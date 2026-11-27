Nông hộ, hợp tác xã còn gặp khó

Theo ông Nguyễn Văn Long, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 10/2026, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản ghi nhận 821.734 sản phẩm thuộc 18.536 dòng sản phẩm đăng ký, với sự tham gia của 212 doanh nghiệp và 3.048 nông hộ. Trong đó, 161.324 sản phẩm thuộc 20 dòng sản phẩm đã có dữ liệu phục vụ truy xuất.

Ngày càng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm đến truy xuất nguồn gốc nông sản để đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ảnh: Nguyên Tình

Kết quả trên cho thấy sự quan tâm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với truy xuất nguồn gốc. Tuy nhiên, từ việc đăng ký sản phẩm đến cập nhật đầy đủ thông tin về quá trình sản xuất, thu hoạch, chế biến và lưu thông hàng hóa còn nhiều việc phải làm.

Đối với các doanh nghiệp có vùng nguyên liệu tập trung, việc quản lý thông tin tương đối thuận lợi. Trong khi đó, nhiều hợp tác xã thu mua nông sản từ hàng chục, thậm chí hàng trăm hộ dân, mỗi hộ có diện tích và phương thức canh tác khác nhau. Việc hướng dẫn, kiểm tra nhật ký sản xuất và tập hợp thông tin đòi hỏi khá nhiều thời gian.

Ông Phùng Đắc Kiêu, đại diện Hợp tác xã sản xuất tinh bột nghệ và tinh dầu Bà Bé tại Hà Nội, cho biết nhiều thành viên lớn tuổi chưa quen sử dụng điện thoại thông minh và phần mềm. Chi phí đầu tư thiết bị, sử dụng phần mềm, mã truy xuất cũng là trở ngại đối với cơ sở sản xuất nhỏ. Ông đề nghị có thêm sự hỗ trợ về thiết bị, hướng dẫn trực tiếp cho người dân và kết nối dữ liệu để tránh phải khai báo nhiều lần.

Thực tế, ngoài khoản tiền đầu tư ban đầu, các hợp tác xã còn phải bố trí người phụ trách cập nhật thông tin, kiểm tra hồ sơ và xử lý những sai sót trong quá trình thực hiện. Với những đơn vị có doanh thu không lớn, hoạt động chủ yếu theo mùa vụ, việc bố trí thêm nhân sự cũng cần cân nhắc.

Khó khăn còn nằm ở khâu thu mua. Nhiều loại nông sản được thu gom qua các đầu mối trung gian trước khi đưa về cơ sở chế biến, đóng gói. Nếu thông tin về vùng trồng không được ghi nhận đầy đủ ngay từ đầu, doanh nghiệp sẽ mất thêm thời gian xác minh khi khách hàng yêu cầu cung cấp hồ sơ.

Cần sự tham gia của doanh nghiệp

Lâu nay, việc ghi chép nhật ký sản xuất chủ yếu do nông dân thực hiện. Tuy nhiên, không phải hộ nào cũng có điều kiện sử dụng thành thạo các ứng dụng công nghệ. Nếu mỗi hộ phải tự trang bị thiết bị, trả phí phần mềm và cập nhật thông tin theo yêu cầu của nhiều đơn vị thu mua, chi phí sẽ tăng lên đáng kể.

Các doanh nghiệp có liên kết với vùng nguyên liệu có thể hỗ trợ nông dân thực hiện công việc này thông qua hợp tác xã. Thay vì để từng hộ sử dụng một phần mềm riêng, doanh nghiệp có thể cung cấp công cụ quản lý chung, thống nhất những thông tin cần ghi chép và tổ chức tập huấn cho người dân.

Hợp tác xã cũng có thể bố trí cán bộ phụ trách việc tổng hợp dữ liệu, hỗ trợ những thành viên chưa quen sử dụng công nghệ. Cách làm này vừa giảm chi phí đầu tư cho từng hộ, vừa giúp doanh nghiệp thuận tiện hơn trong việc quản lý vùng nguyên liệu.

Tuy nhiên, để duy trì hoạt động lâu dài, các khoản chi phí cần được tính toán ngay khi xây dựng phương án liên kết sản xuất và tiêu thụ. Nếu nông dân phải bỏ thêm công sức ghi chép, tuân thủ quy trình nhưng giá thu mua không thay đổi, việc vận động người dân tham gia thường xuyên sẽ gặp khó khăn.

