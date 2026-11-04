Giảm giá điện 2%, khoảng 98% số hộ dân hưởng lợi

Ngày 4/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi họp báo trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện mới được áp dụng từ 1/11/2026 với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương, cùng một số chuyên gia kinh tế.

Khoảng 98,23% số hộ dự kiến giảm tiền điện

Bắt đầu từ 1/11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, theo đó giá bán lẻ điện sinh hoạt sẽ được điều chỉnh giảm còn hơn 2.159 đồng/1kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), mức điều chỉnh này tương đương mức giảm 2% so với giá điện bán lẻ bình quân hiện hành.

Toàn cảnh họp báo

Như vậy, giá bán lẻ điện sinh hoạt mới sẽ giảm 2%, tương đương giảm 44 đồng cho mỗi 1 kWh điện. Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, việc giảm giá bán lẻ điện sinh hoạt lần này, sẽ góp phần trực tiếp giúp ổn định và tiết kiệm chi phí cho toàn bộ người dân, đặc biệt là các hộ sử dụng ít điện.

Chia sẻ thông tin với các cơ quan báo chí, ông Nguyễn Quốc Dũng, Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: Với giá bán lẻ điện bình quân giảm 2%, xuống còn hơn 2.159 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Cùng thời điểm, biểu giá điện sinh hoạt chuyển từ 6 bậc xuống 5 bậc. Theo tính toán EVN sẽ có khoảng 98,23% số hộ sử dụng điện sinh hoạt dự kiến trả ít tiền điện hơn khi giữ nguyên sản lượng tiêu thụ.

Ông Dũng cho biết, biểu giá mới quy định riêng giá điện sản xuất ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên và trên 35 kV đến dưới 220 kV. Trong nhóm kinh doanh, Quyết định số 2892/QĐ-BCT có biểu giá riêng cho cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện, phân theo cấp điện áp và giờ sử dụng.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - Trưởng ban Kinh doanh và Mua bán điện

Đối với khách hàng sinh hoạt, Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg thiết kế lại biểu giá từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Bậc đầu áp dụng cho 100 kWh đầu tiên; bậc cao nhất áp dụng cho phần điện tiêu thụ từ kWh thứ 701 trở đi. Theo cơ cấu quy định tại Quyết định số 14, tỷ lệ giá của năm bậc so với giá bán lẻ điện bình quân lần lượt là 90%, 108%, 136%, 162% và 180%. Khi tính tiền điện, khách hàng áp dụng đơn giá cụ thể tại Quyết định số 2892/QĐ-BCT.

Theo ông Dũng, nếu chỉ xét việc chuyển từ biểu giá 6 bậc sang 5 bậc, khoảng 94% số hộ, với mức sử dụng dưới khoảng 777 kWh/tháng, dự kiến giảm tiền điện. Khoảng 6% số hộ sử dụng trên mức này có thể trả nhiều hơn do cách thiết kế lại các bậc.

Khi tính đồng thời biểu giá 5 bậc và việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, EVN ước tính nhóm hộ dùng đến khoảng 900 kWh/tháng, chiếm 98,23% số hộ, sẽ giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất theo bảng tính là 77.900 đồng/tháng ở mức sử dụng 700 kWh. Khoảng 1,77% số hộ dùng điện ở mức cao hơn có thể trả thêm; mức tăng phụ thuộc sản lượng tiêu thụ. Vì vậy, mức giảm 2% của giá bán lẻ điện bình quân không đồng nghĩa hóa đơn của mỗi khách hàng đều giảm 2%.

Theo EVN, nhóm khách hàng sản xuất chiếm tỷ trọng điện năng lớn nhất và có mức giảm chi phí mua điện dự kiến cao nhất. Nhóm kinh doanh, dịch vụ và nhóm sinh hoạt lần lượt giảm khoảng 433 tỷ đồng và 424 tỷ đồng mỗi tháng.

Trong nhóm kinh doanh, dịch vụ, cơ sở lưu trú du lịch chiếm 1,03% tổng sản lượng; sạc xe điện chiếm 0,28%; kinh doanh khác chiếm 4,86%. Tính chung, EVN ước chi phí mua điện của các nhóm khách hàng giảm khoảng 1.532 tỷ đồng mỗi tháng.

Bốn thay đổi khi áp dụng biểu giá mới

Ông Nguyễn Đình Phước – Phó Tổng giám đốc EVN cho biết, cùng với việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, ngành điện áp dụng cơ cấu biểu giá mới theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, thay cho cơ cấu tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg. Hai thay đổi diễn ra đồng thời nên tác động đến tiền điện của từng khách hàng sẽ khác nhau, tùy nhóm sử dụng và sản lượng tiêu thụ.

Ông Nguyễn Đình Phước – Phó Tổng giám đốc EVN trả lời các câu hỏi của báo chí

Thứ nhất, biểu giá điện sinh hoạt giảm từ 6 bậc xuống còn 5 bậc, đồng thời điều chỉnh ngưỡng tiêu thụ của từng bậc. Thứ hai, biểu giá mới bổ sung giá bán lẻ điện riêng cho cơ sở lưu trú du lịch và sạc xe điện. Thứ ba, các cấp điện áp được sắp xếp lại theo nhóm hạ áp, trung áp và cao áp; trong nhóm cao áp, giá điện sản xuất được quy định riêng cho cấp điện áp từ 220 kV trở lên. Thứ tư, ngành điện áp dụng khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường mới đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh thuộc diện tính giá theo thời gian sử dụng điện.

