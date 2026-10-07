Giám đốc Sở Y tế TPHCM nói về các bệnh viện đồng hành với 168 trạm y tế

Hơn 5,7 triệu người được khám miễn phí

Theo Sở Y tế TPHCM, đến sáng 5/9, chương trình khám sức khỏe toàn dân đã ghi nhận 5.747.043 lượt khám sức khỏe, khám sàng lọc. Tuy nhiên, tiến độ giữa các địa phương còn chênh lệch.

Toàn TPHCM hiện có 69/168 phường, xã, đặc khu đạt tỷ lệ khám cộng dồn từ 50% trở lên. Trong khi đó, 59 địa phương dưới 40%, gồm 50 địa phương đạt từ 30% đến dưới 40% và 9 địa phương dưới 30%.

9 địa phương có tỷ lệ thấp nhất gồm phường Bình Cơ (29,7%), Bình Trị Đông (29,4%), An Lạc (28,7%), Chánh Hưng (27,9%), Cầu Ông Lãnh (27,8%), Bến Thành (27,5%), Tân Sơn Nhất (27,1%), Phú Thạnh (26,5%) và Vĩnh Hội (25,9%).

Số người được khám sức khỏe miễn phí tại TPHCM. Ảnh: Medinet.

Trước thực tế này, Sở Y tế yêu cầu các địa phương dưới 40% rà soát cụ thể những nhóm dân cư chưa được khám, xác định nguyên nhân, vướng mắc và tổ chức hình thức khám phù hợp để tăng khả năng tiếp cận của người dân.

Từ ngày 1/10, 15 tổ đánh giá đồng loạt kiểm tra tại các bệnh viện, trung tâm y tế khu vực và mở rộng đến các phòng khám đa khoa tư nhân tham gia chương trình. Đến thời điểm báo cáo, 14 cơ sở đã được đánh giá, trong đó 5 cơ sở xếp loại A và 9 cơ sở loại B.

Sở Y tế đồng thời yêu cầu các địa phương, cơ sở khám sức khỏe rà soát nhóm trường hợp mới chỉ được "ghi nhận dữ liệu". Hiện vẫn có địa phương ghi nhận nhóm này chiếm hơn 40% tổng số trường hợp cộng dồn.

Mỗi trạm y tế có một bệnh viện đồng hành

Theo PGS.TS.BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TPHCM, để những dữ liệu từ chương trình khám sức khỏe toàn dân thực sự chuyển thành hiệu quả chăm sóc sức khỏe, năng lực của tuyến y tế cơ sở cần được nâng lên.

Ông cho biết chương trình kết nối các bệnh viện với 168 trạm y tế xã, phường, đặc khu không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ chuyên môn mà hướng đến một phương thức làm việc mới của toàn hệ thống y tế Thành phố.

Bác sĩ khám sức khỏe cho người dân tại TPHCM. Ảnh: BVGA.

Theo đó, mỗi trạm y tế sẽ có một bệnh viện đa khoa đồng hành thường xuyên. Các bệnh viện chuyên khoa cũng tham gia theo từng lĩnh vực, xây dựng và triển khai những gói năng lực chuyên khoa thiết yếu.

"Mục tiêu không phải để bệnh viện tuyến trên làm thay trạm y tế mà giúp tuyến cơ sở từng bước tự làm được nhiều hơn, làm tốt hơn và duy trì được năng lực đó lâu dài", ông Thượng nói.

Giám đốc Sở Y tế cho rằng mô hình này càng có ý nghĩa trong bối cảnh nhiều trạm y tế còn thiếu bác sĩ, nhân lực, cơ sở vật chất và trang thiết bị, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao.

Tuy nhiên, ông Thượng lưu ý sự hỗ trợ chỉ hiệu quả khi trạm y tế chủ động tham gia. Các giám đốc trạm y tế cần rà soát mình đang thiếu gì, yếu ở đâu, người dân trên địa bàn cần gì, từ đó trao đổi trực tiếp với bệnh viện đồng hành để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phù hợp.

"Bệnh viện phải chủ động đồng hành nhưng trạm y tế cũng phải chủ động vươn lên; không ai có thể làm thay cho trạm y tế nếu chính trạm y tế không quyết tâm thay đổi", ông nói.

Theo định hướng của ngành y tế, sự kết nối không dừng ở việc cử bác sĩ xuống khám bệnh mà còn bao gồm đào tạo tại chỗ, hội chẩn từ xa, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn thực hành.

Thành phố cũng có chính sách hỗ trợ bác sĩ, nhân viên y tế tham gia luân phiên, tạo điều kiện để hoạt động kết nối bệnh viện - trạm y tế có nguồn lực và duy trì lâu dài.

Giám đốc Sở Y tế kỳ vọng nếu các bệnh viện cùng chia sẻ nguồn lực, còn 168 trạm y tế chủ động tiếp nhận, học hỏi và làm chủ năng lực được chuyển giao, mạng lưới y tế cơ sở sẽ không còn hoạt động riêng lẻ.