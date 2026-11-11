Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai làm Phó chủ tịch HĐND thành phố

Sáng 11/11, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 đã bầu ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng và bà Trương Thị Hương Bình, Giám đốc Sở Tài chính giữ các chức vụ Phó chủ tịch HĐND và Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

Lãnh đạo TP Đồng Nai tặng hoa chúc mừng các tân phó chủ tịch và lãnh đạo Sở Nông nghiệp - Môi trường.

Cụ thể, ông Nguyễn Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đồng Nai được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1974, là đại biểu HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031. Tháng 12/2025, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai (nay là Thành ủy) công bố quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Nguyễn Anh Tuấn tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố) nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Nai, ông Nguyễn Anh Tuấn từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước (cũ).

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Xây dựng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP Đồng Nai.

Cũng tại kỳ họp, HĐND TP Đồng Nai đã bầu bà Trương Thị Hương Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Đồng Nai.

Bà Trương Thị Hương Bình sinh năm 1981, là đại biểu HĐND TP Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031. Bà trưởng thành từ ngành tài chính, từng công tác tại Sở Tài chính Đồng Nai. Tháng 3/2023, bà được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.

Đầu tháng 3/2025, sau khi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và Đầu tư hợp nhất, bà tiếp tục được giao giữ chức Giám đốc Sở Tài chính Đồng Nai.