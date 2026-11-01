Giảm giá điện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần kiểm soát lạm phát

Cán bộ ngành điện tuyên truyền hướng dẫn khách hàng sử dụng điện. (Ảnh: EVN cung cấp)

Theo quyết định của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% so với mức hiện hành, tương đương giảm khoảng 44 đồng/kWh. Mức giá mới được áp dụng trong 5 tháng, đến hết ngày 31/3/2027.

Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan, EVN đã khẩn trương rà soát, tính toán và tiết giảm tối đa chi phí trên cơ sở các quy định hiện hành để thực hiện điều chỉnh giảm giá điện. Việc điều chỉnh giảm giá bán lẻ điện không chỉ nhằm chia sẻ khó khăn với người sử dụng điện mà còn thể hiện sự chung tay của ngành điện trong thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo ông Phước, việc giảm giá được áp dụng đối với tất cả khách hàng sử dụng điện, đồng thời tiếp tục bảo đảm chính sách hỗ trợ các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo quy định. Cụ thể, theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện bình quân, hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương sản lượng 30kWh theo giá bán lẻ điện bậc 1. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng cũng được hỗ trợ tương đương 30kWh theo mức giá này.

Đánh giá về tác động của chính sách, chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân có ý nghĩa thiết thực đối với người tiêu dùng. Chi phí tiền điện giảm sẽ giúp các hộ gia đình tiết kiệm một phần chi tiêu, qua đó có thêm điều kiện duy trì sức mua và ổn định đời sống trong bối cảnh giá cả hàng hóa, dịch vụ còn nhiều áp lực. Còn đối với các doanh nghiệp, điện là đầu vào quan trọng của nhiều hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do đó, điều chỉnh giảm giá điện cũng góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí, dù mức giảm trực tiếp không quá lớn.

Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam. (Ảnh: LÊ CHI)

Ở góc độ điều hành giá, ông Nguyễn Tiến Thỏa, Chủ tịch Hội Thẩm định giá Việt Nam nhận định, giảm giá điện có tác động đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, từ sản xuất, tiêu dùng đến ổn định kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, điện và xăng dầu là những mặt hàng năng lượng có ảnh hưởng đáng kể đến mặt bằng giá. Việc điều chỉnh giảm giá điện trong bối cảnh hiện nay góp phần hỗ trợ công tác kiểm soát lạm phát, đồng thời giảm bớt áp lực chi phí đầu vào cho doanh nghiệp.

Đối với những ngành sử dụng nhiều điện năng như: thép, xi-măng, dệt may, việc giảm giá điện có thể góp phần hạ giá thành sản xuất, cải thiện khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Theo tính toán được ông Thỏa đưa ra, mức giảm chi phí sản xuất ở một số ngành có thể đạt khoảng 0,12% đối với thép, 0,3% đối với xi-măng và 0,23% đối với dệt may.

Với các hộ gia đình, mức tiết kiệm tiền điện phụ thuộc vào sản lượng điện tiêu thụ thực tế. Ông Thỏa ước tính, một hộ sử dụng bình quân khoảng 400kWh/tháng có thể tiết kiệm gần 20.000 đồng mỗi tháng khi giá điện được điều chỉnh giảm.

Dù vậy, chuyên gia cũng đặt vấn đề bảo đảm nguồn lực cho ngành điện. Giá bán giảm có thể ảnh hưởng đến phần vốn dành cho đầu tư phát triển nguồn và lưới điện từ lợi nhuận kinh doanh. Vì vậy, tiết kiệm chi phí là giải pháp quan trọng để bù đắp một phần nguồn lực.

Trong bối cảnh giá cả thế giới còn nhiều biến động, việc điều chỉnh giảm giá điện cũng được các chuyên gia nhận định sẽ góp phần hỗ trợ sức mua, ổn định đời sống người dân và tạo thêm dư địa cho điều hành kinh tế vĩ mô. Tác động của chính sách không chỉ nằm ở khoản tiền điện tiết kiệm được mà còn ở khả năng giảm áp lực chi phí đối với các hoạt động kinh tế.

Có thể thấy, với mức giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân có thể chưa tạo ra thay đổi lớn trong chi tiêu của từng hộ gia đình hay chi phí của mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi được đặt trong tổng thể các giải pháp điều hành giá và tiết giảm chi phí năng lượng, chính sách này được kỳ vọng góp phần hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, đồng thời phục vụ mục tiêu kiểm soát lạm phát trong những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.