Về phía doanh nghiệp, khoản kinh phí hỗ trợ vùng nguyên liệu cũng cần được cân đối với giá trị đơn hàng. Việc có đầy đủ thông tin sản xuất ngay từ đầu có thể giúp doanh nghiệp giảm thời gian kiểm tra, hạn chế sai sót khi hoàn thiện hồ sơ xuất khẩu.

Đối với các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số trong nông nghiệp, bên cạnh việc trang bị công nghệ, cần dành nguồn lực cho công tác tập huấn và hướng dẫn người dân. Những phần mềm có thao tác đơn giản, phù hợp với điều kiện sản xuất ở nông thôn sẽ dễ được sử dụng thường xuyên hơn.

Việc kết nối giữa các hệ thống quản lý cũng cần được quan tâm. Một doanh nghiệp cung ứng hàng hóa cho nhiều đối tác có thể phải thực hiện những yêu cầu khác nhau về cung cấp thông tin. Nếu dữ liệu được chuẩn hóa và có thể sử dụng trên nhiều hệ thống, doanh nghiệp sẽ giảm được thời gian và nhân lực dành cho công việc này.

Đầu tư phải mang lại lợi ích kinh tế

Theo ông Vinod Ahuja, Trưởng đại diện Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại Việt Nam, sức cạnh tranh của nông sản ngày càng phụ thuộc vào khả năng chứng minh nguồn gốc, quy trình sản xuất và mức độ tuân thủ các tiêu chuẩn bền vững, thay vì chỉ dựa vào sản lượng.

Tại một số địa phương, việc ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc đã được triển khai cùng với các chương trình nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu nông sản.

Bà Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (IDE), cho biết việc ứng dụng nền tảng CheckVN tại Hưng Yên, định danh và xác thực nguồn gốc đến từng vườn trồng, đã góp phần nâng giá trị thu nhập từ các vườn nhãn đầu dòng. Theo bà Lý, khó khăn hiện nay còn nằm ở khâu tổ chức thực hiện và cơ chế hỗ trợ để các bên cùng tham gia.

Tất nhiên, không phải cứ có tem truy xuất nguồn gốc là nông sản sẽ bán được giá cao. Người tiêu dùng và các nhà nhập khẩu vẫn quan tâm trước hết đến chất lượng sản phẩm, giá cả và khả năng cung ứng ổn định. Việc nâng cao giá trị nông sản còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như kỹ thuật canh tác, chế biến, bảo quản và xây dựng thương hiệu.

Với doanh nghiệp xuất khẩu, lợi ích của truy xuất nguồn gốc còn thể hiện ở khả năng đáp ứng yêu cầu của khách hàng. Khi đối tác cần xác minh thông tin về một lô hàng, doanh nghiệp có thể chủ động cung cấp hồ sơ. Trường hợp phát hiện vấn đề về chất lượng, dữ liệu đầy đủ cũng giúp xác định phạm vi hàng hóa cần kiểm tra, hạn chế thiệt hại.

Trong điều kiện nguồn vốn còn hạn chế, doanh nghiệp nhỏ có thể lựa chọn những mặt hàng chủ lực hoặc vùng nguyên liệu đã có liên kết sản xuất để triển khai trước. Sau mỗi vụ thu hoạch, doanh nghiệp có thể đánh giá khoản chi phí đã bỏ ra, thời gian xử lý hồ sơ, kết quả tiêu thụ và khả năng duy trì đơn hàng để quyết định có mở rộng hay không.

Nếu thông tin thu thập từ vùng trồng được sử dụng cả trong quản lý thu mua, tồn kho và kế hoạch chế biến, doanh nghiệp cũng có thể tiết kiệm một phần chi phí quản lý.

Về lâu dài, khi doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ ổn định, hợp tác xã giảm được chi phí quản lý và người dân có thêm thu nhập từ sản xuất, việc duy trì truy xuất nguồn gốc sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng là cơ sở để mở rộng ứng dụng công nghệ tại những vùng sản xuất còn nhiều khó khăn về nguồn lực.