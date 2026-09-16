Giám đốc vào tù vì đưa người đi nước ngoài trái phép

Ngày 16/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Duy Hiển (SN 1981), trú TP. Hải Phòng và Bùi Thị Yến (SN 1985), trú xã Hưng Nguyên, Nghệ An về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Theo hồ sơ vụ án, từ đầu năm 2024 đến giữa năm 2025, Nguyễn Duy Hiển - Giám đốc Công ty TNHH Đăng Phương Group không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép đưa người Việt Nam đi lao động tại Canada, Armenia. Tuy nhiên, vì mục đích vụ lợi, Hiển đã cấu kết với Bùi Thị Yến để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiền của công dân có nhu cầu xuất ngoại.

Tháng 6/2024, Hiển trao đổi, bàn bạc với Yến để tư vấn, tiếp nhận hồ sơ và tiền của 6 người ở Nghệ An, Hà Tĩnh…. Tổ chức cho 6 người này trốn đi Canada lao động trái phép, thu chi phí 21.500 USD bằng hình thức xuất cảnh bằng visa du lịch sang Dubai. Sau đó, từ Dubai tìm cách làm thủ tục để đi tiếp sang Canada nhằm mục đích trốn ở lại lao động bất hợp pháp.

Hai bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Kim Long

Ngày 15/9/2024, Yến làm thủ tục cho 6 người xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP. Hồ Chí Minh bằng visa du lịch sang Dubai. Tuy nhiên, đến tháng 11/2024 do chưa xin được visa Canada nên các lao động phải mua vé máy bay về Việt Nam.

Tiếp đó, vào tháng 5/2024, Hiển trao đổi, bàn bạc với Yến để nhận hồ sơ và tiền của 2 người trốn đi Armenia để lao động trái phép với chi phí gần 300 triệu đồng/người. Do điều kiện lao động không đảm bảo nên ngày 1/6/2025, Yến đã mua vé máy bay cho 2 người này về Việt Nam.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Duy Hiển, Bùi Thị Yến phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần tổ chức cho 9 người trốn đi nước ngoài trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình và thể hiện sự ăn năn hối lỗi.

Các bị cáo thừa nhận không có chức năng đưa người đi nước ngoài nhưng vì hám lợi đã thực hiện hành vi trên. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo Yến đã chủ động khắc phục thiệt hại cho tất cả các lao động.

Sau khi xem xét toàn diện vụ án, cũng như vai trò của từng bị cáo trong vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Hiển 5 năm tù, bị cáo Bùi Thị Yến 18 tháng tù.