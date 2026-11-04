Giảm giá điện 2%: Khoảng 98% số hộ dân được hưởng lợi

Phần lớn hộ gia đình giảm tiền điện

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức áp dụng mức giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1/11/2026, theo Quyết định số 1305/QĐ-EVN ngày 30/10/2026. Giá bán lẻ điện bình quân mới là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Toàn cảnh họp báo

Ngày 4/11 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có buổi họp báo trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện mới được áp dụng từ 1/11/2026 với sự tham dự của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Công Thương, cùng một số chuyên gia kinh tế.

Theo thông tin EVN công bố ngày 4/11, việc điều chỉnh giá điện được thực hiện sau khi Tập đoàn rà soát các khoản chi phí, tính toán khả năng tiết kiệm và cân đối phương án tài chính theo các quy định hiện hành. Đây cũng là sự chung tay của ngành điện nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Đáng chú ý, việc giảm giá điện lần này được triển khai đồng thời với cơ cấu biểu giá điện sinh hoạt mới, chuyển từ 6 bậc xuống 5 bậc theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Theo đó, giá điện sinh hoạt được chia thành 5 bậc: 100 kWh đầu tiên; từ 101-200 kWh; từ 201-400 kWh; từ 401-700 kWh và trên 700 kWh. Đơn giá tương ứng lần lượt là 1.901 đồng, 2.289 đồng, 2.894 đồng, 3.456 đồng và 3.844 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT.

Theo tính toán của EVN, khi kết hợp giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân với cơ cấu biểu giá mới, khoảng 98,23% số hộ sử dụng điện sinh hoạt, tương ứng nhóm tiêu thụ đến 900 kWh/tháng, dự kiến giảm tiền điện nếu giữ nguyên sản lượng tiêu thụ. Mức giảm cao nhất theo bảng tính là 77.900 đồng/tháng đối với hộ sử dụng 700 kWh.

Cụ thể, hộ sử dụng 100 kWh/tháng dự kiến trả 190.100 đồng, giảm 11.600 đồng so với trước; hộ sử dụng 300 kWh trả 708.400 đồng, giảm 31.100 đồng. Với hộ sử dụng 900 kWh, tiền điện còn 2.803.400 đồng, giảm 1.100 đồng/tháng.

Tuy nhiên, việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân không đồng nghĩa hóa đơn của mọi khách hàng đều giảm 2%. Do cơ cấu và ngưỡng tiêu thụ của các bậc được điều chỉnh, khoảng 1,77% số hộ sử dụng trên 900 kWh/tháng có thể phải trả tiền điện cao hơn. Chẳng hạn, hộ sử dụng 1.000 kWh/tháng dự kiến trả 3.187.800 đồng, tăng 37.300 đồng; hộ sử dụng 2.000 kWh trả 7.031.800 đồng, tăng 421.300 đồng. Các mức tiền điện nêu trên chưa bao gồm VAT.

Doanh nghiệp được giảm chi phí, điều chỉnh khung giờ sử dụng điện

Không chỉ khách hàng sinh hoạt, các nhóm khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp và mua buôn điện cũng được hưởng lợi từ chính sách điều chỉnh giá điện.

Theo ước tính của EVN, tổng chi phí mua điện của các nhóm khách hàng dự kiến giảm khoảng 1.531,89 tỷ đồng mỗi tháng, tương ứng mức giảm doanh thu của Tập đoàn so với phương án giữ nguyên giá.

Trong đó, khách hàng sản xuất được giảm khoảng 578,15 tỷ đồng/tháng, chiếm mức giảm lớn nhất trong các nhóm khách hàng. Nhóm kinh doanh dịch vụ giảm khoảng 433,02 tỷ đồng; khách hàng sinh hoạt giảm 424,13 tỷ đồng; nhóm hành chính sự nghiệp giảm 47,04 tỷ đồng và khách hàng mua buôn điện giảm 49,54 tỷ đồng/tháng.

