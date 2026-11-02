Giảm giá điện, thuế xăng để góp phần kiểm soát lạm phát

Cán bộ ngành điện tuyên truyền hướng dẫn khách hàng sử dụng điện. (Ảnh: EVN cung cấp)

Theo đó, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%, áp dụng đến hết ngày 31/3/2027; giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, từ 2.204,07 đồng/kW giờ xuống còn 2.159,9037 đồng/kW giờ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, việc giảm giá bán lẻ điện và giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng là sự phối hợp chặt chẽ giữa chính sách giá và chính sách thuế nhằm hỗ trợ tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội.

Giảm chi phí đầu vào

Theo Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam Nguyễn Tiến Thỏa, về mặt kiểm soát lạm phát, việc giảm 2% giá điện giúp chỉ số CPI chung có thể giảm trực tiếp khoảng 0,0662% ở vòng 1 và có thể giảm tới 0,1324% ở vòng 2, đóng góp tích cực vào công tác điều hành giá. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, chính sách này giúp tiết giảm chi phí đầu vào và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường, nhất là ở các ngành tiêu thụ nhiều điện năng như thép (giá thành giảm khoảng 0,12%), xi-măng (giảm khoảng 0,3%) hay dệt may (giảm khoảng 0,23%).

Ông Trần Huy Thư, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Việt Nam (VNPoly) cho biết, giai đoạn cao điểm, tiền điện của doanh nghiệp là khoảng 30 tỷ đồng/tháng. Khi giá điện giảm 2%, theo ước tính sơ bộ, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được khoảng 600 triệu đồng/tháng. Chưa kể, ở ngành công nghiệp dệt may, chi phí sử dụng điện rất lớn, chiếm khoảng 80% chi phí sản xuất sản phẩm, cho nên chỉ cần giảm 1 cent/kg sản phẩm sẽ giúp doanh nghiệp giảm 100 USD/tấn sản phẩm hàng hóa.

Ở lĩnh vực sản xuất hàng công nghiệp, Công ty TNHH Megahome Long An chịu nhiều áp lực về chi phí vận hành và hiệu quả sản xuất, kinh doanh kể từ khi giá nhiên liệu tăng cao. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Tổng Giám đốc công ty cho biết, chi phí điện của doanh nghiệp mỗi tháng khoảng 400 triệu đồng, xăng dầu khoảng 80 triệu đồng, tương đương khoảng 4% và 0,8% tổng chi phí. Thời gian qua, giá điện và xăng dầu tăng nhưng doanh nghiệp khó tăng giá bán tương ứng để bù đắp chi phí, khiến lợi nhuận bị thu hẹp, nguồn vốn dành cho đầu tư, mở rộng sản xuất và tạo việc làm cũng bị ảnh hưởng. Giảm giá điện và giảm thuế, phí xăng dầu giúp giảm gánh nặng chi phí đầu vào, doanh nghiệp có thể nâng cao năng lực cạnh tranh, thêm nguồn lực để đầu tư phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Sỹ, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Lilama 18 cho biết, chi phí xăng dầu và điện là những yếu tố đầu vào rất quan trọng vì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đang trở thành một trong những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đối với doanh nghiệp cơ khí có đặc thù đầu tư dài hạn, quá trình thu hồi vốn kéo dài, bên cạnh việc giảm giá bán điện, xăng dầu, nếu có thêm chính sách đồng bộ hỗ trợ giảm lãi suất và một số loại thuế, thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị cơ khí.

Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô

Theo ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN, giảm giá bán lẻ điện 2% từ ngày 1/11 sẽ góp phần giảm chỉ số tiêu dùng CPI khoảng 0,08 điểm phần trăm và tiếp tục bảo đảm việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo đúng chủ trương của Đảng và Chính phủ.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Ngô Trí Long, Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam nhận định, đối với người dân, nhất là người lao động thu nhập thấp, công nhân, người nghỉ hưu, hộ nghèo và các gia đình đông người, điện và xăng là những khoản chi khó cắt giảm. Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% đối với từng hộ tiêu thụ có thể không lớn, nhưng sẽ giảm sức ép chi tiêu, nhất là khi được thực hiện đồng thời với các biện pháp giảm chi phí xăng dầu. Nhìn từ góc độ kinh tế vĩ mô, đó là cách tiếp cận đặt đời sống nhân dân và khả năng chống chịu của doanh nghiệp trong tổng thể mục tiêu điều hành. Hơn nữa, giảm giá điện trên cơ sở rà soát, tiết giảm chi phí của EVN cho thấy yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp cung ứng dịch vụ thiết yếu. Quan trọng hơn, chính sách đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các công cụ điều hành cần gắn với kiểm soát lạm phát, ổn định lãi suất, tỷ giá, bảo đảm nguồn cung hàng hóa và tháo gỡ khó khăn cho sản xuất. Chỉ khi các chính sách hỗ trợ lẫn nhau, hiệu quả mới có thể lan tỏa đến toàn bộ nền kinh tế.

Bà Nguyễn Thu Oanh, Trưởng ban Thống kê dịch vụ và giá, Cục Thống kê nhận định, giảm giá điện góp phần giảm áp lực lên chỉ số giá tiêu dùng, hỗ trợ ổn định kỳ vọng lạm phát, nhất là trong những tháng cuối năm. Nhìn rộng hơn, việc giảm giá được triển khai trên cơ sở bảo đảm cân đối cung cầu điện và hoạt động ổn định của ngành điện, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế, qua đó góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Nguyễn Quang Vinh, giảm giá năng lượng là giải pháp hỗ trợ quan trọng nhưng không đồng nghĩa đã loại bỏ rủi ro. Doanh nghiệp cần tận dụng khoảng thời gian chi phí đầu vào được hỗ trợ để rà soát lại định mức tiêu hao năng lượng, kiểm soát chi phí từng công đoạn sản xuất, cải tiến quy trình vận hành; chủ động xây dựng phương án dự phòng trước những biến động bất lợi của thị trường năng lượng toàn cầu, từ đó tính toán hợp lý chi phí nhiên liệu, vận chuyển trong kế hoạch sản xuất và đàm phán hợp đồng với đối tác.