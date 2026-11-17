Ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI.

Ông Thomas Nguyễn – Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI mới đây đã có buổi đối thoại trực tiếp trên sóng truyền hình NYSE Live ngay tại Sàn giao dịch Chứng khoán New York (New York Stock Exchange).

Tại cuộc phỏng vấn, đại diện SSI đã chia sẻ bức tranh toàn diện và đầy thuyết phục về sức hấp dẫn của nền kinh tế cũng như thị trường vốn Việt Nam tới cộng đồng nhà đầu tư Mỹ và quốc tế.

Theo ông Thomas Nguyễn, câu chuyện của Việt Nam là kinh tế tăng trưởng kinh ngạc trong một thời gian rất dài. Nền kinh tế dường như đã duy trì mức tăng trưởng 6% mãi mãi. Nhưng gần đây, trong vài năm qua, tốc độ đã tăng vọt lên gần mức hai con số. Giờ đây, tham vọng của Việt Nam là đạt mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Vì vậy, từ góc độ tăng trưởng kinh tế, thành thật mà nói rằng nó hiện không thua kém bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu.

"Tôi thường hay nói Việt Nam là một trong những thị trường tốt nhất Đông Nam Á, nhưng giờ tôi phải nói rằng đây là một trong những thị trường tốt nhất thế giới. Và tất nhiên, chắc hẳn bạn cũng đã nghe về quy mô dân số 100 triệu dân, tỷ lệ biết chữ 90%. Đây thực sự là một câu chuyện thị trường mới nổi tuyệt vời", ông Thomas Nguyễn nhấn mạnh.

Sự thật là Việt Nam đã có nhiều tham vọng từ rất lâu rồi. Nhưng giờ đây, tất cả quy tụ lại ở sự lãnh đạo (leadership). Khoảng ba năm trước, Việt Nam đã có sự thay đổi lớn về bộ máy lãnh đạo. Giờ đây, từ cấp lãnh đạo cho đến toàn bộ hệ thống, tập trung vào tăng trưởng – tăng trưởng một cách đúng đắn, hướng đến các ngành nghề phù hợp và đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Cách Việt Nam chuyển đổi không chỉ nhìn vào các động lực kinh tế nền tảng mà còn tập trung mạnh mẽ vào thị trường vốn.

Tuy nhiên, thử thách lớn nhất chính là khả năng tiếp cận thị trường. Hiện tại, cơ quan quản lý Uỷ ban Chứng khoán (SSC) đang rất tập trung vào khả năng tiếp cận này.

Điều đó có nghĩa là gì? Đó là đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản tại Việt Nam cho các nhà đầu tư tổ chức lớn; đồng thời xây dựng những cơ chế như mạng lưới kết nối toàn cầu, giúp nhà đầu tư tận dụng hệ thống sẵn có để tiếp cận thị trường Việt Nam mà không phải trực tiếp xử lý quá nhiều vấn đề và thủ tục đặc thù trong nước.

Điều đó có ý nghĩa rất lớn. Việt Nam gần đây được FTSE nâng hạng. Sự kiện này đã góp phần thu hút hệ sinh thái đầu tư toàn cầu vào Việt Nam. Những tổ chức như Vanguard, Morgan Stanley, UBS và nhiều định chế khác hiện đang xây dựng hệ sinh thái nhằm hỗ trợ khách hàng của họ tiếp cận thị trường Việt Nam.

Điểm thực sự quan trọng khiến giai đoạn hiện nay khác biệt so với trước đây là hệ sinh thái toàn cầu đang hiện diện ngày càng sâu rộng tại Việt Nam, đồng thời xây dựng mạng lưới kết nối để giúp các nhà đầu tư lớn trên thế giới tiếp cận thị trường Việt Nam thuận lợi hơn.

Ngay bây giờ, khi nhìn vào Việt Nam, bạn phải nhìn vào câu chuyện tăng trưởng cốt lõi được thúc đẩy bởi tầng lớp tiêu dùng. Có 100 triệu dân, họ còn rất trẻ và ngày càng giàu có hơn. Do đó, lĩnh vực tiêu dùng luôn cực kỳ hấp dẫn.

"Bên cạnh đó, thị trường của chúng tôi bị chi phối bởi các ngành tài chính, ngân hàng và bất động sản. Vì vậy, đối với các nhà đầu tư Mỹ, khi tìm hiểu Việt Nam, bạn không thể bỏ qua hai lĩnh vực trọng điểm này", Giám đốc Thị trường Nước ngoài của SSI nhấn mạnh.

Trả lời câu hỏi vì sao hiện tại thị trường Việt Nam đã khác biệt, ông Thomas Nguyễn nói: Thứ nhất là yếu tố lãnh đạo. Dù trong một doanh nghiệp hay một quốc gia, vai trò lãnh đạo đều có ý nghĩa then chốt. Tôi phải ghi nhận những nhà lãnh đạo mới của Việt Nam. Họ có định hướng rõ ràng, xác định những ưu tiên cụ thể về tăng trưởng và thúc đẩy tăng trưởng gắn với hội nhập toàn cầu.

Thứ hai, Việt Nam vốn đã có sức hấp dẫn trong một thời gian dài, nhưng các điều kiện bên ngoài hiện nay đang tạo thêm động lực thu hút sự quan tâm. Những thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ đang khiến ngày càng nhiều nhà đầu tư chú ý đến Việt Nam.

Chính hai yếu tố này khiến câu chuyện Việt Nam ở thời điểm hiện tại thực sự khác biệt.