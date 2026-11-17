Từ một nền kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng quanh mức 6% trong thời gian dài, Việt Nam đang bước vào một giai đoạn mới với tham vọng đưa tăng trưởng lên mức hai con số. Cùng với động lực từ tiêu dùng, đầu tư và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, thị trường vốn đang được đặt vào vị trí ngày càng quan trọng trong hành trình biến tham vọng tăng trưởng thành sức mạnh kinh tế thực chất.

Chia sẻ tại chương trình NYSE Live diễn ra trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) tối ngày 16/11 (giờ Việt Nam), ông Tom Nguyễn, Giám đốc Thị trường Nước ngoài tại Chứng khoán SSI, cho rằng câu chuyện Việt Nam hiện không còn chỉ là một câu chuyện tăng trưởng của Đông Nam Á. Theo ông, Việt Nam đang nổi lên như một trong những thị trường tăng trưởng đáng chú ý trên phạm vi toàn cầu, với quy mô dân số khoảng 100 triệu người, lực lượng lao động trẻ và tỷ lệ biết chữ cao. Đây là những nền tảng quan trọng để hình thành một thị trường tiêu dùng có sức hấp thụ ngày càng lớn, đồng thời tạo dư địa cho các doanh nghiệp mở rộng quy mô.

Ông Tom Nguyễn - Giám đốc Thị trường Nước ngoài của Chứng khoán SSI trả lời phỏng vấn tại NYSE.

Từ tăng trưởng 6% đến tham vọng 10%+

Điểm đáng chú ý nhất trong câu chuyện Việt Nam hiện nay là sự thay đổi về mục tiêu tăng trưởng. Nếu trong một thời gian dài, mức tăng trưởng khoảng 6% đã trở thành một nền tảng tương đối ổn định của nền kinh tế, thì những năm gần đây, tốc độ tăng trưởng đã tiến gần hơn tới ngưỡng hai con số. Tham vọng hiện tại là đưa nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng từ 10% trở lên. Điều này, theo ông Tom Nguyễn, không đơn thuần là việc theo đuổi một con số cao hơn. Đằng sau mục tiêu tăng trưởng là sự thay đổi trong cách Việt Nam tiếp cận động lực phát triển, với trọng tâm ngày càng rõ hơn vào chất lượng tăng trưởng, các ngành kinh tế phù hợp và khả năng duy trì đà tăng trong dài hạn.

Một trong những yếu tố được nhấn mạnh là vai trò của lãnh đạo và định hướng chính sách. Theo ông Tom Nguyễn, khoảng ba năm trở lại đây, Việt Nam đã có những thay đổi đáng kể trong bộ máy lãnh đạo. Từ cấp cao đến toàn hệ thống, trọng tâm được đặt mạnh vào tăng trưởng và thúc đẩy các động lực kinh tế mới.

Đáng chú ý, quá trình này không chỉ tập trung vào các yếu tố nền tảng của nền kinh tế mà còn mở rộng sang thị trường vốn, một mắt xích ngày càng quan trọng trong việc huy động và phân bổ nguồn lực cho tăng trưởng.

Thị trường vốn trở thành một phần của câu chuyện tăng trưởng

Việt Nam từ lâu đã được các nhà đầu tư quốc tế quan tâm nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế, quy mô dân số và vị trí trong chuỗi cung ứng khu vực. Tuy nhiên, một trong những điểm nghẽn lớn là khả năng tiếp cận thị trường. Đây cũng là lĩnh vực đang có những chuyển động đáng chú ý.

Theo ông Tom Nguyễn, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đang tập trung cải thiện khả năng tiếp cận Việt Nam của các nhà đầu tư tổ chức quốc tế. Trong đó, việc đơn giản hóa thủ tục mở tài khoản và xây dựng những cấu trúc, mạng lưới kết nối với hệ thống tài chính toàn cầu được xem là những bước đi quan trọng.

Với các nhà đầu tư tổ chức lớn, khả năng tiếp cận không chỉ nằm ở việc có thể mua cổ phiếu Việt Nam. Quan trọng hơn là họ cần một hạ tầng thị trường đủ thuận tiện để đưa Việt Nam vào hệ thống phân bổ vốn toàn cầu của mình.

Khi những rào cản này được tháo gỡ, câu chuyện đầu tư vào Việt Nam có thể chuyển từ một lựa chọn mang tính riêng lẻ sang một phần trong chiến lược phân bổ tài sản của các tổ chức quốc tế. Đây cũng chính là điểm giao giữa câu chuyện tăng trưởng kinh tế và câu chuyện phát triển thị trường vốn.

