Giám đốc tài chính PNJ từ nhiệm

Ông Nguyễn Minh Hải thôi làm Giám đốc tài chính tại PNJ. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa thông qua việc ông Nguyễn Minh Hải từ nhiệm vị trí Giám đốc cao cấp - Tài chính nhiệm kỳ 2025-2028 theo nguyện vọng cá nhân. Quyết định có hiệu lực từ ngày 17/11.

Ông Hải đã đảm nhiệm vị trí này từ đầu năm 2025, sau khi thay thế bà Đặng Thị Lài. Trước đó, ông từng giữ chức Giám đốc Chiến lược đầu tư tài chính tại PNJ.

Ngoài vị trí tại PNJ, ông Nguyễn Minh Hải còn là Tổng giám đốc CTCP EFIMA và Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO. Ông hiện sở hữu 90.750 cổ phiếu PNJ, tương đương 0,02% vốn điều lệ.

Thời gian qua, PNJ đối mặt với không ít biến động. Tại ngày 30/9, doanh nghiệp và các công ty con có 7.123 nhân viên, giảm khoảng 1.040 người so với cuối quý II. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh PNJ đang triển khai rà soát, sắp xếp lại lao động theo cơ cấu tổ chức mới.

Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng chịu nhiều sức ép, đặc biệt sau khi ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (P-Lab) - đơn vị do PNJ sở hữu 100% vốn - bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Dù cơ quan chức năng xác định số kim cương liên quan vụ việc không đi vào hệ thống bán lẻ của PNJ, thông tin này vẫn gây ảnh hưởng đến tâm lý khách hàng. Lượng khách mang kim cương, trang sức đến bán lại tăng mạnh, tạo áp lực lên dòng tiền và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong quý III, PNJ ghi nhận doanh thu thuần gần 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Sau thuế, doanh nghiệp lỗ 258 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 496 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PNJ đạt 32.704 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 71%, còn 471 tỷ đồng.

Áp lực cũng thể hiện rõ trên bảng cân đối kế toán. Tại ngày 30/9, hàng tồn kho của PNJ sau khi trừ dự phòng đạt 16.626 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu năm và chiếm gần 83% tổng tài sản. Đáng chú ý, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tăng mạnh từ 46 tỷ đồng đầu năm lên 2.229 tỷ đồng.

Trong đó, nhóm trang sức kim cương và kim cương rời có giá gốc 5.160 tỷ đồng, với khoản dự phòng giảm giá 1.685 tỷ đồng, chiếm khoảng 76% tổng dự phòng hàng tồn kho của doanh nghiệp.

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của PNJ cũng chuyển sang âm 883 tỷ đồng trong 9 tháng, trái ngược mức dương 1.714 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường cuối tháng 10, ông Phan Quốc Công, CEO PNJ, cho biết doanh nghiệp đã rơi vào tình trạng cạn kiệt thanh khoản sau làn sóng khách hàng bán lại kim cương bùng phát hồi tháng 7. Chỉ riêng tháng 7, giá trị sản phẩm khách hàng mang bán lại đã lên tới gần 6.000 tỷ đồng, trong khi lượng khách giao dịch mỗi ngày tăng gấp 10 lần bình thường.