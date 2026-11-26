Công chức thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính. (Ảnh: M.P.)

Dùng dữ liệu liên thông để giảm giấy tờ

Theo Cục Thống kê, trong 10 tháng năm 2026, cả nước có 56.251 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 109,8% so với cùng kỳ. Cũng trong thời gian này, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường giảm 4,5%, còn khoảng 182.000 doanh nghiệp. Con số tổng hợp bao gồm cả doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể.

Tại phiên chất vấn của Quốc hội ngày 12/11/2026, đại biểu Nguyễn Duy Thanh đề nghị Bộ trưởng Tài chính làm rõ nguyên nhân số doanh nghiệp giải thể tăng mạnh. Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn lưu ý nhiều doanh nghiệp trong nhóm tạm ngừng hoặc giải thể đã dừng hoạt động từ trước. Với những trường hợp này, thời điểm hoàn tất thủ tục có thể cách thời điểm thực tế ngừng kinh doanh. Bộ trưởng cũng đề cập những nghĩa vụ phải xử lý khi rút khỏi thị trường. Ngoài thuế, bảo hiểm xã hội và các khoản phải thực hiện với ngân sách nhà nước, doanh nghiệp còn có “nghĩa vụ với nhà cung cấp, nhà cho vay”.

Trong hồ sơ chính sách Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), Bộ Tài chính đề xuất thiết lập quy trình giải thể rút gọn cho doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí trên cơ sở đối chiếu dữ liệu giữa các cơ quan. Đề xuất đi cùng việc rà soát thành phần hồ sơ và trình tự giải thể. Theo đó, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ khai thác thông tin từ cơ quan thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, tòa án, cơ quan thi hành án và các cơ quan có thẩm quyền khác. Doanh nghiệp sẽ được giảm giấy tờ nhờ sử dụng lại thông tin mà cơ quan nhà nước đã có.

Bản thuyết minh đặt ra hướng doanh nghiệp tự kê khai nghĩa vụ, còn cơ quan đăng ký kinh doanh tăng cường đối soát với dữ liệu liên thông. Nếu dữ liệu được cập nhật đầy đủ và kịp thời, doanh nghiệp có thể giảm thời gian tự thu thập giấy xác nhận, đồng thời cơ quan xử lý có thêm căn cứ để xem xét hồ sơ. Bộ Tài chính cũng đề cập việc làm rõ trách nhiệm và thời hạn phối hợp giữa các cơ quan. Đây là khâu ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian giải quyết khi một hồ sơ cần đối chiếu thông tin từ nhiều đầu mối.

Việc phối hợp giữa cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế đã được áp dụng ở khâu xử lý hồ sơ giải thể. Tại Công văn số 16148/BTC-DNTN ngày 12/10/2026, Bộ Tài chính đề nghị các Sở Tài chính chỉ đạo cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh phối hợp với cơ quan thuế đẩy nhanh tiến độ giải quyết. Khi cơ quan thuế có ý kiến xác nhận doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ thuế trong thời hạn quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh cập nhật trạng thái “Đã giải thể” trong một ngày làm việc kể từ khi nhận được xác nhận. Trước bước đó, doanh nghiệp vẫn phải xử lý các nghĩa vụ phát sinh trong quá trình hoạt động và thực hiện thủ tục theo quy định.

Ở khâu chấm dứt hiệu lực mã số thuế, Công văn số 8283/CT-NVT ngày 3/11/2026 của Cục Thuế ghi nhận tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận khoản tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ. Cục Thuế yêu cầu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả khoản nộp thừa theo quy định.

Chi phí thu thập thông tin khi giải thể từng được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) nêu trong đợt góp ý dự thảo sửa đổi Nghị định về đăng ký doanh nghiệp tháng 7/2026. Khi đó, dự thảo đặt ra yêu cầu công ty cổ phần chưa niêm yết cung cấp thông tin của toàn bộ cổ đông tại thời điểm giải thể. VCCI cho rằng việc truy xuất toàn bộ dữ liệu cổ đông có thể kéo dài thủ tục vào thời điểm doanh nghiệp đang gặp khó khăn và muốn rút khỏi thị trường. Tổ chức này kiến nghị chỉ yêu cầu cung cấp thông tin về nhóm cổ đông sở hữu từ một tỷ lệ cổ phần nhất định. Khi ban hành Nghị định số 296/2026/NĐ-CP, Chính phủ quy định công ty cổ phần, trừ công ty niêm yết và công ty đăng ký giao dịch chứng khoán, phải gửi kèm bản sao sổ đăng ký cổ đông trong hồ sơ giải thể.