Ông Phước nhấn mạnh: "Khung giờ mới không áp dụng để tính tiền điện sinh hoạt. Các hộ gia đình vẫn trả tiền điện theo biểu giá bậc thang, căn cứ vào sản lượng tiêu thụ trong kỳ".

Giải thích vì sao các thay đổi được triển khai cùng thời điểm, ông Phước cho biết Điều 7 Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg gắn thời điểm áp dụng cơ cấu biểu giá mới với lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân gần nhất sau khi quyết định có hiệu lực. Điều 21 Thông tư số 60/2025/TT-BCT cũng quy định thời điểm áp dụng khung giờ mới gắn với lần điều chỉnh này. Vì vậy, ngày 1/11/2026 là mốc triển khai đồng thời mức giá bình quân mới, cơ cấu biểu giá mới và khung giờ mới.

EVN ước tính 98,23% số hộ sinh hoạt sẽ giảm tiền điện nếu giữ nguyên sản lượng tiêu thụ. Khoảng 1,77% số hộ còn lại, thuộc nhóm sử dụng điện ở mức cao, có thể trả thêm. Mức tăng cụ thể phụ thuộc vào lượng điện tiêu thụ.

Ông Phước cho rằng cơ cấu mới giúp giảm tiền điện cho phần lớn hộ có mức sử dụng thấp và trung bình, đồng thời khuyến khích tiết kiệm điện ở nhóm tiêu thụ cao. Ông đề nghị các hộ, nhất là những hộ sử dụng nhiều điện hằng tháng, tiếp tục thực hiện các biện pháp tiết kiệm điện dù giá bán lẻ điện bình quân đã giảm.

Về tác động tài chính, ông Phước cho biết việc điều chỉnh dự kiến giúp các nhóm khách hàng giảm chi phí mua điện khoảng 1.600 tỷ đồng mỗi tháng, đồng thời làm giảm tương ứng doanh thu bán điện của EVN so với phương án giữ nguyên giá.

EVN phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026

Trả lời câu hỏi về tác động của việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân, ông Nguyễn Đình Phước cho biết, từ ngày 1/11/2026, chi phí mua điện của các nhóm khách hàng dự kiến giảm gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng. Khoản giảm này cũng làm giảm tương ứng doanh thu bán điện của EVN so với phương án giữ nguyên giá. Tác động cụ thể đối với từng nhóm khách hàng đã được EVN tính toán trong phương án điều chỉnh.

Theo ông Phước, EVN xây dựng phương án giảm giá sau khi rà soát các khoản chi phí, xác định khả năng tiết kiệm và tính toán theo Nghị định số 72/2025/NĐ-CP cùng các quy định liên quan. Trên cơ sở đánh giá tình hình tài chính hiện nay, dù doanh thu bán điện giảm, EVN vẫn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026.

Liên quan đến vấn đề phóng viên hỏi về khả năng tích lũy và huy động vốn đầu tư do giảm giá điện, ông Phước cho biết nhu cầu đầu tư của EVN và các đơn vị thành viên từ nay đến năm 2030 rất lớn. Khó khăn hiện nay là thu xếp vốn vay cho các dự án nguồn và lưới điện, nhất là các công trình nguồn điện và truyền tải trọng điểm.

"EVN đang làm việc với các ngân hàng và tổ chức tín dụng trong và ngoài nước để thu xếp vốn, đáp ứng nhu cầu đầu tư trong giai đoạn tới", ông Phước cho biết.

Giá điện giảm trong khi chi phí đầu vào cho sản xuất điện tiếp tục tăng nhất là các biến động giá nhiên liệu trên thế giới thời gian qua và dự báo trong thời gian tới xu hướng giá nhiên liệu tăng tiếp tục diễn ra, đại diện lãnh đạo EVN khẳng định, Tập đoàn sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để cập nhật tình hình, tính toán tác động và kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền.

Trước đó, EVN đã ban hành Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026 về điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Việc điều chỉnh thực hiện theo Nghị định số 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 278/2026/NĐ-CP ngày 9/7/2026, và Thông báo số 557/TB-VPCP ngày 27/10/2026 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại cuộc họp về các kịch bản điều hành giá xăng dầu và điện.Hồ sơ điều chỉnh còn căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-TTg ngày 31/3/2025 về khung giá bán lẻ điện bình quân, Thông tư số 22/2025/TT-BCT ngày 26/4/2025 về tính toán giá bán lẻ điện bình quân, Công văn số 1509 ngày 30/10/2026 của Bộ Công Thương về phương án giá bán lẻ điện bình quân năm 2026 và Nghị quyết số 138 cùng ngày của Hội đồng thành viên EVN về mức và thời điểm điều chỉnh. Quyết định số 1305/QĐ-EVN có hiệu lực kể từ ngày ký; mức giá mới áp dụng từ ngày 1/11/2026.Ngày 31/10/2026, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2892/QĐ-BCT quy định giá bán điện cho các nhóm khách hàng và các đơn vị bán lẻ điện. Quyết định căn cứ Luật Điện lực số 61/2024/QH15 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 94/2025/QH15; Nghị định số 351/2026/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; các quy định về cơ chế điều chỉnh, khung giá, cơ cấu biểu giá và thực hiện giá bán điện. Bộ Công Thương ban hành quyết định sau khi xem xét đề nghị của EVN tại Văn bản số 6243/EVN-KDMBĐ+TCKT ngày 29/10/2026 và đề nghị của Cục trưởng Cục Điện lực. Các mức giá trong phụ lục chưa bao gồm VAT.