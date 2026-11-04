Giảm giá bán lẻ điện, khách hàng tiết kiệm hơn 1.500 tỷ đồng tiền điện mỗi tháng

Bảo dưỡng hệ thống thiết bị theo dõi điện năng tại Hà Nội. Ảnh: EVN HÀ NỘI

Trưa 4-11 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức buổi trao đổi, cung cấp thông tin báo chí về việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân từ ngày 1-11.

EVN trao đổi thông tin về việc thực hiện chính sách giá điện, trưa 4-11. Ảnh: PHÚC HẬU

Theo EVN, giá bán lẻ điện bình quân mới được áp dụng từ ngày 1-11-2026 là 2.159,9037 đồng/kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).

Theo EVN, với mức giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng, khách hàng sản xuất (chiếm 51,84% tổng sản lượng điện) được giảm 578,15 tỷ đồng.

Nhóm kinh doanh dịch vụ (chiếm 6,17% tổng sản lượng) được giảm 433,02 tỷ đồng. Trong đó, nhóm lưu trú du lịch giảm 342,63 tỷ đồng, các trạm sạc xe điện giảm 53,38 tỷ đồng.

Nguồn số liệu: EVN cung cấp

Khách hàng sinh hoạt (chiếm 29,98% tổng sản lượng điện) được giảm 424,13 tỷ đồng. Hai nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp và bán buôn lần lượt được giảm 47,04 tỷ đồng và 49,54 tỷ đồng.

Giá bán lẻ điện bình quân giảm 2% từ ngày 1-11-2026. Ảnh: EVN HÀ NỘI

Cùng với việc giảm giá bán lẻ điện bình quân, biểu giá điện sinh hoạt được điều chỉnh từ 6 bậc xuống còn 5 bậc theo Quyết định số 14/2025/QĐ-TTg. Cụ thể, bậc 1 áp dụng cho 100kWh đầu tiên, bằng 90% giá bán lẻ điện bình quân. Bậc 2 từ 101 đến 200kWh, bằng 108%. Bậc 3 từ 201 đến 400 kWh, bằng 136%. Bậc 4 từ 401 đến 700kWh, bằng 162%. Bậc 5 trên 700kWh, bằng 180%.

Nguồn: EVN cung cấp

Nếu tính theo số liệu thống kê năm 2025, có 98,23% số hộ sử dụng điện không quá 900kWh/tháng, sẽ được giảm tiền điện. Mức giảm cao nhất là 77.900 đồng/tháng đối với những hộ sử dụng 700kWh/tháng. Ngược lại, 1,77% số hộ sử dụng trên 900 kWh/tháng sẽ phải trả thêm tiền điện. Chẳng hạn, hộ sử dụng 2.000 kWh/tháng sẽ tăng 421.300 đồng.

Trả lời câu hỏi của báo chí về tác động của việc giảm 2% giá bán lẻ điện bình quân đến doanh thu, tình hình tài chính và khả năng cân đối vốn đầu tư, Phó Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Đình Phước cho biết, tập đoàn đang rà soát kết quả tài chính quý 3-2026, trên cơ sở đó đánh giá tình hình tài chính cả năm. EVN đã tính toán các yếu tố nhằm bảo đảm các chỉ tiêu tài chính, cân đối dòng tiền, duy trì quan hệ tín dụng và đáp ứng đủ nguồn vốn phục vụ đầu tư. Về khả năng thu xếp vốn cho các dự án điện, ông Nguyễn Đình Phước cho biết đây là bài toán lớn đối với EVN. Tập đoàn này đang nỗ lực làm việc với các ngân hàng, tổ chức tín dụng để thu xếp vốn, đáp ứng yêu cầu đầu tư cho các dự án.