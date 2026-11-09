Giảm giá năng lượng tiếp sức doanh nghiệp, giảm gánh nặng cho người dân

Việc hạ nhiệt đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân sẽ giúp giảm áp lực chi phí sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn kinh doanh và tạo “làn gió mới” thúc đẩy sản xuất phát triển ở thành phố Đồng Nai.

Chế biến thủy sản xuất khẩu tại Công ty TNHH MTV Ấn Độ Dương tại KCN Thốt Nốt (Cần Thơ). Ảnh minh họa: Danh Lam/TTXVN

Tháo gỡ bài toán chi phí cho ngành chế biến

Việc điều chỉnh giảm giá xăng, điện không chỉ là tín hiệu tích cực cho nền kinh tế mà còn là làn gió mới mang lại sức bật quan trọng cho cộng đồng doanh nghiệp sản xuất. Chi phí năng lượng từ lâu đã chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu giá thành sản phẩm. Việc giá điện hạ nhiệt giúp giải phóng nguồn lực tài chính, hỗ trợ các đơn vị chủ động hơn trong bài toán kinh doanh và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinahe (phường Phước Bình), đơn vị chuyên sản xuất và chế biến các sản phẩm hạt điều gia vị chuyên sâu. Điện năng là yếu tố đầu vào then chốt vận hành toàn bộ dây chuyền từ sấy khô, nướng gia nhiệt, phối trộn gia vị đến đóng gói tự động. Chia sẻ về đợt điều chỉnh này, ông Nguyễn Hoàng Đạt, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinahe cho biết: Áp lực chi phí năng lượng trước đây luôn là bài toán đau đầu đối với doanh nghiệp. Trong những giai đoạn trước, giá điện duy trì ở mức cao đã khiến chi phí vận hành hàng tháng của Vinahe tăng mạnh.

Chi phí đó tạo áp lực lớn lên lợi nhuận, đặc biệt là khi nhà máy phải chạy liên tục để đáp ứng các đơn hàng của khách. Việc giá điện giảm xuống ở thời điểm hiện tại là một tín hiệu rất phấn khởi. Chi phí năng lượng giảm giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể giá thành trên mỗi đơn vị sản phẩm, tạo thêm khoảng trống để doanh nghiệp tái đầu tư vào công nghệ chế biến và mở rộng thị trường.

Không chỉ có giá điện, việc giá xăng liên tục được điều chỉnh giảm cũng mang lại lợi ích kép cho doanh nghiệp. Chi phí nhiên liệu hạ nhiệt giúp Công ty Vinahe tiết kiệm đáng kể nguồn chi cho khâu vận chuyển nguyên liệu đầu vào cũng như phân phối thành phẩm đến các đại lý và đối tác. “Giá điện, giá xăng xuống mang lại một làn gió mới cho chúng tôi. Nguồn chi phí tiết kiệm được từ hóa đơn tiền điện và cước phí vận chuyển không chỉ giúp công ty giảm bớt gánh nặng tài chính trước mắt, mà còn tạo động lực để công ty tự tin tối ưu hóa dây chuyền chế biến sâu, nâng cao chất lượng các dòng hạt điều gia vị đặc sản. Đây chính là đòn bẩy quan trọng giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất và tự tin vươn xa trên thị trường trong nước lẫn xuất khẩu", ông Đạt chia sẻ thêm.

Bên cạnh các doanh nghiệp lớn, việc giảm giá điện còn mang lại niềm vui cho các mô hình kinh tế tập thể tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong hoạt động chế biến nông sản, điện năng là nguồn năng lượng cốt lõi để duy trì vận hành dây chuyền sấy, tách vỏ và bảo quản hạt điều.

Tại Hợp tác xã Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch (xã Thọ Sơn), thông tin giá điện giảm từ đầu tháng 11 đã mang lại bầu không khí vô cùng phấn khởi đối với bà con dân tộc thiểu số. Bà Thị Khưi, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch chia sẻ: Chi phí tiền điện từ trước đến nay luôn chiếm một khoản đáng kể trong tổng chi phí vận hành hàng tháng của hợp tác xã. Việc giá điện hạ nhiệt giúp hợp tác xã tiết kiệm khoản chi phí sản xuất quan trọng, bớt đi áp lực tài chính trong giai đoạn gia tăng sản lượng. Song song đó, việc giá xăng dầu hạ nhiệt sẽ trực tiếp giải tỏa gánh nặng chi phí vận chuyển nông sản. Từ khâu thu gom điều thô của bà con nông dân trong vùng đến việc vận chuyển hạt điều thành phẩm đi tiêu thụ đều trở nên thuận lợi hơn, tiết kiệm đáng kể nguồn chi cho cước phí vận tải.

