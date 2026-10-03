Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới: Việt Nam đang trở thành hình mẫu trong quảng bá và giao lưu văn hóa

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà; Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh; Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo và các đại biểu tham quan không gian các quốc gia tham dự Lễ hội

Sau lần đầu tiên tổ chức vào năm ngoái, Lễ hội tiếp tục phát huy tinh thần giao lưu, kết nối và cùng sáng tạo thông qua văn hóa, đồng thời mở rộng về quy mô, đa dạng về nội dung và phong phú hơn về hình thức trải nghiệm.

Các hoạt động được thiết kế nhằm tạo nên một không gian văn hóa đa sắc màu, nơi các quốc gia giới thiệu bản sắc, di sản và những giá trị văn hóa đặc trưng, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và công nghiệp sáng tạo.

Chia sẻ với Văn Hoá, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo cho biết, lễ hội năm nay quy tụ nhiều nền văn hóa đa dạng từ khắp nơi trên thế giới. Việc tạo không gian để các nền văn hóa cùng hội tụ có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là cơ hội để mọi người giao lưu, khám phá và hiểu thêm về những giá trị văn hóa khác nhau.

Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới UNESCO Lazare Eloundou Assomo

Theo ông, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai là sáng kiến rất quan trọng và ý nghĩa của Việt Nam, đồng thời đánh giá cao sáng kiến này.

Trong bối cảnh hiện nay, văn hóa đã trở thành cầu nối gắn kết con người, cộng đồng và các quốc gia trên thế giới. Đây cũng là cách để Việt Nam quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế trên trường quốc tế.

Ông nhấn mạnh Việt Nam đang trở thành một hình mẫu trong việc quảng bá, chia sẻ những giá trị văn hóa với thế giới, đồng thời tạo không gian để các quốc gia, cộng đồng cùng giới thiệu và chia sẻ những nét văn hóa đặc sắc.

Qua đó, lễ hội không chỉ giúp tăng cường sự hiểu biết giữa các nền văn hóa, mà còn góp phần thúc đẩy giao lưu, kết nối và tôn trọng sự đa dạng văn hóa trên thế giới.

“Tôi nghĩ rằng Việt Nam hiện nay đang đóng một vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy văn hóa và xem văn hóa là một yếu tố đóng góp cho sự phát triển. Đây là điều hết sức quan trọng”, Giám đốc Trung tâm Di sản thế giới Lazare Eloundou Assomo chia sẻ với Văn Hoá.

Nhấn mạnh đến vai trò của di sản trong việc nâng cao vị thế của Việt Nam trên thế giới thông qua lễ hội năm nay, ông Lazare Eloundou Assomo cho biết di sản là một phần rất quan trọng của văn hóa, bởi di sản là những gì mà một dân tộc, một cộng đồng có được và qua đó kể lại lịch sử, thể hiện văn hóa của mình, đồng thời chia sẻ với thế giới lý do tại sao nền văn hóa đó lại quan trọng.

Ông nhấn mạnh di sản cũng truyền tải những thông điệp về văn hóa và con người. Hiện Việt Nam đang chia sẻ 9 di sản thế giới với cộng đồng quốc tế, và vẫn còn rất nhiều di sản ở Việt Nam cần được khám phá, quảng bá và được ghi danh vào danh sách Di sản thế giới. Vì vậy, theo ông, những gì hôm nay sẽ là khởi đầu của một cơ hội rất lớn để khám phá và phát huy những giá trị di sản của Việt Nam trong thời hiện đại.