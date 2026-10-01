Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO: Việt Nam tự hào khi 'sở hữu' Di sản Tràng An

Ông Jonathan Wallace Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cùng Đoàn đại biểu tham quan, khảo sát Di sản Tràng An sáng ngày 1.10

Nằm trong chương trình ngày làm việc thứ 2 tại Ninh Bình, sáng ngày 1.10 Đoàn đại biểu UNESCO gồm đại diện các quốc gia khu vực châu Á – Thái Bình Dương và một số quốc gia thành viên UNSECO; đại diện lãnh đạo, chuyên gia Trung tâm Di sản thế giới, Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và các văn phòng liên quan; các chuyên gia, nhà khoa học quốc tế và nhà quản lý di sản thế giới trong khu vực đã tham quan, khảo sát tại Quần thể danh thắng Tràng An.

Các đại biểu thích thú khi được trải nghiệm nhà tranh, vách đất, mái bổi của làng quê Bắc Bộ xưa

Tại Bến thuyền Tràng An, Đoàn đại biểu được theo dõi thước phim giới thiệu về Quần thể danh thắng Tràng An, công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với đảm bảo sinh kế của người dân, cũng như định hướng xây dựng Hồ sơ đề cử Di sản “Cảnh quan Văn hoá – Sinh thái Voọc mông trắng Vân Long – Kim Bảng – Tam Chúc”.

Tiếp đó, Đoàn tham quan trong Di sản Tràng An, đi qua nhiều hang động, tham quan nếp nhà tranh, vách đất, mái bổi của làng quê Bắc Bộ xưa, dâng hương đền thờ Thánh Quý Minh, tham quan Thuỷ đình…

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hành trình trong Di sản Tràng An chỉ kéo dài chừng hơn 2 giờ thế nhưng đã mang đến cho Đoàn đại biểu UNESCO từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ cảnh quan, đa dạng sinh học, đến sinh kế người dân…

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO chia sẻ

Ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO nhấn mạnh rằng: Quần thể danh thắng Tràng An là di sản “hỗn hợp” đầu tiên ở Đông Nam Á, đây là một di sản hết sức đặc biệt, các bạn - những người dân Ninh Bình, người dân Việt Nam tự hào khi “sở hữu” di sản vô giá như vậy.

Ở Ninh Bình tôi thấy được sự tham gia của cộng đồng người dân, cũng như vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ di sản. Tôi cũng mong muốn lãnh đạo tỉnh Ninh Bình trong thời gian tới, tiếp tục có những định hướng để phát huy hơn nữa giá trị Di sản Tràng An để làm sao vừa bảo tồn vừa phát triển, ông Lazare Eloundou Assomo chia sẻ thêm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Thuỷ đình

Ông George Okello Abungu, Chuyên gia khảo cổ học, Giáo sư Đại học Mauritius nhận định: Tràng An là trường hợp điển hình trong việc gắn kết mật thiết giữa cộng đồng và di sản, tôi đánh giá cao việc cộng đồng người dân ở đây đều được hưởng lợi từ di sản. Di sản Tràng An đã có những bước phát triển vượt bậc từ khi được UNESCO ghi danh năm 2014 đến nay.

Các đại biểu UNESCO đánh giá rất cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững của Ninh Bình

Ông Bùi Văn Mạnh, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết: Đoàn đại biểu UNESCO tham dự Chương trình giới thiệu du lịch bền vững gắn liền với sinh kế và bảo tồn di sản tại Tam Chúc, Tràng An và tham quan thực địa tại tỉnh Ninh Bình nằm trong khuôn khổ bên lề Hội nghị Đối thoại châu Á – Thái Bình Dương về Di sản và Tính xác thực.

Ông Bùi Văn Mạnh cho biết thêm: Các đại biểu UNESCO đánh giá rất cao công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với cộng đồng, sinh kế của người dân và phát triển du lịch bền vững của tỉnh Ninh Bình nói riêng và Việt Nam nói chung.