Cũng theo bà Khưi, quan trọng hơn, nguồn kinh phí tiết kiệm được từ hóa đơn tiền điện và chi phí vận chuyển sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã cân đối lại nguồn thu, gia tăng giá trị sản phẩm hạt điều hữu cơ. Từ đó, đơn vị có thêm kinh phí trích lập phúc lợi và hỗ trợ lao động địa phương vì đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số có việc làm và thu nhập tốt hơn. Đợt điều chỉnh giảm giá điện, giá xăng lần này chính là động lực thiết thực giúp Hợp tác xã Nông nghiệp điều hữu cơ Trảng Cỏ Bù Lạch tối ưu hóa chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững cùng cộng đồng.

Tiếp thêm lực đẩy cho các mô hình kinh tế hộ gia đình

Việc hạ nhiệt đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% sẽ giúp giảm áp lực chi phí sinh hoạt, tháo gỡ khó khăn kinh doanh, thúc đẩy sản xuất phát triển ở thành phố Đồng Nai. Ảnh minh họa: Nguyễn Văn Việt/TTXVN

Đối với ngành nông nghiệp, điển hình như mô hình trồng dưa lưới ứng dụng công nghệ cao cũng phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn điện để vận hành hệ thống tưới nhỏ giọt và điều hòa không khí nhà màng. Bởi vậy, biến động của giá điện ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả vận hành cũng như nguồn thu cuối cùng của người nông dân.

Anh Lâm Nhanh, nông dân người dân tộc Khmer tại xã Lộc Hưng được nhiều người biết đã thành công khởi nghiệp với mô hình dưa lưới từ năm 2020. Anh Lâm Nhanh chia sẻ: Đặc thù của dưa lưới là phải tưới đúng giờ, đúng lượng nước và dưỡng chất theo từng giai đoạn phát triển. Hệ thống tưới nhỏ giọt tự động phải chạy liên tục mỗi ngày nên việc sử dụng điện năng chiếm tỷ trọng chi phí khá lớn. Những thời điểm giá điện tăng cao, chi phí vận hành bị đẩy lên đáng kể, tiêu hao trực tiếp vào lợi nhuận của trang trại.

Ban đầu, việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ kiên trì học hỏi qua tài liệu, internet và các lớp tập huấn, anh Nhanh đã làm chủ công nghệ, mang lại thu nhập ổn định khoảng 200 triệu đồng/năm từ năm 2021. Trước thông tin giá điện xuống, anh Lâm Nhanh không giấu được sự phấn khởi. Anh Nhanh cho biết: việc giảm giá điện mang lại tâm lý thoải mái và trút bớt gánh nặng chi phí hàng tháng cho mô hình. Tiền điện giảm giúp gia đình tối ưu hóa chi phí sản xuất, tạo thêm biên lợi nhuận để tái đầu tư, chăm sóc vụ mùa tốt hơn và nâng cao hiệu quả kinh tế cho trang trại gia đình.

Không chỉ có giá điện, việc giá xăng dầu liên tục được điều chỉnh giảm trong những ngày qua cũng giải tỏa nhiều áp lực tài chính cho người dân, đặc biệt là những hộ gia đình sống nhờ vào nghề vận tải dịch vụ.

Gia đình anh Nguyễn Tiến Trung tại xã Phú Nghĩa là một ví dụ điển hình. Trông cậy chủ yếu vào chiếc xe chạy dịch vụ chở khách để trang trải cuộc sống, anh Trung cho biết nhiên liệu là chi phí vận hành lớn nhất mỗi ngày. Thời điểm giá xăng tăng cao, anh Trung rơi vào thế “mắc kẹt” do bản thân không dám tăng giá cước vì sợ mất khách, nhưng nếu giữ nguyên giá thì chi phí nhiên liệu lại ăn gần hết tiền lời, khiến nguồn thu nhập sụt giảm nghiêm trọng.

Chính vì vậy, khi giá xăng được Nhà nước điều chỉnh hạ xuống, gia đình anh Trung vô cùng phấn khởi. Việc hạ giá xăng không chỉ giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt chung cho người dân mà trực tiếp tháo gỡ khó khăn cho công việc chạy xe của anh Trung. Anh Trung phấn khởi: Đợt điều chỉnh giá lần này giúp mỗi chuyến đi bớt đi một khoản chi phí đáng kể. Không còn áp lực phải tăng giá cước gây mất khách, tôi vừa giữ chân được khách hàng thân thiết vừa cải thiện nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống gia đình.

Việc hạ nhiệt giá điện và nhiên liệu đã tạo tác động tích cực kép, vừa giúp doanh nghiệp, hợp tác xã giải phóng nguồn lực tài chính, tối ưu giá thành sản xuất để tăng sức cạnh tranh vừa tháo gỡ áp lực chi tiêu cho người dân. Đây chính là đòn bẩy quan trọng thúc đẩy kinh tế phục hồi và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới.