Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân tổ chức đào tạo chui, gian dối để chiêu sinh

Chiều 29/10, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trương Văn Thiên Tư (SN 1970, trú phường Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Trương Văn Thiên Tư lập ra Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và giữ chức vụ Giám đốc. Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng chỉ cấp phép cho trung tâm đào tạo, bồi dưỡng các chương trình tiếng Anh cho thiếu nhi, không cấp phép dạy chương trình phổ thông hay liên kết giáo đục và đào tạo với nước ngoài.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư.

Tuy nhiên, Tư tổ chức dạy học toàn thời gian chương trình tiểu học phổ thông mang tên Prinberk Academy (một chương trình giáo dục theo hình thức học tại nhà - homeschooling, hoặc học trực tuyến với một trường học tại Hoa Kỳ) cho học sinh từ 5 đến 16 tuổi.

Theo đó, học sinh học 5 ngày trong tuần (từ thứ Hai đến thứ Sáu), mỗi ngày học 2 buổi sáng chiều, mức học phí từ 7 - 8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình hoạt động, Tư dùng nhiều thủ đoạn gian dối để che giấu tình trạng pháp lý của trung tâm của mình.

Ngoài ra, Tư còn đưa ra các thông tin sai sự thật nhằm đánh bóng, thổi phồng về chương trình Prinberk Academy nhằm tạo lòng tin với phụ huynh. Từ đó, có nhiều phụ huynh cho con nghỉ học tại các trường học chương trình giáo dục phổ thông để theo học chương trình Prinberk Academy tại Trung tâm Thiên Lập Nhân, dẫn đến vi phạm Luật Giáo dục năm 2019.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.Đà Năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý.

Cơ quan Công an đề nghị phụ huynh có con em từng học tại Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân và Công ty TNHH Dịch vụ Bảo An Nhiên (729 Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê) thì chủ động liên hệ với Cơ quan ANĐT Công an TP.Đà Nẵng (16 Phan Đình Phùng, phường Hải Châu, TP.Đà Nẵng) hoặc Điều tra viên Lê Kim Thành Công (số điện thoại 0938.327.594) để cung cấp thông tin, được hướng dẫn giải quyết.