mục tiêu tối thiểu 98%.

Đối với nghĩa vụ nộp thuế, tỷ lệ doanh nghiệp, tổ chức nộp thuế bằng phương thức điện tử phải đạt tối thiểu 98%; hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện sử dụng hóa đơn điện tử đạt tối thiểu 90%. Số tiền thuế nộp bằng phương thức điện tử trên tổng số tiền thu ngân sách nhà nước phấn đấu đạt 90%.

Trong lĩnh vực hoàn thuế, tỷ lệ hoàn thuế điện tử đối với doanh nghiệp, tổ chức đạt tối thiểu 98%, đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế đạt 90%.

Tỷ lệ hồ sơ hoàn thuế được giải quyết và trả kết quả đúng hạn phải đạt tối thiểu 98%. Các chỉ tiêu tương ứng về miễn, giảm thuế điện tử cũng được đặt ra ở mức 98% đối với doanh nghiệp, tổ chức và 90% đối với cá nhân.

Không chỉ tập trung vào số hóa hồ sơ, kế hoạch còn hướng đến tự động hóa hoạt động xử lý dữ liệu nội bộ của cơ quan thuế.

Theo đó, tối thiểu 98% chứng từ kế toán thuế phải được xử lý tự động, hạch toán ngay trong ngày làm việc; báo cáo kế toán thuế, thống kê thuế thực hiện tự động trên hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu quản lý thuế đạt 100%.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ngành thuế tiếp tục mở rộng kết nối dữ liệu với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức liên quan; chuẩn hóa dữ liệu thu, nộp ngân sách nhà nước và mở rộng áp dụng định danh khoản phải nộp.

Quy trình quản lý thu, nộp ngân sách cũng được tái thiết kế theo hướng tự động hóa, xử lý theo thời gian thực.

Cùng với cải cách các thủ tục truyền thống, việc quản lý thuế đối với kinh tế số, thương mại điện tử và khu vực kinh tế phi chính thức cũng được xác định là nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện.

Ngành thuế sẽ mở rộng dịch vụ khai thuế điện tử, hóa đơn điện tử và các dịch vụ thuế số, đồng thời hoàn thiện cơ chế, chính sách phù hợp với đặc thù của các mô hình kinh doanh mới.

Lãnh đạo ngành thuế cho biết, ngành đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng đồng bộ, thực chất và hiệu quả, nhằm giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện pháp luật thuế.

Bên cạnh đó, ngành thuế triển khai đo lường mức độ hài lòng của người nộp thuế đối với sự phục vụ của cơ quan thuế. Kết quả khảo sát sẽ giúp nhận diện những hạn chế trong quá trình cung cấp dịch vụ hành chính công, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp để có giải pháp hoàn thiện chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ.

Như vậy, trọng tâm cải cách thuế giai đoạn 2026-2030 không chỉ nằm ở việc tăng tỷ lệ giao dịch điện tử, mà còn hướng tới giảm sự tham gia trực tiếp của người nộp thuế trong những khâu cơ quan thuế có thể chủ động khai thác dữ liệu, kiểm tra và xử lý.

Đây cũng là cơ sở để giảm chi phí tuân thủ, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý thuế trong bối cảnh hoạt động kinh doanh ngày càng đa dạng và số hóa.