Cùng với giải thể, hồ sơ đề xuất luật hóa thời hạn tạm ngừng kinh doanh liên tiếp tối đa, nghĩa vụ thông báo tiếp tục kinh doanh và hệ quả pháp lý khi doanh nghiệp không tuân thủ. Với doanh nghiệp tạm dừng để chờ cơ hội phục hồi, quy định rõ thời hạn và nghĩa vụ thông báo sẽ giúp họ chủ động tính toán phương án trở lại thị trường. Báo cáo đánh giá tác động cũng lưu ý áp lực có thể phát sinh với doanh nghiệp cần thêm thời gian phục hồi. Bộ Tài chính lưu ý việc hết thời hạn tạm ngừng chưa đủ căn cứ để doanh nghiệp đương nhiên được giải thể.

Rút gọn thủ tục, bảo đảm quyền của người lao động và chủ nợ

Theo phương án Bộ Tài chính đề xuất, doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí sẽ được xử lý theo quy trình rút gọn, các trường hợp còn lại thực hiện theo quy trình thông thường. Chính phủ dự kiến được giao quy định cụ thể tiêu chí và trình tự thực hiện. Báo cáo đánh giá tác động cho rằng phân luồng theo rủi ro có thể giúp giảm thời gian, chi phí cho doanh nghiệp đủ điều kiện, đồng thời tập trung nguồn lực kiểm tra vào các trường hợp có rủi ro. Hiệu quả của cách làm này phụ thuộc vào chất lượng dữ liệu dùng để phân luồng và cách xử lý khi thông tin giữa các cơ quan còn khác nhau.

Điều kiện giải thể được đề xuất giữ theo Luật Doanh nghiệp hiện hành. Doanh nghiệp phải thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Theo thứ tự thanh toán nợ quy định tại Điều 208, các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động được ưu tiên trước nợ thuế và các khoản nợ khác. Với người lao động, đây là căn cứ để bảo vệ quyền lợi khi doanh nghiệp chấm dứt hoạt động. Với nhà cung cấp hoặc bên cho vay, việc đối chiếu hồ sơ phải tính đến cả các nghĩa vụ tài sản ngoài những khoản được theo dõi trên hệ thống thuế.

Báo cáo đánh giá tác động của Bộ Tài chính chỉ ra một tình huống đáng lưu ý: dữ liệu chưa đầy đủ có thể dẫn đến nhận định doanh nghiệp đã hết nghĩa vụ. Chẳng hạn, một khoản phải trả cho nhà cung cấp có thể chưa được phản ánh trong dữ liệu mà cơ quan đăng ký kinh doanh tiếp cận. Việc phân luồng vì thế cần dựa trên cả chất lượng thông tin và trách nhiệm kê khai của doanh nghiệp.

Báo cáo đánh giá tác động cũng lưu ý nguy cơ phát sinh thêm bước xin áp dụng thủ tục rút gọn. Việc lấy ý kiến quá rộng, dữ liệu sai lệch hoặc phản đối thiếu căn cứ cũng có thể kéo dài thời gian giải quyết. Nếu doanh nghiệp phải lập thêm một bộ hồ sơ chỉ để chứng minh mình thuộc diện rút gọn, chi phí có thể chuyển từ khâu giải thể sang khâu xét điều kiện. Bởi vậy, khi xây dựng tiêu chí, cần làm rõ cơ quan nào đối soát, thời hạn phản hồi và trường hợp nào cần doanh nghiệp bổ sung thông tin.

Báo cáo cũng đặt ra yêu cầu quy định rõ cách tiếp nhận ý kiến phản đối của các bên liên quan. Với người lao động còn khoản lương chưa được thanh toán hoặc nhà cung cấp còn khoản phải thu, đây là cơ chế để phản ánh nghĩa vụ chưa được giải quyết. Theo Điều 210 Luật Doanh nghiệp hiện hành, người đại diện theo pháp luật và những người có trách nhiệm theo luật phải bảo đảm tính trung thực, chính xác của hồ sơ giải thể. Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục hoàn thiện quy định về trách nhiệm cá nhân trong quá trình giải thể để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, Nhà nước, chủ nợ và bên thứ ba.

Với doanh nghiệp đủ điều kiện giải thể, lợi ích của quy trình rút gọn sẽ thể hiện ở số giấy tờ và thời gian xử lý có thể giảm nhờ đối chiếu dữ liệu. Với người lao động và chủ nợ, điều quan trọng là các khoản phải trả được xác định và xử lý đầy đủ trước khi doanh nghiệp giải thể. Cả hai yêu cầu này cần được thể hiện trong tiêu chí và trình tự áp dụng thủ tục rút gọn.