Giám đốc VDCD Gia Lai: Chọn công nghệ từ nhu cầu, đừng chạy theo phong trào

Chia sẻ tại Ngày hội Đổi mới sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026, ngày 23/10, ông Cao Quân Vũ – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai (VDCD Gia Lai) cho rằng doanh nghiệp địa phương có thuận lợi khi nhận được sự quan tâm, đồng hành của lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành. Theo ông, tinh thần lắng nghe, thấu hiểu và ủng hộ đổi mới sáng tạo từ phía chính quyền tạo điều kiện để doanh nghiệp mạnh dạn thử nghiệm công nghệ, tìm hướng phát triển mới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai chứng kiến và chúc mừng Sở Khoa học và Công nghệ trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác với các đối tác.

Để tận dụng sự hỗ trợ ấy, theo ông Vũ, doanh nghiệp cần xác định rõ nhu cầu đổi mới. Công nghệ được lựa chọn phải phù hợp với lĩnh vực, quy mô và nguồn lực, có thể đưa vào công việc hằng ngày.

Hiểu nhu cầu trước khi chọn công nghệ

Trong tham luận về kết nối công nghệ, mở rộng năng lực đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Gia Lai, ông Vũ chỉ ra một trong những trở ngại khiến doanh nghiệp chậm đổi mới là chưa biết bắt đầu từ đâu. Dù nhận thấy sự cần thiết của công nghệ, nhiều đơn vị vẫn khó xác định việc cần ưu tiên, chưa chuyển được nhu cầu kinh doanh thành yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Khi bài toán chưa rõ, doanh nghiệp dễ tiếp cận công nghệ theo phong trào. Giữa nhiều phương án được giới thiệu, việc so sánh và lựa chọn càng khó khăn nếu thiếu người tư vấn hoặc cơ hội kiểm chứng. Lo ngại về chi phí, hiệu quả triển khai vì thế trở thành rào cản đối với quyết định đầu tư.

Khó khăn cũng có thể xuất hiện sau khi lựa chọn giải pháp. Thiếu nhân sự tiếp nhận, kỹ năng số chưa đồng đều và năng lực vận hành hạn chế khiến doanh nghiệp khó duy trì ứng dụng lâu dài. Đây là lý do quá trình hỗ trợ cần quan tâm đồng thời đến công nghệ và con người.

Ông Cao Quân Vũ – Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Gia Lai (VDCD Gia Lai) chia sẻ thông tin.

Từ thực tế đó, ông Vũ đề xuất bắt đầu bằng việc lắng nghe doanh nghiệp. Đơn vị tư vấn cần hiểu doanh nghiệp đang vướng ở khâu nào, có thể bố trí nguồn lực đến đâu và mong muốn đạt kết quả gì. Những thông tin này là cơ sở để xác định thứ tự ưu tiên, lựa chọn giải pháp và xây dựng lộ trình phù hợp.

Trong mô hình ông giới thiệu, doanh nghiệp đưa ra bài toán thực tế cùng điều kiện triển khai. VDCD Gia Lai đảm nhận việc khảo sát, kết nối, đề xuất phương án, hỗ trợ thử nghiệm, đào tạo và đánh giá. Chuyên gia, đối tác công nghệ cùng các tổ chức liên quan bổ sung giải pháp và nguồn lực thực hiện.

Trung tâm giữ vai trò cầu nối, giúp nhu cầu của doanh nghiệp được chuyển đến đúng đơn vị có chuyên môn. Qua trao đổi, doanh nghiệp hiểu hơn về phương án ứng dụng, còn nhà cung cấp công nghệ nắm được yêu cầu của thị trường địa phương để đề xuất cách triển khai sát thực tế.

Theo ông Vũ, Gia Lai có nhiều dư địa ứng dụng công nghệ trong nông, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, xây dựng, logistics, thương mại và du lịch. Tuy nhiên, mỗi lĩnh vực, mỗi doanh nghiệp có điều kiện khác nhau. Việc lựa chọn cần dựa trên khả năng giải quyết công việc cụ thể.

Bởi vậy, hoạt động kết nối cần được duy trì từ lúc hình thành nhu cầu đến trải nghiệm, lựa chọn và ứng dụng. Doanh nghiệp có thêm căn cứ đánh giá ở từng bước sẽ chủ động hơn khi quyết định, đồng thời chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tiếp nhận công nghệ.

