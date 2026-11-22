Điểm nhấn của Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị là chương trình khai mạc tối 24/11/2026, được tổ chức đồng thời tại hai điểm cầu Đồng Hới và Nam Đông Hà. Cùng với chương trình nghệ thuật khai mạc, tuần lễ có 14 sự kiện văn hóa, du lịch, thể thao và giải trí được tổ chức tại nhiều địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị và các sở, ngành liên quan họp bàn công tác triển khai Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2026.

Chương trình nghệ thuật khai mạc dự kiến kéo dài 90 phút, gồm 3 chương: “Linh thiêng miền đất lửa”, “Rực rỡ miền kỳ quan” và “Khát vọng Quảng Trị”. Các hoạt động như Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Quảng Trị 2026; không gian ẩm thực; lễ hội đường phố; liveshow của ban nhạc Bức Tường và Microwave cùng các sản phẩm du lịch trải nghiệm đang được các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tích cực chuẩn bị.

Hang Sơn Đoòng ở Quảng Trị đang trở thành một trong những điểm du lịch hang động hấp dẫn nhất thế giới.

Lễ hội Khinh khí cầu Quốc tế Quảng Trị 2026 (QTHF 2026) lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thành Cổ và ven sông Thạch Hãn, phường Quảng Trị trong ngày 27/11 và tại phía Nam Cầu Hiền Lương, xã Bến Hải từ ngày 28-29/11. QTHF 2026 mang đến không gian lễ hội rực rỡ sắc màu với sự xuất hiện của 34 khinh khí cầu đại diện cho 34 tỉnh, thành của Việt Nam. Du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm bay cùng khinh khí cầu, ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên và những công trình, địa danh đặc trưng của Quảng Trị từ trên cao…

Quảng Trị phát triển du lịch thu hút du khách trong nước và quốc tế khi có những bãi biển dài, giữ vẻ đẹp thiên nhiên nguyên sơ.

Điểm nhấn đặc biệt của sự kiện là nghi lễ chào đại kỳ Tổ quốc rộng 2.025 m2 tại Thành Cổ Quảng Trị, kết hợp cùng màn trình diễn của 34 khinh khí cầu đồng loạt bay ở độ cao từ 50m xung quanh đại kỳ. Khoảnh khắc thiêng liêng này hứa hẹn khơi dậy niềm tự hào dân tộc sâu sắc trong lòng mỗi người dân và du khách.

Về đêm, không gian khinh khí cầu rực sáng, lung linh kết hợp với hàng vạn hoa đăng trên dòng sông Thạch Hãn sẽ trở thành bản giao hưởng ánh sáng đầy xúc động, thay lời tri ân sâu sắc đến với các thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Bên cạnh đó, chuỗi các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, âm nhạc, giao lưu cộng đồng hàng đêm và không gian trải nghiệm văn hóa, du lịch đặc sắc sẽ mang đến bầu không khí lễ hội sôi động, hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm của mọi lứa tuổi.

Nhiều lễ hội trong Tuần Văn hoá - Du lịch tỉnh Quảng Trị sẽ thu hút du khách trong và ngoài nước đến Quảng Trị (ảnh Hương Giang).

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết: Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị lần đầu tiên được tổ chức, có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh và các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan của địa phương; đồng thời cụ thể hóa định hướng đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Vì vậy, các hoạt động cần tạo sức lan tỏa rộng khắp, thu hút sự tham gia hưởng ứng của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Trị thân thiện, mến khách.

Du khách trải nghiệm tắm suối, chèo thuyền ở Phong Nha-Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Trị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các sở, ngành liên quan công khai đầy đủ lịch trình, thời gian, địa điểm và nội dung các sự kiện, đồng thời bố trí đầu mối thường trực hỗ trợ, hướng dẫn người dân và du khách. Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp với đối tác, nhà tài trợ, bảo đảm các hoạt động triển khai đúng kế hoạch, chất lượng và hiệu quả. Được biết, đến nay có 17 doanh nghiệp đăng ký giảm giá dịch vụ từ 10 - 50% để hưởng ứng sự kiện Tuần Văn hoá - Du lịch Quảng Trị.

Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2030, số lượt khách du lịch đạt 13 - 15 triệu lượt, trong đó khách quốc tế chiếm 10% và ngành du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp 10% GRDP trở lên. Năm 2025, số lượt khách du lịch Quảng Trị đạt 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2024; khách quốc tế đạt 450 nghìn lượt khách, tăng 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Lễ hội áo dài đường phố ở Đồng Hới luôn được người dân địa phương và du khách thích thú, tham gia cùng lễ hội.

Việc Quảng Trị tổ chức chuỗi sự kiện “Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị” định kỳ 7 ngày trong tháng (thời gian từ ngày 24 đến 30 hàng tháng, bắt đầu từ tháng 11/2026) sẽ mang lại những giá trị quan trọng: tạo lập phản xạ thị trường theo chu kỳ cho các đơn vị lữ hành quốc tế và nội địa; xóa bỏ tính mùa vụ, kích hoạt kinh tế đêm, phân bổ dòng khách đều khắp các tiểu vùng địa lý của tỉnh mới; xây dựng chiến dịch vận hành và truyền thông cho Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Trị 2027.

Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị “Rực rỡ miền kỳ quan” mở ra một Quảng Trị giàu sức sống với những cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ, những miền khám phá đặc sắc, những giá trị văn hóa bản địa và những trải nghiệm ngày càng hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. “Linh thiêng vùng đất lửa” đưa du khách đến với một không gian lịch sử đặc biệt - nơi mỗi địa danh đều mang trong mình câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và khát vọng thống nhất non sông; để từ đó cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và tri ân những thế hệ đã làm nên lịch sử.