Đối với nhóm kinh doanh dịch vụ, các cơ sở lưu trú du lịch dự kiến giảm chi phí khoảng 342,63 tỷ đồng/tháng, trong khi hoạt động sạc xe điện giảm khoảng 53,38 tỷ đồng/tháng. Biểu giá mới quy định riêng giá điện cho các cơ sở lưu trú du lịch và hoạt động sạc xe điện, theo cấp điện áp và khung giờ sử dụng. Giá điện tại các trạm sạc dao động từ 1.534-4.212 đồng/kWh; đây là giá bán điện cho hoạt động sạc, không phải mức phí sạc cuối cùng mà người sử dụng xe điện phải trả.

Một thay đổi đáng chú ý khác là việc điều chỉnh khung giờ cao điểm, thấp điểm đối với khách hàng sản xuất, kinh doanh thuộc diện áp dụng giá điện theo thời gian sử dụng. Từ thứ Hai đến thứ Bảy, giờ cao điểm được chuyển sang 17h30-22h30, thay cho hai khoảng thời gian 9h30-11h30 và 17h-20h trước đây. Giờ thấp điểm chuyển từ 22h-4h sang 0h-6h. Riêng Chủ nhật không áp dụng giờ cao điểm; thời gian thấp điểm là từ 0h-6h.

Việc thay đổi khung giờ có thể tác động trực tiếp đến phương án vận hành, bố trí ca sản xuất và chi phí điện của doanh nghiệp. Trong khi đó, các hộ gia đình vẫn được tính tiền điện theo bậc thang dựa trên sản lượng tiêu thụ, không phụ thuộc thời điểm sử dụng điện trong ngày.

EVN tiếp tục cân đối tài chính, bảo đảm nguồn lực đầu tư

Ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN phát biểu tại buổi họp báo

Theo ông Nguyễn Đình Phước, Phó Tổng Giám đốc EVN, việc điều chỉnh giảm giá điện được thực hiện trên cơ sở rà soát, tiết kiệm tối đa chi phí và đánh giá tình hình tài chính của Tập đoàn. Dù doanh thu bán điện dự kiến giảm gần 1.600 tỷ đồng mỗi tháng, EVN vẫn phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu tài chính năm 2026 được cơ quan chủ quản giao.

Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư nguồn điện và lưới điện từ nay đến năm 2030 rất lớn, khó khăn đáng kể của EVN là thu xếp vốn vay cho các dự án nguồn điện mới và lưới truyền tải, nhất là các công trình quy mô lớn, trọng điểm. Tập đoàn đang làm việc với các ngân hàng trong nước và tổ chức tín dụng nước ngoài để huy động vốn phục vụ đầu tư.

Bên cạnh đó, biến động giá nhiên liệu trên thị trường thế giới và nguy cơ chi phí đầu vào tiếp tục tăng cũng là những yếu tố cần được theo dõi. EVN cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan để cập nhật tình hình, đánh giá tác động và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vấn đề phát sinh, trong đó có khoản chênh lệch tỷ giá.

Về an sinh xã hội, việc giảm giá bán lẻ điện không làm thay đổi chính sách hỗ trợ tiền điện đối với hộ nghèo và hộ chính sách xã hội. Theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg, hộ nghèo tiếp tục được hỗ trợ tiền điện hằng tháng tương đương lượng điện sử dụng 30 kWh/hộ/tháng, tính theo giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 1 hiện hành. Hộ chính sách xã hội có lượng điện sử dụng dưới 50 kWh/tháng cũng được hỗ trợ tương đương tiền điện của 30 kWh theo mức giá này.

Theo đánh giá của Cục Thống kê (Bộ Tài chính), việc giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ tháng 11/2026 dự kiến làm giảm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 0,08 điểm phần trăm.

Việc điều chỉnh giá điện lần này vừa hỗ trợ giảm chi phí sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, vừa đặt ra yêu cầu tiếp tục tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả. Đặc biệt, với các khách hàng có mức tiêu thụ lớn, việc chủ động điều chỉnh kế hoạch sử dụng điện, bố trí sản xuất phù hợp với khung giờ mới sẽ góp phần kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động trong bối cảnh chi phí đầu vào và nhu cầu đầu tư của ngành điện còn nhiều áp lực.