Theo tờ Guardian, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Jay Clayton ngày 22/11 khẳng định ông hoàn toàn tin tưởng vào Tổng thống Donald Trump, bất chấp những phản ứng trái ngược từ cộng đồng quốc tế khi chủ nhân Nhà Trắng gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin là "bạn của tôi".

"Tổng thống Trump là người điều hành chính sách đối ngoại xuất sắc nhất trong giai đoạn đầy thách thức mà chúng ta đang trải qua. Việc đưa 3 cường quốc hạt nhân ngồi lại với nhau là một bước ngoặt lịch sử. Trong bối cảnh của cuộc trao đổi đó, việc sử dụng từ 'bạn' là hoàn toàn phù hợp", ông Clayton nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Truth Social

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu nhà lãnh đạo Nga có được coi là bạn của nước Mỹ hay không, ông Clayton trả lời: "Tổng thống Putin không phải bạn của nước Mỹ về vấn đề Ukraine. Hoàn toàn không".

Vào cuối tuần qua, Tổng thống Trump đã đăng tải lên mạng xã hội Truth Social một bức ảnh bắt tay người đồng cấp Putin kèm theo dòng chữ cỡ lớn: "Bạn của tôi". Trên thực tế, khi bước vào phòng họp song phương hôm 19/11 ở Trung Quốc, ông Trump cũng chỉ vào nhà lãnh đạo Nga rồi nói "ông ấy là bạn của tôi" và tiến tới bắt tay Tổng thống Nga.

Việc Tổng thống Trump mô tả ông Putin là bạn đã vấp phải sự chỉ trích từ các đồng minh của Ukraine ở châu Âu. "Ông Putin không phải là bạn của chúng tôi và sẽ không bao giờ là bạn", Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tuyên bố. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky không đưa ra phản ứng nào khi được hỏi về chủ đề này.