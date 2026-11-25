Ngày 25/11, Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng (VIFC-DN) cho biết đang tổ chức lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo nghị quyết của HĐND thành phố về chế độ tiền lương, đãi ngộ đặc thù, vượt trội theo cơ chế thị trường dành cho nhân sự làm việc tại trung tâm.

Đáng chú ý, dự thảo đề xuất mức lương đối với giám đốc điều hành (CEO) lên đến 850 triệu đồng/tháng. Đây là mức đãi ngộ cao nhất trong khung lương dự kiến áp dụng tại VIFC-DN, nhằm thu hút nhân sự có năng lực quản trị, kinh nghiệm quốc tế và chuyên môn cao.

Đối với các vị trí lãnh đạo, quản lý, Chủ tịch Cơ quan điều hành dự kiến hưởng mức lương từ 140 - 200 triệu đồng/tháng; mức lương phó chủ tịch từ 100 - 170 triệu đồng/tháng, trưởng ban và tương đương từ 70 - 140 triệu đồng/tháng, phó trưởng ban từ 50 - 90 triệu đồng/tháng.

Ở nhóm điều hành chuyên môn, giám đốc vận hành (COO) có khung lương từ 200 - 400 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, mức lương dành cho chuyên viên dự kiến từ 30 - 60 triệu đồng/tháng.

Đội ngũ chuyên gia, cố vấn cấp cao là chuyên gia quốc tế được đề xuất mức lương từ 200 - 400 triệu đồng/tháng; chuyên gia người Việt Nam từ 80 - 150 triệu đồng/tháng. Ngay cả các vị trí hỗ trợ, phục vụ như lễ tân, tài xế, bảo vệ cũng có khung lương dự kiến từ 15 - 20 triệu đồng/tháng.

Trụ sở Cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵn. Ảnh: Nguyễn Phong

Không chỉ xây dựng cơ chế tiền lương cạnh tranh, dự thảo còn đề xuất chính sách hỗ trợ nhà ở nhằm thu hút nhân lực chất lượng cao đến làm việc tại Đà Nẵng.

Cụ thể, cố vấn cấp cao là người nước ngoài được hỗ trợ chi phí thuê nhà tối đa 30 triệu đồng/người/tháng; chuyên gia người Việt Nam được hỗ trợ tối đa 20 triệu đồng/người/tháng.

Đối với nhân sự giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý làm việc kiêm nhiệm tại VIFC-DN, ngoài tiền lương hiện hưởng tại cơ quan, đơn vị đang công tác, dự kiến được hưởng thêm phụ cấp bằng 50% mức lương theo vị trí việc làm, chức danh tương ứng.

Tương tự, cán bộ, công chức, viên chức được biệt phái đến làm việc tại Cơ quan điều hành được hưởng phụ cấp bằng 50% mức lương theo vị trí việc làm quy định tại dự thảo, ngoài tiền lương và các quyền lợi do cơ quan cử đi biệt phái chi trả.

Theo Tờ trình của UBND TP.Đà Nẵng, khung đãi ngộ này được xây dựng tương đồng với chính sách đã được HĐND TP.HCM thông qua. Việc này nhằm đảm bảo tính thống nhất của mô hình "Một trung tâm, hai địa điểm, bổ trợ lẫn nhau, không cạnh tranh nội bộ" theo quy định của Trung ương.

Dự kiến tổng kinh phí thực hiện Nghị quyết khoảng 64,3 tỷ đồng mỗi năm, áp dụng từ ngày 1/1/2026 đến hết 31/12/2028. Trong giai đoạn đầu chưa phát sinh nguồn thu ổn định, ngân sách thành phố sẽ chi trả 100% và giảm dần từ năm 2028 khi VIFC-DN có nguồn thu tự chủ.