Trải nghiệm để lựa chọn, đào tạo để làm chủ

Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình này, ông Vũ giới thiệu ba cơ chế của VDCD Gia Lai, gồm tư vấn miễn phí, trình diễn và dùng thử công nghệ, kết nối chuyên gia gắn với đào tạo.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cùng VDCD Gia Lai trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác.

Ở khâu tư vấn, trung tâm cùng doanh nghiệp nhận diện vấn đề, xem xét giải pháp và xây dựng lộ trình. Việc khảo sát được thực hiện trước khi lựa chọn công nghệ, giúp phương án đề xuất phù hợp với nhu cầu cũng như nguồn lực hiện có.

Với hoạt động trình diễn và dùng thử, doanh nghiệp được trực tiếp trải nghiệm, trao đổi với đơn vị chuyên môn và đánh giá khả năng ứng dụng. Những băn khoăn về tính năng, cách sử dụng hay điều kiện triển khai có thể được làm rõ trong quá trình này.

Trải nghiệm cũng tạo cơ hội để nhà cung cấp tiếp nhận phản hồi. Khi hai bên cùng xem xét giải pháp trên cơ sở công việc thực tế, phương án triển khai sẽ có thêm căn cứ để điều chỉnh trước khi doanh nghiệp lựa chọn.

Theo ông Vũ, đào tạo nhân sự cần đi cùng quá trình ứng dụng. Người tiếp nhận phải hiểu cách vận hành và khai thác dữ liệu để công nghệ phục vụ được công việc. Việc hướng dẫn vì thế cần gắn với nhiệm vụ cụ thể của nhân sự trong doanh nghiệp.

Cách hỗ trợ được ông giới thiệu chú trọng đào tạo theo công việc và chuyển giao năng lực. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp chủ động sử dụng giải pháp, duy trì ứng dụng sau giai đoạn hỗ trợ ban đầu.

Tại hội thảo, VDCD Gia Lai giới thiệu sáu nhóm giải pháp phục vụ những nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp. UAV hỗ trợ thu thập dữ liệu hiện trường; AI phục vụ phân tích, xử lý dữ liệu; VR360 cung cấp trải nghiệm tham quan thực tế ảo và sa bàn ảo.

Data Center phục vụ hạ tầng dữ liệu tập trung; trạm cân thông minh SmartScale và AutoTimelapse hỗ trợ giám sát hiện trạng, theo dõi tiến độ. Theo hướng tiếp cận ông Vũ đề xuất, từng giải pháp cần được xem xét trong điều kiện cụ thể của đơn vị sử dụng.

Để doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên môn khi cần, ông cũng nhấn mạnh sự liên kết giữa chuyên gia, đơn vị công nghệ, cơ sở đào tạo và các tổ chức hỗ trợ. Mạng lưới này giúp quá trình đồng hành được tiếp nối từ lựa chọn phương án đến triển khai và vận hành.

“Kết nối đúng - ứng dụng thật - giá trị bền vững là thông điệp chúng tôi hướng đến, nhằm giúp doanh nghiệp lựa chọn công nghệ phù hợp, từng bước làm chủ và khai thác hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh”, Giám đốc VDCD Gia Lai Cao Quân Vũ nhấn mạnh.

Tại ngày hội, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai cùng VDCD Gia Lai đã trao thỏa thuận ghi nhớ hợp tác. Đây là cơ sở để hai bên xây dựng nội dung phối hợp, kết nối nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ.

VDCD Gia Lai giới thiệu các giải pháp công nghệ thu hút nhiều doanh nghiệp quan tâm.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai, yêu cầu sống còn của các thỏa thuận là phải chuyển hóa thành những hoạt động có kết quả thực tế. Sở xác định tiếp tục làm đầu mối kết nối doanh nghiệp với các viện, trường và chuyên gia; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hỗ trợ để “tiếp sức” cho các startup từ hoàn thiện mô hình, phát triển sản phẩm đến tìm kiếm thị trường và gọi vốn.

“Sự hợp tác chỉ thực sự có ý nghĩa khi những cam kết trên giấy biến thành hành động cụ thể trên thực địa, mang lại giá trị đo đếm được cho doanh nghiệp sau ngày hội”, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai nhấn mạnh.