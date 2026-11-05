Giám đốc từng gây chú ý với câu nói 'HDPE là ngon luôn' bị khởi tố về tội trốn thuế

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến nay, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Hiến Tài hoạt động kinh doanh hạt nhựa HDPE (nhựa polyethylene mật độ cao), cung cấp cho nhiều doanh nghiệp, cá nhân trên cả nước.

Tuy nhiên, trong quá trình bán hàng, công ty bị xác định không lập hóa đơn đối với hàng hóa bán ra nhằm che giấu doanh thu, trốn tránh nghĩa vụ thuế. Số tiền thuế bước đầu xác định bị trốn gần 1,9 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Hiến (áo trắng) khi bị bắt. Ảnh: CACC

Ngày 4/11/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hiến về tội “Trốn thuế”, quy định tại khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Hiến từng được nhiều người biết đến trên mạng xã hội với câu nói “HDPE là ngon luôn”, xuất hiện trong một video trên TikTok. Sau đó, người này thường xuyên sử dụng các tài khoản Facebook, TikTok có lượng người theo dõi lớn để đăng tải video, phát trực tiếp, quảng bá hoạt động kinh doanh, đồng thời chia sẻ thông tin về đầu tư, khởi nghiệp và kinh nghiệm làm giàu.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.