Giảm giá điện, đưa thuế tiêu thụ đặc biệt xăng về 0%: Hỗ trợ đời sống người dân, ổn định mặt bằng giá

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi trả lời báo chí tại Họp báo.

Không để bị động trước các cú sốc về giá

Theo đó, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2026 diễn ra trưa ngày 4/11, trả lời báo chí liên quan đến kịch bản điều hành giá hướng tới mục tiêu 2026 là 4,5%, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, trong 10 tháng, chỉ số CPI bình quân hiện nay là 4,57%, cao hơn mục tiêu 4,5% cả năm. Đây là tình hình hiện tại, đặt ra áp lực rất lớn đối với công tác điều hành giá những tháng cuối năm 2026 để chúng ta vươn tới mục tiêu 4,5%.

Trong tháng 10/2026, Ban chỉ đạo điều hành giá của Chính phủ đã họp, dưới sự chủ trì của đồng chí Phó Thủ tướng, Trưởng ban. Bộ Tài chính cũng đã trình trong cuộc họp này những kịch bản triển khai các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đảm bảo mục tiêu. Có 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể:

Thứ nhất, chủ động theo dõi và dự báo diễn biến giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương cập nhật thường xuyên diễn biến giá trong nước và quốc tế để tham mưu giải pháp phù hợp, kịp thời, không để bị động trước các cú sốc về giá.

Thứ hai, đảm bảo nguồn cung, ổn định giá các mặt hàng thiết yếu. Các bộ, ngành, địa phương chủ động các phương án cân đối cung cầu, dự trữ và lưu thông hàng hóa, nhất là xăng dầu, lương thực, thực phẩm, thuốc và vật tư y tế. Chuẩn bị đầy đủ nguồn hàng phục vụ nhu cầu cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Tăng cường kết nối cung cầu giữa các địa phương, hạn chế đứt gãy chuỗi cung ứng và thiếu hụt hàng hóa cục bộ ở các địa bàn.

Quang cảnh họp báo.

Thứ ba, phối hợp đồng bộ các chính sách kinh tế vĩ mô, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác. Tiếp tục thực hiện chính sách thuế, phí phù hợp nhằm giảm chi phí đầu vào và hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Thứ tư, điều hành thận trọng giá các mặt hàng, dịch vụ do Nhà nước quyết định. Các bộ, ngành rà soát kỹ thời điểm, mức độ và điều chỉnh giá, đánh giá đầy đủ tác động đến CPI, đời sống người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với mục tiêu kiểm soát lạm phát. Đặc biệt chú trọng điều hành giá các mặt hàng chiến lược, thiết yếu như xăng dầu và điện.

Thứ năm, tăng cường kiểm tra, giám sát thị trường và triển khai các giải pháp giảm chi phí đầu vào. Kiểm tra việc kê khai, niêm yết giá, xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, găm hàng, thao túng giá và lợi dụng để trục lợi dịp cuối năm, các dịp lễ, Tết. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá bán phù hợp khi chi phí đầu vào giảm. Đối với các địa phương có CPI tăng cao thì cần phân tích nguyên nhân theo từng nhóm hàng hóa, dịch vụ để triển khai các giải pháp quản lý giá có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả.

"Trong cuộc họp của Ban chỉ đạo điều hành giá, đã phân tích rất kỹ và đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo đã kết luận là nếu các bộ, ngành, địa phương, toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt 5 giải pháp, nhóm nhiệm vụ trọng tâm như trên thì chúng ta sẽ đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát đầu năm đề ra, khoảng 4,5% năm 2026", ông Chi cho biết.

Phóng viên báo chí tại Họp báo.

Giảm giá điện 2% và giá xăng dầu góp phần kiểm soát lạm phát

Trả lời báo chí liên quan đến việc điều chỉnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu (xăng về 0%) và giảm giá điện 2% sẽ tác động đến ngân sách Nhà nước và CPI như thế nào? Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, việc đưa thuế suất tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về mức 0% trong thời gian từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027 dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách khoảng gần 7.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân cũng sẽ giảm 2%, tạo điều kiện để giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất của người dân và doanh nghiệp.

"Việc giảm giá điện 2%, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng giảm về 0%, theo số liệu thống kê ước tính, việc điều chỉnh này tác động đến CPI tháng 11/2026 so với tháng 10 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm. Và tác động đến CPI bình quân năm 2026 giảm khoảng 0,08 điểm phần trăm. Chỉ số tiêu dùng tháng 10/2026 tăng 0,2% so với tháng trước. Bình quân 10 tháng thì như đã báo cáo, CPI tăng 4,57% so với cùng kỳ năm trước; lạm phát cơ bản tăng khoảng 4,24%", ông Chi thông tin.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính, việc điều chỉnh giảm giá điện 2% và giá xăng dầu (thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0%) giúp giảm chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất kinh doanh, vận tải và dịch vụ của doanh nghiệp, hỗ trợ đời sống người dân, đảm bảo ổn định mặt bằng giá; góp phần kiểm soát lạm phát mục tiêu, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng thời, việc giảm giá xăng dầu có tác động lớn đến chi phí logistics và dịch vụ vận tải. Tỉ trọng chi phí xăng dầu trong giá vận chuyển hành khách đường sông là khoảng 40%, và trong vận tải đường bộ chiếm khoảng 40 - 50%. Việc giảm giá điện giúp giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp và giảm chi phí sinh hoạt cho người dân.