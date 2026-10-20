Giảm giá hàng tỷ đồng, đưa 15 lô đất nông thôn ở Hà Tĩnh ra đấu giá lần 3

Ngày 20/10, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vại, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ). So với lần đấu giá đầu tiên, giá khởi điểm các lô đất được điều chỉnh giảm mạnh.

Trong đó, 13 lô có diện tích 200m² được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2 tỷ đồng/lô, giảm hơn 1 tỷ đồng so với mức 3,096 tỷ đồng/lô trước đây. Tiền đặt trước là 600 triệu đồng/lô, bước giá 100 triệu đồng.

Hai lô đất còn lại cũng được điều chỉnh giảm giá đáng kể. Trong đó, lô L-01 rộng 245,8m² có giá khởi điểm mới hơn 2,9 tỷ đồng, trong khi mức giá lần đầu là hơn 5,3 tỷ đồng, tức giảm khoảng 2,4 tỷ đồng. Lô L-15 rộng 235,2m² có giá khởi điểm mới hơn 2,8 tỷ đồng, giảm hơn 1,5 tỷ đồng so với mức giá lần đầu hơn 4,3 tỷ đồng.

Khu vực đất được đưa ra đấu giá tại xã Toàn Lưu. Ảnh: H.L

Trước đó, như VietNamNet đã đưa tin, cuối tháng 7, 15 lô đất tại khu vực này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm từ hơn 3 tỷ đến hơn 5,3 tỷ đồng/lô. Riêng 13 lô diện tích 200m² có giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m².

Mức giá trên từng gây chú ý bởi khu đất nằm ở khu vực nông thôn, trong khi hạ tầng chưa hoàn thiện và khu vực này hiện vẫn được người dân tận dụng để trồng lúa.

Trong 2 lần tổ chức đấu giá trước, 13 lô đất không có người nộp hồ sơ đăng ký tham gia. Đối với 2 lô L-01 và L-15, việc đấu giá từng được tạm dừng do diện tích thực tế không khớp với thông tin công bố ban đầu. Sau khi xác định lại diện tích, hai lô này được đưa ra đấu giá cùng đợt với 13 lô còn lại.

Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, trước đây giá khởi điểm được xác định trên cơ sở khảo sát thị trường kết hợp với giá đất của tỉnh.

Sau 2 lần đấu giá không thành công, địa phương áp dụng bảng giá đất do UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành để xác định lại giá khởi điểm. Việc này nhằm điều chỉnh mức giá phù hợp với quy định hiện hành. Theo thông báo đấu giá mới, phiên đấu giá 15 lô đất dự kiến được tổ chức vào ngày 5/11/2026.