Nâng hạng FTSE và sự xuất hiện của hệ sinh thái toàn cầu

Một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường vốn Việt Nam là việc được FTSE nâng hạng. Theo ông Tom Nguyễn, tác động đáng chú ý không chỉ nằm ở bản thân việc thay đổi phân loại thị trường, mà còn ở hiệu ứng lan tỏa đối với hệ sinh thái đầu tư quốc tế.

Những tên tuổi lớn như Vanguard, Morgan Stanley hay UBS đang xây dựng hệ sinh thái để hỗ trợ khách hàng tiếp cận thị trường Việt Nam. Điều này tạo ra một khác biệt đáng kể so với giai đoạn trước, khi nhà đầu tư nước ngoài có thể quan tâm đến Việt Nam nhưng hệ thống hỗ trợ phía sau chưa thực sự đầy đủ.

Sự hiện diện của các định chế tài chính toàn cầu vì thế có thể được xem là một bước tiến mới của thị trường. Khi các tổ chức quốc tế không chỉ quan sát mà bắt đầu xây dựng mạng lưới, hạ tầng và sản phẩm để phục vụ dòng vốn vào Việt Nam, thị trường trong nước có thêm cơ hội kết nối sâu hơn với các dòng vốn toàn cầu.

Nói cách khác, câu chuyện nâng hạng không chỉ nằm ở việc Việt Nam đứng ở đâu trong các bảng phân loại thị trường, mà còn ở việc Việt Nam có thể trở thành một phần như thế nào trong hệ thống đầu tư quốc tế.

Tiêu dùng, ngân hàng và bất động sản là những tâm điểm

Với các nhà đầu tư Mỹ, câu chuyện Việt Nam trước hết vẫn nằm ở triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế nội địa. Khoảng 100 triệu dân, dân số tương đối trẻ và mức thu nhập ngày càng cải thiện đang tạo ra một nền tảng đáng kể cho sự phát triển của tầng lớp tiêu dùng.

Theo ông Tom Nguyễn, đây tiếp tục là một trong những động lực hấp dẫn nhất của Việt Nam. Khi thu nhập tăng, nhu cầu đối với hàng hóa, dịch vụ, tài chính, nhà ở và các sản phẩm phục vụ đời sống cũng có xu hướng mở rộng. Bên cạnh tiêu dùng, hai nhóm ngành có vai trò đặc biệt lớn trên thị trường vốn Việt Nam là tài chính - ngân hàng và bất động sản. Đây cũng là những lĩnh vực mà nhà đầu tư Mỹ khó có thể bỏ qua nếu muốn tìm hiểu sâu về cấu trúc và động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Khi yếu tố nội tại gặp đúng thời điểm bên ngoài

Điều khiến câu chuyện Việt Nam hiện nay trở nên khác biệt, theo ông Tom Nguyễn, nằm ở sự cộng hưởng giữa các yếu tố nội tại và những thay đổi của môi trường kinh tế quốc tế. Ở bên trong, Việt Nam đang có sự tập trung mạnh hơn vào mục tiêu tăng trưởng và phát triển thị trường vốn. Trong khi đó, ở bên ngoài, sự dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng những thay đổi trong quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đang khiến Việt Nam nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Việt Nam vốn đã có lợi thế về vị trí địa lý, lực lượng lao động và năng lực sản xuất. Khi các doanh nghiệp toàn cầu tiếp tục tìm kiếm phương án đa dạng hóa chuỗi cung ứng, những lợi thế này càng trở nên rõ nét.

Sự kết hợp giữa một nền kinh tế có quy mô lớn, lực lượng tiêu dùng trẻ, tham vọng tăng trưởng cao, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường vốn và xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng đang tạo nên một câu chuyện đầu tư có sức lan tỏa mạnh hơn. Nếu giai đoạn trước, Việt Nam chủ yếu được nhìn nhận như một thị trường tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, thì giai đoạn mới đang mở ra một cách nhìn rộng hơn: Việt Nam có thể trở thành một trong những điểm đến tăng trưởng đáng chú ý của dòng vốn toàn cầu.

Trong bức tranh đó, mục tiêu tăng trưởng 10%+ và câu chuyện nâng hạng thị trường không phải hai câu chuyện tách rời. Tăng trưởng kinh tế tạo nền tảng cho thị trường vốn, trong khi một thị trường vốn ngày càng kết nối sâu với quốc tế lại trở thành kênh dẫn vốn quan trọng để hiện thực hóa những tham vọng tăng trưởng lớn hơn. Đó có thể là vòng xoáy tích cực mà Việt Nam đang hướng tới: tăng trưởng tạo sức hút cho dòng vốn, dòng vốn tiếp sức cho doanh nghiệp và thị trường vốn, qua đó củng cố thêm nền tảng cho một chu kỳ tăng trưởng mới.